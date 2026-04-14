Корабли Балтфлота провели артиллерийские стрельбы по мишеням

Корабельная тральная группа Балтийского флота провела комплексное учение в акватории Балтийского моря с артиллерийскими стрельбами по целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты, передает ТАСС.
В учениях приняли участие морской тральщик «Лев Чернавин» и рейдовый тральщик «Василий Поляков».
По данным пресс-службы флота, экипажи минно-тральных кораблей отработали действия по противоминному обеспечению развертывания сил флота из пункта базирования, а также на переходе морем в условиях условного применения минного оружия. В сообщении отмечается: «Также экипажи тральщиков «Лев Чернавин» и «Василий Поляков» провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты. В качестве воздушных мишеней были задействованы специальные зонды».
В ходе учений все цели были успешно поражены из корабельных артиллерийских установок, что подтвердили средства объективного контроля.
