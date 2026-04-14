  • Новость часаЗеленский пообещал «отремонтировать» нефтепровод «Дружба» до конца апреля
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    14 апреля 2026, 14:43 • Новости дня

    ЕС заявил о вреде блокировки Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блокировка Ормузского пролива Соединенными Штатами наносит серьезный ущерб, Евросоюз не поддерживает подобные действия, заявил представитель дипломатической службы ЕС Анвар Аль-Ануни.

    Аль-Ануни на брифинге подчеркнул, что Евросоюз отвергает любые меры, которые ограничивают свободу судоходства, закрепленную международным правом, передает РИА «Новости».

    «Блокировка Ормузского пролива наносит огромный ущерб. ЕС отвергает любые меры, ограничивающие свободу судоходства, гарантированную международным правом», – сказал он.

    Ранее Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива.

    Напомним, Вашингтон задействовал более 10 военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе.

    14 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

    @ REUTERS/Alessandro Bianchi

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.

    Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

    Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

    Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

    По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

    «Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.

    За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».

    В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.

    Комментарии (15)
    13 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    ВМС Британии подтвердили начало блокады Ормузского пролива
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    По данным центра, ограничения вводятся с 17.00 по московскому времени 13 апреля 2026 года и затрагивают иранские порты и прибрежные районы, включая акватории Персидского залива, Оманского залива и Аравийского моря к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС.

    В уведомлении подчеркивается, что ограничения распространяются без различия на все суда, вне зависимости от флага, которые взаимодействуют с иранскими портами, нефтяными терминалами или инфраструктурой на побережье. Вся иранская береговая линия включена в зону ограничений.

    UKMTO уточнил, что транзитный проход через Ормузский пролив к неиранским пунктам назначения или из них остается открытым, однако такие суда могут подвергаться досмотру. Для нейтральных судов, находящихся в иранских портах, предоставлен ограниченный льготный период для выхода из зоны ограничений.

    Накануне президент США объявил о блокаде Ормузского пролива. Он пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива.

    Комментарии (17)
    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Иран потребовал компенсации от пяти стран Персидского залива

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что за участие в войне США и Израиля против Ирана пять стран региона обязаны выплатить республике компенсации.

    «Мы требуем компенсации от пяти стран региона, включая Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и Иорданию, за участие в войне США и Израиля против Ирана», – приводит агентство Tasnim слова дипломата на заседании СБ ООН.

    По словам Иравани, эти пять стран своими действиями на международном уровне нарушили свои международные обязательства перед Ираном.

    «Они должны в полной мере компенсировать ущерб, причиненный Исламской Республике Иран, включая выплату компенсации за весь материальный и моральный ущерб в результате их противоправных действий на международном уровне», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиненный Ирану ущерб будет компенсирован из инвестиционного фонда. В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля. Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки, если последний этого захочет.


    Комментарии (4)
    13 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Банк России опротестовал блокировку активов России в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России оспорил блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В иске ЦБ, зарегистрированном в Суде ЕС 27 февраля, говорится, что Совет ЕС превысил свои полномочия, нарушил законодательство и процедуры Евросоюза, а также принял решение без необходимых компетенций, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что решение о блокировке активов было основано на статье 122 Договора о функционировании Европейского союза, по которой Совет ЕС принимает решения большинством голосов. «Истец утверждает, что данное решение (о блокировании активов) было принято на неверной основе с использованием статьи 122 Договора о функционировании Европейского союза (которая допускает принятие решения в Совете ЕС большинством голосов)», – говорится в заявлении.

    Центробанк России настаивает на том, что подобные меры следует принимать только на основании статьи 215, которая предусматривает единогласное решение всех членов Совета ЕС, поскольку речь идет о запретительных мерах против третьей страны. Банк требует отмены решения о блокировке суверенных активов и возмещения судебных издержек за счет Совета ЕС.

    В декабре Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем

    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов пойти на масштабные политические уступки Евросоюзу ради скорейшей разблокировки замороженных 18 млрд евро, отмечают СМИ.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом, разрушенных за 16 лет правления Виктора Орбана, передает Politico.

    Главная цель новой администрации – разблокировать 18 млрд евро из фондов ЕС, замороженных из-за проблем с демократией в стране.

    Политик также рассчитывает получить доступ к 16 млрд евро европейских оборонных кредитов и отменить штраф в один млн евро в день за нарушение миграционного законодательства. «Я могу сказать, что крайне важно вернуть деньги домой, и как можно быстрее», – заявил Мадьяр.

    Брюссель, в свою очередь, ожидает от Венгрии снятия вето на кредит в 90 млрд евро для Киева и поддержки новых санкций против России. Еврокомиссия также настаивает на отказе от сопротивления началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мадьяр пообещал согласовать реформы с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, включая присоединение к европейской прокуратуре и обеспечение независимости судебной системы.

    Несмотря на готовность к уступкам, Венгрия намерена продолжать закупки российской нефти. Свой первый зарубежный визит Мадьяр совершит в Польшу, чтобы перенять опыт разморозки европейских фондов у премьера Дональда Туска. Новый парламент Венгрии может начать работу уже 5 мая, что позволит быстро приступить к реализации реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством страны.

    ам Мадьяр пообещал быстро принять антикоррупционное законодательство для получения доступа к европейским фондам.

    Комментарии (7)
    14 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    С уходом Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии противоречия внутри ЕС не исчезнут. Вряд ли появится новая фигура на роль «ширмы», скорее речь пойдет о формировании группы интересов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов.

    «Антагонизм Виктора Орбана с Брюсселем был на руку некоторым лидерам ЕС», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В качестве примера он привел вопрос о выделении 90 млрд евро для Украины.

    Так, ряд стран закулисно скептически относились к идее выдавать средства Киеву, и нынешний премьер Венгрии оказывался замечательной «палочкой-выручалочкой». Публично же такие члены объединения выступали с заявлениями о готовности согласовать кредит, но выставляли Орбана в качестве основной помехи, детализировал собеседник.

    По его мнению, уход политика в некотором смысле вскроет внутриевропейские противоречия. «Но принципиально важно другое: разногласия внутри ЕС не исчезнут», – продолжил Лукьянов. Он усомнился, что появится новая фигура на роль «ширмы». Скорее речь пойдет о формировании группы интересов. «В результате отсутствие единой позиции среди европейцев так или иначе будет видно», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что крупные государства – Франция, Германия, Италия, а также страны Скандинавии и Бенилюкса «тянут немного в разные стороны». На этом фоне Лукьянов прогнозирует неизбежные структурные изменения в Евросоюзе и некоторую регионализацию.

    Напомним, триумф венгерской оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал волну воодушевления в Евросоюзе. Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    В своей победной речи Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины. Как признает The New York Times, победа политика облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем.

    «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Отметим, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой лишь 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза.

    Комментарии (3)
    14 апреля 2026, 08:38 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил план мира на Ближнем Востоке

    @ Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР представил четыре предложения по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке во время встречи с наследным принцем Абу-Даби в Пекине.

    Председатель КНР Си Цзиньпин представил инициативу по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер озвучил свои идеи во время встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном в Пекине.

    «Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по поддержанию и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

    Инициатива включает отстаивание принципа мирного сосуществования и уважение государственного суверенитета стран региона. Кроме того, предложения Пекина предусматривают поддержание верховенства международного права, а также координацию безопасности и развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай приветствовал заключение временного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.

    Ранее Пекин и Исламабад выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива.

    При этом китайский план по урегулированию конфликта между США и Ираном во многом повторяет ранее предложенную инициативу Пекина по Украине.

    Комментарии (6)
    14 апреля 2026, 10:44 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива форсированного расширения Европейского союза столкнулась с жестким сопротивлением действующих членов, из-за чего этот вопрос исключили из повестки ближайшего саммита на Кипре.

    Многие страны ЕС не желают обсуждать присоединение новых государств, включая Украину, опасаясь политических последствий и возможных референдумов, передает Politico.

    По данным девяти европейских дипломатов и чиновников, на нежелание расширяться также влияет коллективный травматичный опыт взаимодействия с Венгрией после ее вступления в 2004 году.

    «Расширение должно оставаться требовательным и основываться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и авторитет», – заявил министр-делегат Франции по европейским делам Бенжамен Хаддад. Основное опасение правительств связано с возможной негативной реакцией общества против любого лидера, который инициирует дебаты о новых членах ЕС.

    В европейских столицах боятся повторения ситуации с «польским сантехником», когда политики утверждали, что дешевая рабочая сила из Восточной Европы заменит высокооплачиваемые кадры на Западе. Особую тревогу это вызывает во Франции, где по закону требуется проведение референдума для принятия любого нового члена. Голосование по Украине может усилить позиции лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы перед президентскими выборами 2027 года.

    Германия, Нидерланды и Италия также настаивают на строгом соблюдении процесса, основанного на заслугах, без исключений по геополитическим причинам. Кроме того, в ЕС опасаются появления новых «троянских коней», способных использовать право вето, как это делала Венгрия. В связи с этим Еврокомиссия рассматривает возможность лишения новых членов права вето на несколько лет после вступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства выступили против установления конкретной даты присоединения Украины к Евросоюзу.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Киева в это объединение.

    Между тем Будапешт отказался поддержать евроинтеграцию данной страны из-за ущемления прав венгерского меньшинства.

    Комментарии (3)
    13 апреля 2026, 17:45 • Новости дня
    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что увеличение расходов Евросоюза на энергию составило 26 млрд долларов за полтора месяца.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические потери Евросоюза связаны с отказом от российских поставок газа, передает РИА «Новости». По его словам, решение Урсулы фон дер Ляйен отказаться от использования надежной и доступной российской энергии привело к росту расходов ЕС на энергию на 26 млрд долларов только за последние полтора месяца.

    Дмитриев подчеркнул: «Это примерно 130 долларов на домохозяйство ЕС, и это лишь начало, поскольку нехватка топлива начинается на этой неделе».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что кризис на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на экономику Евросоюза. Она также сообщила, что Еврокомиссия предложит использовать нефтяные резервы ЕС, чтобы стабилизировать цены на фоне энергетического кризиса.

    На фоне эскалации вокруг Ирана и фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа, большинство стран мира фиксируют рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали о возможных затяжных экономических последствиях из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза и Британии на энергокризис с сюжетом фильма «Не смотрите наверх». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на Ближнем Востоке серьезно влияет на экономику Евросоюза.

    Комментарии (15)
    13 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», – приводит Bloomberg слова Мадьяра, передает «Интерфакс».

    Он также подчеркнул, что Будапешт готов обсуждать с другими странами Евросоюза вопрос о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

    Ранее Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Газета Politico писала, что победа Мадьяра сулит проблемы главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Испания призвала Китай вмешаться в конфликт США и Ирана
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава испанского правительства Педро Санчес обратился к Пекину с призывом использовать дипломатическое влияние для урегулирования военного противостояния между США, Израилем и Ираном.

    Испания призвала Китай вмешаться, чтобы помочь положить конец американо-израильской войне с Ираном, что подчеркивает ее напряженные отношения с администрацией Трампа, передает Bloomberg.

    «Мне кажется очень трудным найти других собеседников, которые могут распутать эту ситуацию, возникшую в Иране и в Ормузском проливе, помимо Китая», – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в Пекине после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Испанский премьер отметил, что любые усилия Китая по прекращению войны не только приветствуются, но и крайне необходимы. Испания стала одной из европейских стран, наиболее решительно выступающих против военных операций, которые Санчес открыто считает незаконными. Мадрид закрыл свое воздушное пространство для американских военных самолетов, участвующих в конфликте, и не позволяет Вашингтону использовать две базы на испанской территории для этих целей.

    Си Цзиньпин высоко оценил позицию Санчеса, отметив, что в мире, охваченном хаосом и разрушением международных норм, Испания и Китай готовы стоять на правильной стороне истории. Санчес находится в Пекине с четвертым визитом за последние три года. В понедельник, выступая в Университете Цинхуа, он попросил Китай сделать больше для прекращения конфликтов, таких как на Украине или в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался разрешить использование военных баз страны для операций США.

    Пекин ранее потребовал немедленного прекращения американо-израильских ударов по территории Исламской Республики.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Мадрид к совместной защите справедливого международного устройства.

    Комментарии (6)
    13 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России

    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Россия получила официальный запрос от Индонезии на поставку нефтепродуктов и других энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в эфире Первого канала.

    Министр подчеркнул, что Россия традиционно считается надежным поставщиком энергоресурсов на мировом рынке. «Мы получили запрос от наших индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов в их адрес. Россия всегда себя представляла всему миру как надежный поставщик», – заявил он.

    По словам Цивилева, Индонезия ранее в основном закупала энергоносители у Соединённых Штатов Америки, в Арабских Эмиратах и Австралии. Теперь, учитывая ситуацию в Ормузском проливе и необходимость обеспечить стабильность поставок, Джакарта рассматривает возможность долгосрочного сотрудничества с Россией.

    Между странами сейчас ведется активная работа над заключением долгосрочных контрактов на поставки российского топлива по взаимовыгодной цене. Министр отметил, что это сотрудничество призвано обеспечить обе стороны стабильными и предсказуемыми условиями обмена энергоресурсами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве назвал наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора 13 апреля между главы МИД России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе.

    «Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Ирана и его соседей», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

    Лавров подчеркнул, что крайне важно не допускать новых вспышек вооруженной конфронтации и подтвердил неизменную готовность России содействовать мирному разрешению кризиса, подчеркнув отсутствие военного решения.

    Он напомнил о российской инициативе по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств и поддержке со стороны внерегиональных стран.

    Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи в связи с гибелью бывшего главы МИД Ирана Камаля Харрази в результате авианалета, особо отметив жестокость этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде. Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом президент США заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку».

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 13:29 • Новости дня
    NYT: Норвегия столкнулась с дилеммой из-за сверхдоходов от продажи нефти
    @ Hakon Mosvold Larsen/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за войны в Иране Европа вновь столкнулась с энергетическим кризисом и повысила спрос на ресурсы из Норвегии, сообщает The New York Times,

    Конфликт в Иране вновь обнажил энергетическую уязвимость Европы, заставив задуматься о расширении роли Норвегии как надежного поставщика, пишет The New York Times. Страна уже обеспечивает 30% европейских потребностей в нефти, экспортируя 95% сырья в ЕС и Британию.

    «Наш продукт – это не нефть и газ, а стабильность, надежность и долгосрочная перспектива», – заявил госсекретарь министерства энергетики Норвегии Снорре Скьеврак. При этом норвежские платформы работают на пределе возможностей, а для увеличения добычи требуется освоение хрупких арктических зон.

    С февраля Норвегия дополнительно заработала пять млрд долларов на фоне роста цен. Экономисты отмечают, что страна ежедневно получает 185 млн долларов сверхдоходов. Если нестабильность в Персидском заливе сохранится, прибыль может вырасти еще на шесть млрд долларов.

    В обществе нарастает недовольство ситуацией, при которой государство, позиционирующее себя как миротворца, обогащается за счет конфликтов. Несмотря на это, отношение норвежцев к нефтяной отрасли начинает меняться, а компании продолжают искать новые месторождения, в том числе в Бразилии и за Полярным кругом.

    Президент США приказал начать морскую блокаду Ирана для оказания давления на Тегеран.

    Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг отверг обвинения в наживе на экспортных поставках энергоресурсов в Европу.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за последние 44 дня Евросоюз был вынужден потратить дополнительно более 22 млрд евро на импорт ископаемого топлива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что с началом войны США и Израиля против Ирана Европа оказалась в ловушке – как территория, которая не добывает, а прежде всего покупает энергоносители. В ЕС взлетели цены на все виды топлива.

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков
    @ MFA Russia/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Расходы стран Евросоюза на оборону в последние годы значительно выросли, достигнув рекордного уровня, что говорит о подготовке глобальной войны с Россией, а это не что иное, как «игра с огнем», заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по взаимодействию ООН с ЕС.

    Как отметил дипломат в своей речи, милитаристская антироссийская риторика подтверждается конкретными действиями. С февраля 2022 года по 2025 год страны-члены Евросоюза увеличили военные расходы почти на 60%.

    По итогам 2025 года сумма ассигнований составила 381 млрд евро, что позволило Евросоюзу занять второе место в мире по объему военного бюджета после США.

    Перед странами ЕС официально поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году. Для достижения этой цели потребуется дальнейшее увеличение военных расходов, что возможно лишь за счет сокращения других бюджетных статей, прежде всего социальных расходов.

    «Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как «игра с огнем», поскольку на антироссийские выпады мы будем вынуждены реагировать «зеркально». И никто из завоевателей, приходивших к нам «с мечом», а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову», – подчеркнул Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал безосновательными опасения Франции об угрозе войны с Россией. Внук де Голля назвал абсурдным миф о нападении России на Европу. Эксперты отметили, что «российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков.

    Комментарии (2)
