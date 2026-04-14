    14 апреля 2026, 15:07 • Новости дня

    Мишустин заявил о резком росте спроса на техспециалистов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спрос на сотрудников технических специальностей в России существенно превышает предложение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По его словам, в стране фиксируется растущий дефицит специалистов таких направлений, как электромеханики, литейщики, сварщики, а также операторы установок и машин, передает РИА «Новости».

    Мишустин отметил, что в прошлом году был составлен подробный семилетний прогноз потребности в кадрах по регионам, отраслям, профессиям и квалификациям на основе данных сотен тысяч компаний. Такой же анализ провели еще для 500 ключевых предприятий, играющих важную роль в реализации национальных проектов технологического лидерства.

    «Все больше требуется сотрудников в основном технической направленности – это электромеханики, литейщики, сварщики. На операторов установок и машин и других квалифицированных рабочих промышленности спрос превышает уже сегодня предложение в несколько раз», – подчеркнул премьер.

    Ранее эксперты предсказали, что к 2030 году на рынке труда будут востребованы рабочие профессии, которые трудно автоматизировать.

    13 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не планирует поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».

    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

    Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается отказываться от закупок российской нефти, заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр в интервью телеканалу Euronews.

    «Географию мы изменить не можем... Мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся (от поставок из России), мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее», – сказал он, передает РЕН ТВ.

    Мадьяр подчеркнул, что Венгрия намерена придерживаться прагматичного подхода в вопросах энергетики. Лидер «Тисы» также выразил надежду, что после завершения конфликта на Украине государства Евросоюза отменят все антироссийские санкции.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем.

    Он также анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Банк России опротестовал блокировку активов России в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России оспорил блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В иске ЦБ, зарегистрированном в Суде ЕС 27 февраля, говорится, что Совет ЕС превысил свои полномочия, нарушил законодательство и процедуры Евросоюза, а также принял решение без необходимых компетенций, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что решение о блокировке активов было основано на статье 122 Договора о функционировании Европейского союза, по которой Совет ЕС принимает решения большинством голосов. «Истец утверждает, что данное решение (о блокировании активов) было принято на неверной основе с использованием статьи 122 Договора о функционировании Европейского союза (которая допускает принятие решения в Совете ЕС большинством голосов)», – говорится в заявлении.

    Центробанк России настаивает на том, что подобные меры следует принимать только на основании статьи 215, которая предусматривает единогласное решение всех членов Совета ЕС, поскольку речь идет о запретительных мерах против третьей страны. Банк требует отмены решения о блокировке суверенных активов и возмещения судебных издержек за счет Совета ЕС.

    В декабре Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    13 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

    Он подчеркнул, что Москва и Кремль, а также Пекин проявили уважение к выбору венгерских граждан, передает РИА «Новости».

    «Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география», – заявил Мадьяр на пресс-конференции.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    Суд вынес приговор бывшему мужу блогера Лерчек

    Бывший муж блогера Лерчек Чекалин получил семь лет колонии

    Суд вынес приговор бывшему мужу блогера Лерчек
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин был взят под стражу в Гагаринском суде Москвы.

    Суд признал Чекалина виновным в выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов и приговорил его к семи годам колонии, передает РИА «Новости».

    Оглашение приговора началось с задержкой более трех часов.

    Напомним, прокурор в суде потребовала назначить Артему Чекалину 7 лет 6 месяцев колонии и штраф почти 197 млн рублей по делу о переводе средств в ОАЭ.

    Ранее Чекалин признал свою вину в налоговом преступлении. Его супруга Валерия Чекалина (Лерчек) выбыла из судебного процесса в середине марта по решению Гагаринского суда. Уголовное дело совпало с ее четвертой беременностью, а вскоре после родов в конце февраля врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ноге и, предположительно, в легких.

    16 марта защита и обвинение совместно ходатайствовали о приостановке дела из-за тяжелого состояния Чекалиной. Суд удовлетворил это прошение, производство было приостановлено, а сама Чекалина освобождена из-под домашнего ареста.

    14 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора 13 апреля между главы МИД России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе.

    «Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Ирана и его соседей», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

    Лавров подчеркнул, что крайне важно не допускать новых вспышек вооруженной конфронтации и подтвердил неизменную готовность России содействовать мирному разрешению кризиса, подчеркнув отсутствие военного решения.

    Он напомнил о российской инициативе по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств и поддержке со стороны внерегиональных стран.

    Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи в связи с гибелью бывшего главы МИД Ирана Камаля Харрази в результате авианалета, особо отметив жестокость этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде. Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом президент США заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку».

    14 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков
    Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков
    @ MFA Russia/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Расходы стран Евросоюза на оборону в последние годы значительно выросли, достигнув рекордного уровня, что говорит о подготовке глобальной войны с Россией, а это не что иное, как «игра с огнем», заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по взаимодействию ООН с ЕС.

    Как отметил дипломат в своей речи, милитаристская антироссийская риторика подтверждается конкретными действиями. С февраля 2022 года по 2025 год страны-члены Евросоюза увеличили военные расходы почти на 60%.

    По итогам 2025 года сумма ассигнований составила 381 млрд евро, что позволило Евросоюзу занять второе место в мире по объему военного бюджета после США.

    Перед странами ЕС официально поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году. Для достижения этой цели потребуется дальнейшее увеличение военных расходов, что возможно лишь за счет сокращения других бюджетных статей, прежде всего социальных расходов.

    «Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как «игра с огнем», поскольку на антироссийские выпады мы будем вынуждены реагировать «зеркально». И никто из завоевателей, приходивших к нам «с мечом», а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову», – подчеркнул Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал безосновательными опасения Франции об угрозе войны с Россией. Внук де Голля назвал абсурдным миф о нападении России на Европу. Эксперты отметили, что «российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков.

    13 апреля 2026, 16:29 • Новости дня
    Песков: Отношениям России и ЕС уже некуда дальше ухудшаться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношения России с Евросоюзом уже достигли минимальной точки и не могут стать хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, дальнейшего ухудшения быть не может: «Хуже не могут... Дальше некуда», – подчеркнул он в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в поддержании добрых отношений с Венгрией и со всеми странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и объявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    После победы на выборах он пообещал «вернуть Венгрию в европейское сообщество» и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    14 апреля 2026, 04:40 • Новости дня
    Стало известно об изменении правил учета стажа для пенсий

    Tекст: Катерина Туманова

    Периоды ухода за детьми до полутора лет теперь полностью учитываются при назначении страховой пенсии, что увеличит выплаты многодетным родителям, следует из документов правительства.

    В России вступили в силу изменения в правилах подсчета страхового стажа для назначения пенсий. Документы правительства говорят о том, что теперь периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет будут полностью засчитываться в страховой стаж. Ранее существовал лимит – не более шести лет такого стажа, но теперь это ограничение отменено, передает РИА «Новости».

    Теперь учитывается все время ухода за детьми до полутора лет, независимо от их количества. Это позволит многодетным семьям, где пятеро и более детей, получать более высокие пенсии за счет увеличения страхового стажа.

    Изменения коснулись и расчета «сельского» стажа. Для пенсионеров, проработавших в сельском хозяйстве более 30 лет, весь период ухода за детьми также засчитывается к стажу без лимитов. Такая мера дает право на ежемесячную надбавку к пенсии – 25% от фиксированной выплаты, причем она сохраняется и при переезде в город.

    Кроме того, скорректирован порядок учета стажа для родителей близнецов и тройняшек. При многоплодной беременности в стаж суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком. Например, если родились тройняшки и родитель находился с ними в декрете до полутора лет, в стаж засчитают 4,5 года.

    При рождении четверых детей – шесть лет. Лимитов по общей продолжительности такого стажа не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам назвали максимальный размер страховой пенсии. В Соцфонде сообщили о досрочной выдаче пенсий за май. Верховный суд запретил лишающие пенсионеров прожиточного минимума взыскания.

    14 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    Верховный суд запретил лишающие пенсионеров прожиточного минимума взыскания

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный суд России напомнил о запрете удержаний из пенсий, которые лишают граждан средств для жизни, напомнили в пресс-службе ведомства.

    Верховный суд рассмотрел ситуацию, в которой пенсионерка из Рязанской области пыталась через суд оспорить удержания из своей пенсии. С июля по декабрь 2023 года с ее пенсии в 13 тыс. рублей было взыскано около 40 тыс. рублей задолженности за коммунальные услуги, передает РИА «Новости».

    Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования женщины, однако апелляция и кассация это решение отменили. В решениях судов указывалось, что сохранение дохода на уровне прожиточного минимума возможно только по заявлению должника, а такого обращения не поступало.

    В пресс-службе Верховного суда пояснили, что судебная коллегия по гражданским делам напомнила о принципе неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника и его семьи.

    «Пенсионный орган, обладая сведениями о размере получаемой заявительницей страховой пенсии по старости и об отсутствии у нее иного дохода, производил удержания в размере, не сохраняющем соответствующий уровень дохода для обеспечения жизнедеятельности, в связи с чем действия пенсионного органа признаны незаконными», – рассказали в там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество объяснило необходимость хранения квитанций за ЖКУ. Стало известно о резком росте числа запретов россиянам на выезд за рубеж. Эксперт Федорова объяснила, как сэкономить на платежах за ЖКУ.


    13 апреля 2026, 23:12 • Новости дня
    Вассерман отказался переизбираться в Госдуму

    Tекст: Катерина Туманова

    Эрудит Анатолий Вассерман сообщил, что не сможет участвовать в выборах в Госдуму по Преображенскому округу из-за отсутствия финансовой поддержки, сообщил он изданию «Коммерсант».

    На выборах осенью по Преображенскому округу намерен баллотироваться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, до этого трижды избиравшийся в Думу от Ульяновской области.

    «По мнению Анатолия Вассермана, решение сменить «прописку» легендарный хоккеист принял после того, как узнал, что господин Вассерман на второй срок уже не претендует», пишет «Коммерсант».

    В 2021 году Вассерман победил в Преображенском округе Москвы, набрав 33,7% голосов и опередив Сергея Обухова из КПРФ, который получил 24,2%. Он баллотировался как самовыдвиженец. После избрания Вассерман присоединился к фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, оставаясь беспартийным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вассерман заявлял, что методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна. Он также рассказал, как учить детей думать в эпоху искусственного интеллекта. Вассерман говорил, что ругающиеся матом лишают себя и общество эмоций.

    13 апреля 2026, 23:40 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с высоты

    Tекст: Катерина Туманова

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети фото столицы ОАЭ.

    «Абу-Даби», – подписал он фото мечети шейха Заида, снятое с высоты, в соцсети  Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

    Информации о визите Дмитриева в ОАЭ или Абу-Даби не было.

    Ранее в этот день Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса, а также указал на то, что отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца. Дмитриев предрек ускорение распада Евросоюза из-за победы партии «Тиса».


    14 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как в Мирополье в домах складируют погибших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Новоивановки, Катериновки, Ястребщины, Корчаковки, Павловки и Краснополья на Сумском направлении фронта.

    «Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких. В официальных отписках командование 14 АК ВСУ жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что некрологи уничтоженных украинских националистов свидетельствуют о том, как в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот ВСУ.

    В то же время «Северяне» за прошедшие сутки в Шосткинском районе зачищали  приграничные лесные массивы, а штурмовые группы продвинулись до 150 метров.

    В Сумском районе на 17 участках продвижение составило до 450 м. В Краснопольском районе бои продолжаются в районе села Новодмитровка, штурм- группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении фронта борьба с националистами и их техникой велась в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении на трех участках бойцы продвинулись на расстояние до 500 метров. Ожесточенные стрелковые бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР. Марочко сообщил о потере Киевом более 8,4 тыс. солдат за неделю. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.

    13 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Пожар на Невском проспекте в Петербурге локализовали

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате пожара на чердаке жилого дома на Невском проспекте огнеборцы спасли восемнадцать человек, огонь распространился на 600 кв. метров.

    Пожар на чердаке жилого здания на Невском проспекте в Петербурге был локализован на площади шестьсот квадратных метров, передает ТАСС. В ходе тушения сотрудники МЧС спасли восемнадцать человек, находившихся в доме.

    В пресс-службе ГУ МЧС России по городу уточнили, что к ликвидации возгорания были привлечены тридцать восемь единиц техники и сто пятьдесят семь человек личного состава.

    В сообщении говорится: «В 16:57 мск пожар в Центральном районе локализован. В ходе тушения огнеборцы спасли 18 человек. К ликвидации пожара привлечено 38 единиц техники и 157 человек личного состава».

    Информация о причинах возгорания и пострадавших на данный момент не уточняется. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на чердаке шестиэтажного жилого дома на Невском проспекте в центре Петербурга вспыхнул пожар.

    В Московском районе Петербурга огонь охватил четыре квартиры, и из здания эвакуировали 30 человек.

    13 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    Площадь пожара на Невском проспекте достигла 600 квадратных метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Петербурга пожар на чердаке жилого дома на Невском проспекте распространился на 600 квадратных метров, огонь охватил мансардные помещения.

    Площадь пожара на чердаке здания по адресу Невский проспект, дом 65 в центре Петербурга составила 600 квадратных метров, передает РИА «Новости». По информации городского главного управления МЧС, ранее пожар охватывал только 100 квадратных метров, но затем распространился по деревянной обрешетке на мансарду.

    В ведомстве отметили: «По уточненной информации, в шестиэтажном жилом здании размером 30 на 40 метров происходит горение чердака на площади 600 квадратных метров».

    Как сообщили в пресс-службе МЧС России, тушение осложняется сложной конструкцией здания и высокой пожарной нагрузкой.

    В 16.01 по московскому времени пожару был присвоен номер три сложности. На данный момент сведений о пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлечены 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на чердаке шестиэтажного жилого дома в центре Петербурга на Невском проспекте вспыхнул пожар.

    В Московском районе Петербурга огонь охватил четыре квартиры, из здания эвакуировали 30 человек.

