  Зеленский пообещал «отремонтировать» нефтепровод «Дружба» до конца апреля
    Как США устроят морскую блокаду Ирана
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС
    Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз
    Зеленский обязал украинцев платить военный сбор три года после окончания конфликта
    Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США
    Си Цзиньпин назвал ключевого посредника между Китаем и ЕС
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России
    Названы сроки поставок первых пассажирских самолетов МС-21
    14 апреля 2026, 13:49 • Новости дня

    Путин заявил о стратегической роли «Россетей» для экономики страны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой «Россетей» Андреем Рюминым подчеркнул стратегическую важность электросетевой компании, отметив государственное участие в капитале.

    Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «Россетей» Андреем Рюминым во вторник в Кремле. В ходе беседы президент России заявил: «Россети» – самая крупная электросетевая группа, 77% принадлежит государству. Без всякого преувеличения стратегическое предприятие». Также глава государства поинтересовался у Рюмина результатами работы компании, сообщается на сайте Кремля.

    Встреча стала продолжением диалога между руководством страны и «Россетей». Предыдущая встреча состоялась в июне 2024 года, на ней обсуждались ключевые проекты в рамках инвестиционной и ремонтной программ, а также меры по повышению надежности электросетевой инфраструктуры.

    «Россети» занимают центральное место в обеспечении стабильности энергетической системы страны, что неоднократно отмечалось в заявлениях представителей власти.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина и Андрея Рюмина.

    13 апреля 2026, 02:17 • Новости дня
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    12 апреля 2026, 11:19 • Новости дня
    Конюхов назвал Путина романтиком и мечтателем

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе выступления на сессии «География путешествий» в Национальном центре «Россия» путешественник Федор Конюхов отметил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание возвращению русских имен на мировую карту, а также назвал его романтиком и мечтателем.

    Известный путешественник и член Русского географического общества Федор Конюхов поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине, назвав его романтиком и мечтателем. Во время выступления на сессии «География путешествий» в рамках открытого лектория «Создавая будущее: география» Конюхов отметил: «Президент – а он романтик, Президент – а он мечтатель. Это хорошо заметно... Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия. И в этом смысле география играет особую роль – она помогает сохранить эту память и понять наше место в мире».

    Конюхов также рассказал о своей любви к природе, подчеркнув, что она отражается в его исследованиях. Уже несколько лет он участвует в международном проекте по изучению микропластика в Антарктиде, где задействованы 30 стран, включая Россию, Китай и Испанию.

    Путешественник выразил благодарность единомышленникам – Ричарду Брэнсону из Британии, Бертрану Пиккару из Швейцарии и Жан-Луи Этьену из Франции – за стремление сохранить планету. Все трое, по его словам, разделяют его страсть к исследованиям и сохранению природы.

    Проект «Создавая будущее: география» объединяет экспертов из разных стран, чтобы совместно проектировать позитивные сценарии будущего. Трансляции лекций и выступлений доступны на сайте russia.ru в разделе «Трансляции и видео».

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Президент России Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием, сообщается на сайте Кремля.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что     является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала военное и гражданское значение спутниковой группировки «Рассвет», в том числе для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. А также сравнивала принципы работы российской системы связи и американской Starlink.

    13 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин и президент Индонезии Субианто начали переговоры в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто, лидеры обсудят укрепление стратегического партнерства и ряд международных вопросов.

    Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто проходят в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, передает ТАСС. Встреча организована в рамках рабочего визита индонезийского президента в Москву.

    Как уточнили в пресс-службе Кремля, темой переговоров стали текущее состояние и перспективы углубления стратегического партнерства между Россией и Индонезией, а также актуальные международные и региональные вопросы.

    В числе участников встречи – глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, руководители Росатома и Минэнерго, а также представители Центрального банка и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, в том числе кооперацию в различных сферах. Секретарь индонезийского кабинета Тедди Индра Виджая сообщил, что среди тем значатся энергетическая безопасность и конфликт между США, Израилем и Ираном.

    После завершения официальной части переговоров Путин и Субианто продолжат общение за рабочим обедом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто связывают хорошие личные и деловые отношения. Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву с официальным визитом.

    12 апреля 2026, 00:31 • Новости дня
    Путин поздравил православных христиан с Пасхой
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

    «Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В своем поздравлении глава государства подчеркнул объединяющую силу этого праздника и его значимость для миллионов людей. Президент отметил, что Пасха наполняет сердца верующих радостью, верой в силу жизни, торжество любви, добра и справедливости. По его словам, этот праздник способствует единству на основе давних традиций и духовных ценностей.

    Путин подчеркнул важную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранении культурного наследия, поддержке института семьи и воспитании молодежи.

    Он также отметил вклад религиозных организаций в развитие конструктивного диалога с государством и укрепление межрелигиозного и межнационального согласия, а также их поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Президент выразил глубокую признательность за такую работу.

    «Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего. С праздником!» – говорится в поздравлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

    11 апреля 2026, 21:21 • Новости дня
    Путин поздравил Амиди с избранием на пост президента Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на должность президента Ирака и пожелал ему успехов на новом посту.

    Президент России Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака, сообщается на сайте Кремля.

    В поздравительной телеграмме глава российского государства пожелал Амиди успехов и выразил надежду на укрепление традиционно дружественных связей между Россией и Ираком.

    «Уважаемый господин Амиди, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Ирак. Желаю вам успехов на этом высоком посту. И, конечно, рассчитываю, что ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений», – говорится в сообщении.

    Амиди, которому 57 лет, до избрания на высокий пост занимал должность министра окружающей среды Ирака в 2022–2024 гг. Ранее он более 15 лет работал в администрации президента страны, где был старшим советником и руководителем президентского офиса.

    Ранее совет представителей Ирака проголосовал за избрание кандидата от «Патриотического союза Курдистана» Низара Амиди новым президентом республики.

    Действующий президент Абдель Латиф Рашид принял решение выйти из президентской гонки.

    12 апреля 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин прибыл на пасхальную службу в храме Христа Спасителя

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, сообщают информационные агентства.

    На праздничное богослужение пришло множество верующих, включая общественных и политических деятелей, а также курсантов Московского суворовского военного училища, передает РИА «Новости».

    Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода. В их руках были красные пасхальные свечи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество – в храмах за пределами Московского региона, а на Пасху – в храме Христа Спасителя.

    Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    11 апреля 2026, 20:11 • Новости дня
    Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о финальных проверках новой ракеты «Союз-5», которая готовится к старту на Байконуре.

    Дмитрий Баканов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о завершении комплекса проверочных мероприятий для ракеты «Союз-5», следует из сообщения на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что речь идет о полностью новом носителе, который создавался совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтарек». По его словам, ракета уже прошла вертикальную установку, а в настоящее время проводится ее донастройка в горизонтальном положении перед первым пуском.

    Баканов также отметил, что после 2014 года подобных новых носителей в России не создавалось. Глава Роскосмоса добавил, что проверочные мероприятия охватывают все узлы и агрегаты ракеты.

    На встрече с главой государства Баканов сообщил и об увеличении российской орбитальной группировки до 364 космических аппаратов. В прошлом году количество аппаратов достигло 97, а с начала текущего года и за первый квартал – уже 134.

    В ноябре новейшую ракету-носитель «Союз-5» доставили на космодром Байконур.

    В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал скорый первый старт этого носителя.

    Спустя несколько дней специалисты завершили установку ракеты на стартовый стол.

    11 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин: Космическая отрасль России чувствует себя уверенно

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым подчеркнул, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на накопившиеся за годы трудности.

    Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики. Президент отметил, что отрасль чувствует себя уверенно, несмотря на ряд накопившихся проблем, сообщается на сайте Кремля.

    «В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени», – заявил глава государства.

    Путин попросил Баканова оценить текущее положение дел в космической сфере и обозначить перспективы развития, а также указать направления, где требуется дополнительная поддержка. В ходе беседы обсуждались планы госкорпорации, а также опыт работы Баканова в Минтрансе России. Встреча прошла накануне празднования Дня космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля.

    Предыдущая встреча президента с главой Роскосмоса состоялась в марте 2025 года, вскоре после назначения Баканова на этот пост. Тогда обсуждались перспективы развития отрасли и ключевые задачи, стоящие перед госкорпорацией.

    В конце марта 2025 года новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал космическую отрасль гордостью России.

    Позже руководитель госкорпорации анонсировал запуск отечественной низкоорбитальной группировки спутников связи.

    В апреле 2026 года Владимир Путин обозначил развитие ракетно-космического комплекса безусловным приоритетом страны.

    12 апреля 2026, 02:09 • Новости дня
    Путин склонил голову в ответ на благодарность патриарха Кирилла

    Tекст: Антон Антонов

    Во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя президент России Владимир Путин поклоном ответил на слова благодарности от патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с передачей Русской православной церкви икон из Третьяковской галереи.

    Патриарх выразил благодарность президенту России за оказанную помощь в передаче Владимирской и Донской икон Божией матери, передает ТАСС.

    После этого Путин осенил себя крестным знамением и склонил голову в поклоне в ответ на слова предстоятеля РПЦ.

    Приехав на пасхальное богослужение в главный кафедральный собор страны, Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным подошли к иконам, после чего у каждой из них перекрестились и поклонились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл подчеркнул, что возвращение святынь по инициативе и указанию российского лидера является событием поистине историческим.

    Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в храме Христа Спасителя в Москве. Иконы остаются в собственности России и в оперативном управлении Третьяковской галереи.

    12 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками – пасхальными яйцами, сообщают информационные агентства.

    Патриарх Кирилл на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя выразил благодарность президенту за содействие в передаче икон Владимирской и Донской Божией матери Русской православной церкви, передает РИА «Новости».

    «Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, как президент, вы уже много сделали того, что войдет непременно в историю как дела благие и важные для нашего отечества. Но событие, о котором я сегодня сказал, войдет не только в историю страны и Церкви – глубоко войдет в историю нашего народа, потому что возвращены великие святыни земли русской », – сказал патриарх Кирилл.

    Он также подчеркнул, что возвращение святынь стало возможным по инициативе и указанию российского лидера, и назвал это поистине историческим событием.

    Кроме того, на сайте Кремля опубликована телеграмма, в которой Путин поздравил патриарха с праздником Пасхи. В поздравлении президент отметил неустанный труд патриарха, его заботу о сохранении духовных, культурных и исторических ценностей России, укреплении института семьи и воспитании молодежи. Путин подчеркнул, что мудрое пастырское слово патриарха поддерживает народ «в пору непростых испытаний» и способствует консолидации общества.

    Глава государства также подчеркнул помощь, которую патриарх Кирилл оказывает участникам и ветеранам специальной военной операции.

    «От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов во всех начинаниях, здоровья и долголетия», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

    Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в храме Христа Спасителя в Москве. Владимирская икона передана храму Христа Спасителя в безвозмездное пользование сроком на сорок девять лет, Донская икона – Донскому монастырю на таких же условиях. Иконы остаются в собственности России и в оперативном управлении Третьяковской галереи, все решения по их сохранности принимаются совместно под контролем Минкультуры России.

    11 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    Путин поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником.

    Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым глава государства напомнил о 65-летии полета Юрия Гагарина и выразил признательность всем, кто связан с космической сферой.

    Баканов сообщил президенту, что Неделя космоса, проходившая с 6 по 12 апреля, охватила несколько десятков миллионов человек и включила более тысячи мероприятий.

    Кроме того, гендиректор Роскосмоса поблагодарил Владимира Путина за учреждение Недели космоса специальным указом и отметил, что это решение позволило привлечь внимание к сотрудникам отрасли.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты с началом этого события.

    В рамках празднования 65-летия первого полета человека в космос стартовала акция «Время Гагарина».

    12 апреля 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин: Потенциал России в космосе работает на ее экономику и безопасность

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский космический потенциал работает на экономику страны, ее безопасность и суверенитет, заявил президент Владимир Путин.

    «Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Высказывание прозвучало на торжественном концерте по случаю Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце, слова зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Ранее глава государства поздравлял российских космонавтов и всех работников космической сферы с Днем космонавтики.

    11 апреля 2026, 20:41 • Новости дня
    Баканов: ИИ применят при моделировании в ракетно-космической отрасли России

    Tекст: Вера Басилая

    В ракетно-космической отрасли России планируют использовать искусственный интеллект для проектирования и моделирования, что позволит снизить стоимость подготовки техники, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что искусственный интеллект будет задействован в проектировании и моделировании в ракетно-космической отрасли, сообщается на сайте Кремля.

    По его словам, применение ИИ и современных цифровых решений может существенно снизить затраты на эксплуатацию и подготовку техники к запуску.

    «Самое для нас главное – это начать проектировать и моделировать ряд моментов с использованием искусственного интеллекта… Это сильно удешевляет эксплуатацию и подготовку техники к запуску», – заявил Баканов.

    Президент отметил, что компьютерное моделирование и внедрение новых технологий не должны снижать уровень надежности. Владимир Путин подчеркнул, что главное – не допустить ухудшения качества и надежности систем при использовании цифровых инструментов в отрасли.

    Ранее Баканов заявил, что искусственный интеллект в ближайшие три-четыре года сможет заниматься проектированием ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

    Ранее госкорпорация анонсировала создание нейросетевого ассистента космонавта для работы на борту МКС.

    Также в начале 2026 года новые технологии решили впервые применить для анализа физических и психологических параметров кандидатов в космонавты.

    13 апреля 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин выделил перспективные сферы сотрудничества России и Индонезии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    «Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика», – заявил Путин в ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    Российский лидер выразил благодарность индонезийскому коллеге за то, что тот принял приглашение посетить Москву. Путин подчеркнул особый характер отношений между двумя странами, указав на регулярный характер контактов и отметив соответствующую декларацию, подтверждающую этот статус.

    В понедельник самолет президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом в Россию, приземлился в Москве.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

