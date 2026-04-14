Пять округов Запорожья остались без света после удара ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Частичное отсутствие электроснабжения в пяти муниципальных образованиях Запорожской области зафиксировано после атаки на энергетическую инфраструктуру.

Губернатор Евгений Балицкий в Max-канале сообщил, что восстановление штатного электроснабжения находится на постоянном контроле, а ремонтные работы ведутся без остановки. Он отметил, что поддерживает связь с главами муниципалитетов и оперативными службами.

«Восстановление штатного электроснабжения после очередной атаки противника на энергетическую инфраструктуру области на постоянном контроле», – подчеркнул губернатор.

На время ремонтных мероприятий водоканалы работают на резервных источниках питания, давление в сетях остается низким. Для обеспечения населения организован подвоз воды, а поливочные краны приведены в рабочее состояние.

Пункты зарядки мобильных устройств продолжают работать. Медицинские организации региона функционируют на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.

Власти выразили благодарность жителям за понимание и подчеркнули, что ситуация временная и предпринимаются все меры для ее скорейшего разрешения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты выясняют причины отключения последней линии энергоснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили о полном отключении Запорожской АЭС от внешнего электроснабжения.

Внешнее питание станции возобновили спустя полтора часа после инцидента благодаря резервной линии электропередачи.