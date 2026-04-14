  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    14 апреля 2026, 19:48 • Новости дня

    «Единая Россия» предложила закрепить обучение ИИ на государственных данных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе обсуждения законопроекта по развитию искусственного интеллекта (ИИ) предложено разрешить обучение отечественных ИИ-моделей на государственных данных для ускорения технологического суверенитета.

    Совет по инновационному и технологическому развитию партии провел обсуждение с участием министра цифрового развития Максута Шадаева, представителей экспертного сообщества и крупнейших технологических компаний. В результате работы были выработаны рекомендации к законопроекту об искусственном интеллекте, отражающие позицию профессионального сообщества, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Исполнительный директор Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Илья Семин заявил: «Регулирование должно быть стимулирующим: минимум барьеров – максимум возможностей для развития отечественных технологий и обеспечения технологического суверенитета. Приоритетом остается безопасность граждан и защита их прав».

    Среди ключевых инициатив – закрепление возможности обучения отечественных моделей ИИ на государственных данных. Это призвано ускорить развитие национальных технологий и повысить их конкурентоспособность. Также предлагается сделать требования к информированию граждан более гибкими, чтобы избежать избыточной нагрузки на бизнес.

    В части применения «доверенных» моделей ИИ для госструктур и критической инфраструктуры предлагается отказаться от универсального подхода и ограничить обязательность таких моделей только случаями работы с чувствительными данными или социально значимыми функциями. Предлагается внедрить риск-ориентированный подход к маркировке ИИ-контента, делая обязательную маркировку только для потенциально чувствительных или вводящих в заблуждение материалов.

    Среди других предложений – смягчение требований к суверенным и национальным моделям ИИ, акцент на наличие российского юридического лица-разработчика и его контроль над моделью. Итоговый список поправок направят в Минцифры и правительство для дальнейшего рассмотрения.

    14 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    «Единая Россия» поддержала освобождение от НДС предпринимателей на УСН и ПСН до конца года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения до конца года освобождены от налога на добавленную стоимость благодаря новому закону.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, освобождающий до конца текущего года предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения от НДС. Первоначально документ предполагал передачу некоторых полномочий правительства России по налоговому законодательству Минфину и другим министерствам, передает РИА «Новости».

    Во втором чтении парламентарии поддержали ряд поправок, которые сохраняют доступ малых и средних предпринимателей к отдельным мерам поддержки для плавной адаптации к новым правилам налогообложения, вступающим в силу с 2026 года. Согласно этим поправкам, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС освобождаются организации и предприниматели в сфере общепита на УСН и ПСН, если они стали плательщиками НДС только с текущего года.

    Речь идет о предпринимателях, которые утратили право на освобождение от НДС или патента, если их доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей и доля доходов от общепита составила не менее 70%. При этом средний уровень зарплаты сотрудников за прошлый год учитываться не будет.

    «Владельцы российских столовых, кондитерских и пекарен смогут получить от государства серьезную льготу. Переход на налоговые правила, введенные с начала года, станет для них проще», – заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов (партия «Единая Россия»). Он добавил, что теперь предпринимателям до конца года не нужно соблюдать требование по уровню средней зарплаты.

    По мнению Чижова, данный закон помогает бизнесу плавно адаптироваться к налогам, которые были повышены с января. Закон вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением положений с иными сроками.

    Комментарии (5)
    14 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» построено 7,5 тыс. ФАПов, поликлиник и амбулаторий

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках народной программы «Единой России» по всей стране создано более 7,5 тыс. новых фельдшерских пунктов, поликлиник и амбулаторий.

    Более 7,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий построено по всей стране при поддержке «Единой России», сообщается на сайте партии.

    Кроме того, капитально отремонтировано свыше 6 тыс. медицинских объектов. В 2025 году более 40 тыс. единиц современного оборудования поступило в медицинские организации.

    С 2021 года благодаря инициативам партии обновляется и автопарк скорой помощи – за это время медучреждения получили более 13 тыс. новых машин. Как отмечает координатор направления «Здоровье человека» народной программы Бадма Башанкаев, среднее время прибытия скорой помощи значительно сократилось, а в регионах почти не осталось машин старше десяти лет.

    Также с 2019 года для диспансеризации населения закуплено почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов, которые уже позволили врачам провести осмотры десятков миллионов человек. «Качественная медпомощь становится доступнее миллионам людей, независимо от их места жительства», – заявил Башанкаев.

    Партия продолжает работу по увеличению ассортимента и доступности лекарств, в том числе посредством принятого в первом чтении законопроекта о передвижных аптеках для отдалённых сёл и деревень.

    Башанкаев подчеркнул, что такие мобильные пункты будут работать только там, где нет стационарных аптек, а отпускать лекарства смогут исключительно фармацевты с соблюдением всех норм хранения.

    Старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» был дан Дмитрием Медведевым 19 февраля на форуме в Екатеринбурге. Предполагается, что программа будет состоять из двух документов: предвыборной части и стратегических идеологических ориентиров, а её рамки на десятилетия представят в июне. В подготовке участвует экспертный совет с представителями различных отраслей и героями России.

    Комментарии (12)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

    @ REUTERS/Alessandro Bianchi

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.

    Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

    Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

    Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

    По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

    «Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.

    За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».

    В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.

    Комментарии (15)
    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (13)
    13 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадяра.

    Евросоюз требует от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки около 35 млрд евро, замороженных из-за разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет Financial Times.

    Издание уточняет, что из общей суммы около 18 млрд евро были заблокированы на фоне претензий к верховенству права и независимости судебной власти, а также из-за коррупционных рисков, еще более 17 млрд предназначались для оборонных кредитов под низкий процент. Заморозка средств также связана с отказом Венгрии проводить необходимые реформы. Кроме того, Венгрия продолжает выплачивать штраф в размере  одного млн евро в день за отказ исполнять решение суда ЕС по миграционной политике, общая сумма уже приблизилась к 900 млн.

    «Мы начнем работу с новым правительством как можно скорее, чтобы обеспечить быстрый и давно назревший прогресс в интересах венгерского народа», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув при этом, что Венгрии предстоит «еще многое сделать» для возвращения на европейский путь.

    По словам европейских чиновников, логика Брюсселя проста: «Если они выполнят условия – мы выполним свои обязательства». Для разблокировки средств Будапешту необходимо выполнить 27 условий, включая усиление антикоррупционного контроля, обеспечение независимости судов и пересмотр решений периода Орбана, включая решения в миграционной политике, связанные невыполнением общеевропейских правил по приему мигрантов.

    По данным Financial Times, Еврокомиссия уже вышла на контакт с Мадьяром после его победы на выборах. ЕС требует восстановить отношения с Украиной, начать реформы, провести изменения в судебной системе и службах безопасности, а также сменить руководство крупнейших госучреждений.

    В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти снимут вето на выделение Украине кредита на 90 млрд евро, одобрят 20-й пакет санкций против России и прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, от Венгрии ожидают согласия на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС. Подготовка к выделению средств Киеву уже началась, чтобы решение можно было принять сразу после вступления нового премьера в должность.

    По информации издания, Петер Мадьяр планирует в первую очередь посетить с визитами Варшаву и Вену, а затем Брюссель. Однако, как отмечают источники, он рассматривает возможность визита в Брюссель еще до официального вступления в должность, чтобы начать переговоры по разморозке средств.

    Мадьяр также заявил о готовности к компромиссам с Брюсселем. «Венгрия готова договариваться. У ЕС есть свои недостатки, мы будем спорить, но не ради самого спора», – сказал он, добавив, что страна станет «конструктивным партнером», учитывая продолжающийся конфликт рядом с ее границами. При этом он пообещал восстановить систему сдержек и противовесов, присоединить страну к Европейской прокуратуре и создать национальный антикоррупционный орган. «Венгрия вновь станет сильным союзником в ЕС и НАТО», – заявил он после победы.

    В Брюсселе подчеркивают, что в отличие от ситуации в Польше в 2023 году, когда средства были разблокированы достаточно быстро после смены власти, в случае Венгрии процесс будет более осторожным и поэтапным. Дополнительную неопределенность создает переходный период: по конституции президент страны имеет до 30 дней на формирование нового парламента, и в ЕС не исключают, что за это время команда Орбана может попытаться повлиять на будущие реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    Комментарии (23)
    13 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса

    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев жестко отреагировал на публикацию Александра Сороса, призвавшего после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» русских уехать домой, а венгров вернуться, назвав такие антироссийские высказывания идиотскими.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выступил с критикой в адрес сына финансиста Джорджа Сороса Александра, передают «Вести».

    Поводом для этого стала публикация Сороса-младшего в социальной сети X, в которой он призвал русских «уехать домой», а венгров – вернуться.

    В ответ на этот пост Дмитриев заявил: «Для тех, кто не любит левого глобалиста Сороса и его русофобскую повестку, – его идиотские антироссийские заявления дают еще больше поводов любить, уважать Россию, а также сотрудничать с ней».

    Пост Александра Сороса был опубликован после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» под руководством Петера Мадьяра. Эта партия получила 138 из 199 мандатов, что обеспечило ей уверенное большинство в парламенте.

    Комментарии (6)
    13 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    Медведев высказался об идее блокады Ормуза США цитатой Оруэлла
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев использовал цитату из романа «1984» Джорджа Оруэлла в своей оценке заявлений США о возможной блокаде Ормузского пролива.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления США о возможной блокаде Ормузского пролива, передает ТАСС. По его словам, «в то время, как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать». Медведев добавил: «Блокировка – равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, «война – это мир».

    Цитата «война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила» взята из романа «1984» Джорджа Оруэлла. Этот лозунг отражает методы тоталитарной пропаганды, где истинные значения понятий подменяются для усиления контроля над населением и стабилизации власти через поддержание состояния войны.

    Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряжённой на фоне разногласий между США и рядом стран региона. Ормузский пролив – стратегически важная точка для мировой торговли нефтью, и его потенциальная блокада может привести к серьёзным последствиям для мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива. Президент США накануне объявил о блокаде Ормузского пролива.

    Комментарии (3)
    13 апреля 2026, 21:38 • Новости дня
    Небензя усомнился в компетентности Каллас из-за слов о Второй мировой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг сомнению профессиональную пригодность главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поставил под сомнение профессиональную пригодность главы европейской дипломатии Каи Каллас после ее заявлений о роли СССР во Второй мировой войне, передает ТАСС. На заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом взаимодействию организации с ЕС, Небензя прокомментировал слова Каллас, прозвучавшие после выступления Владимира Путина на торжествах в Китае.

    Дипломат привёл прямую речь Каллас: «Россия обращалась к Китаю и говорила: мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм», а также её реакцию: «Это что-то новенькое». Небензя отметил, что подобные слова вызывают вопросы у любого, кто знаком с историей, и выразил недоумение тем, что глава внешнеполитического ведомства ЕС не осведомлена о масштабных потерях и вкладе народов СССР в победу над нацизмом.

    В завершение Небензя подчеркнул желание познакомиться с учителем истории Каи Каллас, намекнув на необходимость более глубокого понимания исторических событий со стороны европейских политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Владимир Мединский назвал «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас «колоссальными» в области военной истории. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у эстонского политика.

    Комментарии (11)
    14 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    В Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и фаллоимитатором

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница Ленобласти вызвала волну возмущения в соцсетях и стала объектом проверки после публикации фото с куличом и секс-игрушкой на одном кадре.

    Двадцатилетняя блогерша из Ленинградской области разместила в социальных сетях снимок, на котором секс-игрушка стояла рядом с пасхальным куличом, передает «Газета.Ru» со ссылкой на. «Mash на Мойке».

    Публикация вызвала бурную отрицательную реакцию среди пользователей, после чего девушка оперативно удалила скандальный пост.

    Позже она опубликовала извинения, заявив: «Я сама крещеная и не вкладывала ни капли негатива в выложенный мною пост, не хотела кого-либо этим задеть, оскорбить или осквернить религию».

    Блогерша также пообещала, что не будет повторять подобных поступков.

    Несмотря на публичные извинения, инцидент привлек внимание правоохранительных органов, которые начали проверку по факту публикации.

    В Москве возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих после публикации видеоролика с кальяном, сделанным на пасхальном куличе.

    По данному факту в столице задержали девушку, разместившую видео в социальных сетях.

    Комментарии (30)
    13 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    В Киеве пожаловались на охоту ВС РФ с помощью «Гераней» на огневые группы ВСУ

    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш рассказал о новой тактике российских военных против мобильных огневых групп ВСУ, пишут украинские СМИ.

    По его словам, за последнюю неделю было зафиксировано минимум два случая, когда для выявления позиций таких групп использовали управляемые беспилотники «Герань», пишет издание «Страна». Бескрестнов сообщил, что для этого запускаются два беспилотника: первый принимает на себя огонь украинских огневых групп, тем самым раскрывая их местоположение, а второй наносит удар непосредственно по обнаруженной цели.

    Советник призвал украинских бойцов маскировать свои транспортные средства даже в глубоком тылу.

    Комментарии (33)
    14 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    Задержан организатор грабежей бойцов СВО в Шереметьево
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители поймали лидера преступной группировки, находившегося в международном розыске за организацию хищений денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Сотрудники органов правопорядка задержали основателя Лобненского организованного преступного сообщества Игоря Бардина, сказал собеседник ТАСС.

    Он скрывался около года на территории Московской области, будучи заочно арестованным.

    По данным следствия, Бардину доставалась большая часть похищенных средств. Его сын Владимир также арестован по обвинению в аналогичных преступлениях против бойцов СВО в Шереметьево.

    Группировка была создана в 2022 году и насчитывала не менее 40 участников. Их жертвами становились военнослужащие, отправлявшиеся в отпуск или на лечение. В схеме участвовали таксисты, завышавшие цены, и женщины, выманивавшие деньги жалобами на бедность. При отказе платить применялись грабежи и вымогательства, в которых были замешаны даже сотрудники правоохранительных органов.

    Ранее руководителя преступного сообщества Владимира Бардина обвинили в серии краж денежных средств у бойцов специальной военной операции в столичном аэропорту Шереметьево. От следствия скрылись двое подозреваемых по делу о хищении денег у военнослужащих.

    Комментарии (10)
    14 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США

    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым кораблем, миновавшим Ормузский пролив после введения ограничений со стороны США на проход коммерческого флота по Ормузскому проливу.

    Китайский танкер, находящийся под санкциями Вашингтона за сотрудничество с Ираном, прошел через Ормузский пролив, передает Reuters.

    Судно с китайским экипажем на борту покинуло акваторию залива, несмотря на попытки США заблокировать этот транспортный коридор.

    По информации аналитических платформ LSEG, MarineTraffic и Kpler, танкер среднего класса перевозит около 250 тыс. баррелей метанола. Свой груз судно приняло в порту Хамрия на территории ОАЭ. Владелец корабля пока не прокомментировал ситуацию.

    Во вторник в пролив вошел еще один попавший под американские санкции танкер Murlikishan. Ожидается, что 16 апреля пустое судно загрузит мазут в Ираке. Ранее этот корабль, носивший название MKA, по данным агентства, уже транспортировал российскую и иранскую нефть.

    Комментарии (12)
    13 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Суд арестовал студента за дебош в Мавзолее Ленина в Москве
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Студент Константин Бодунов был арестован на десять суток после скандального инцидента в мавзолее на Красной площади, где он бросил обувь в саркофаг.

    Тверской районный суд Москвы признал восемнадцатилетнего студента Константина Бодунова виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток, передает РИА «Новости». В судебных документах отмечается, что инцидент произошел днем восьмого апреля на территории некрополя у Кремлевской стены.

    Бодунов, находясь в траурном зале Мавзолея Ленина, громко ругался, размахивал руками и мешал передвижению других посетителей. Кульминацией скандального поведения стал бросок мокасина в саркофаг Владимира Ленина, после чего молодой человек несколько раз ударил по нему рукой.

    Несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, Бодунов отказался их выполнять. При задержании он оказал сопротивление, отталкивал полицейских и пытался вырваться.

    В ходе судебного заседания Бодунов не признал вину в неповиновении сотрудникам полиции, однако подтвердил, что находился в мавзолее и бросил мокасин, объяснив свои поступки несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.

    Комментарии (12)
    14 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Названы сроки поставок первых пассажирских самолетов МС-21

    @ Нина Паршина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки первой партии из 18 российских среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 запланированы на 2026–2027 годы, заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

    Абраменков сообщил, что поставки первой партии из 18 российских среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 запланированы на 2026–2027 годы, передает ТАСС.

    Комментарии (4)
    14 апреля 2026, 15:00 • Новости дня
    Власти Грузии заявили об «исторической победе» над СССР в 1978 году
    @ Zoltan Balogh/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Исторической победой» назвал во вторник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сохранение 14 апреля 1978 года грузинского языка как государственного в местной конституции под давлением вышедших на многотысячный митинг граждан тогда советской республики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, день 14 апреля 1978 года занимает в современной истории Грузии «особое место».

    «Вся Грузия собралась в кулак защитить родной язык, и это было беспрецедентным явлением, – отметил он. – Народ Грузии показал всему миру, что никогда не пожертвует национальной гордостью».

    Ираклий Кобахидзе заявил, что «защита языка тогда означала спасение идеи независимости государства».

    Он назвал грузинский язык «фундаментом суверенитета».

    14 апреля Грузия отмечает День государственного языка.

    В этот день в 1978 году в Тбилиси состоялась многотысячная демонстрация в защиту родного языка, который мог быть изъят из местной конституции как государственный под давлением всесоюзного центра. Ядром митингующих были студенты и профессорско-преподавательский состав Тбилисского госуниверситета.

    Тогдашний Первый секретарь ЦК КП Грузии Эдуард Шеварднадзе объяснил ситуацию Москве и в итоге отстоял грузинский язык как государственный в республике.

    Комментарии (17)
