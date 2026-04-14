Путин отметил рост инвестиций «Россетей» в новые регионы

Путин заявил о рекордных инвестициях «Россетей» по километражу в новые регионы

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин провел встречу с генеральным директором компании «Россети» Андреем Рюминым во вторник в Кремле. Президент отметил, что по километражу объем инвестиций в новые регионы оказался больше, чем в ряде других субъектов России, сообщается на сайте Кремля.

«Я так понимаю, что по километражу объемы инвестиций у вас на новые регионы достаточно солидные. Побольше, чем в некоторых других регионах страны», – сказал Путин на встрече.

Рюмин сообщил, что инвестиционная программа компании в новых регионах действительно очень большая как по протяженности сетей, так и по мощности. Путин задал вопрос, связано ли это с разрушениями в ходе боевых действий или с запущенностью сетевого хозяйства за последние десять лет.

Глава «Россетей» пояснил, что объем инвестиций обусловлен обеими причинами и отметил, что электросетевое хозяйство находится в худшем состоянии, чем в соседних приграничных регионах, а после атак проблемы только усугубляются.

Президент поинтересовался, удается ли компании добиваться поставленных задач. Рюмин подтвердил, что поставленные задачи по этим направлениям за прошлый год выполнены.

Путин также оценил результаты компании по строительству линий электропередачи, назвав их «очень хорошими».

«Россети» в 2025 году построили более 35 тысяч километров ЛЭП, уточнил Рюмин.

