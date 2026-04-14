«Хезболла» отразила наступление Израиля на ливанский город Бинт-Джбейль

Tекст: Дмитрий Зубарев

Движение «Хезболла» отразило попытку штурма израильскими военными города Бинт-Джбейль на юге Ливана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевой источник.«

Противник предпринял попытку штурма в понедельник с западных окраин Бинт-Джбейль, но бойцы «Хезболлы» с тяжелыми боями смогли их отбросить», – заявил собеседник агентства.

По словам источника, израильские силы пытаются блокировать город, используя тяжелую технику, но встречают ожесточенное сопротивление. Собеседник агентства добавил, что город подвергся массированным ударам артиллерии и авиации после атак со стороны сопротивления по технике и живой силе противника.

В то же время арабоязычный представитель израильской армии Афихай Адраи утверждал, что в Бинт-Джбейль были убиты около ста бойцов «Хезболлы». Также армия Израиля подтвердила гибель одного своего военнослужащего и ранение еще троих.

Бинт-Джбейль является одним из крупнейших ливанских городов, расположенных в четырех километрах от границы с Израилем. Это самая глубокая точка, которой израильским военным удалось достигнуть с начала эскалации 2 марта. Город и ранее становился местом ключевых боестолкновений, тогда израильским силам не удалось его взять.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы шиитской милиции подбили израильский танк Merkava в районе Бинт-Джбейля.

До этого израильская авиация уничтожила пункт скорой медицинской помощи в этом ливанском городе.

В конце марта движение «Хезболла» за одни сутки осуществило 94 боевые операции против израильских войск.