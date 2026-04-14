Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

Tекст: Валерия Городецкая

Лахадалия отметил, что эти соглашения позволят Индонезии увеличить запасы сырой нефти и получить доступ к сжиженному нефтяному газу, передает РИА «Новости».

Переговоры стали продолжением контактов между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.

Как уточнили в министерстве, встреча была посвящена обсуждению долгосрочных поставок энергоносителей, развитию инфраструктуры хранения и переработки. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество будет строиться как на уровне правительств, так и между компаниями, что обеспечит стабильность национальных энергетических резервов.

Лахадалия особо отметил готовность российской стороны поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения. Он подчеркнул, что результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости страны на фоне нестабильной мировой ситуации.

«Еще раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами – по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты», – заявил министр. Точные объемы поставок и детали сделки пока не раскрываются.

Накануне министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

Ранее Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.