    14 апреля 2026, 13:23 • Новости дня

    Суд утвердил изъятие активов экс-мэра Сочи на 1,6 млрд рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об изъятии активов бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на сумму свыше 1,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе судов региона.

    «Оспариваемым решением суда в доход государства обращено имущество на общую сумму не менее 1 млрд 673 млн 633 тыс. 247 рублей», – подчеркнули представители пресс-службы, , передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года суд в Сочи постановил конфисковать имущество Алексея Копайгородского и его близких на сумму около 1,6 млрд рублей. У бывшего мэра изъяли драгоценности стоимостью более 51 млн рублей.

    13 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»

    Мадьяр: Венгрия пересмотрит контракты по проекту АЭС «Пакш-2»

    Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    На пресс-конференции для международной прессы он отметил, что в случае необходимости часть соглашений будет расторгнута, а финансовые условия по оставшимся договорам могут быть улучшены, передает РИА «Новости».

    «Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, касающиеся проекта АЭС «Пакш-2», при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», – заявил Мадьяр, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выбрала Росатом для строительства второй очереди АЭС «Пакш-2» благодаря признанию российских технологий лучшими в мире.

    В декабре Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2».

    13 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадяра.

    Евросоюз требует от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки около 35 млрд евро, замороженных из-за разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет Financial Times.

    Издание уточняет, что из общей суммы около 18 млрд евро были заблокированы на фоне претензий к верховенству права и независимости судебной власти, а также из-за коррупционных рисков, еще более 17 млрд предназначались для оборонных кредитов под низкий процент. Заморозка средств также связана с отказом Венгрии проводить необходимые реформы. Кроме того, Венгрия продолжает выплачивать штраф в размере  одного млн евро в день за отказ исполнять решение суда ЕС по миграционной политике, общая сумма уже приблизилась к 900 млн.

    «Мы начнем работу с новым правительством как можно скорее, чтобы обеспечить быстрый и давно назревший прогресс в интересах венгерского народа», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув при этом, что Венгрии предстоит «еще многое сделать» для возвращения на европейский путь.

    По словам европейских чиновников, логика Брюсселя проста: «Если они выполнят условия – мы выполним свои обязательства». Для разблокировки средств Будапешту необходимо выполнить 27 условий, включая усиление антикоррупционного контроля, обеспечение независимости судов и пересмотр решений периода Орбана, включая решения в миграционной политике, связанные невыполнением общеевропейских правил по приему мигрантов.

    По данным Financial Times, Еврокомиссия уже вышла на контакт с Мадьяром после его победы на выборах. ЕС требует восстановить отношения с Украиной, начать реформы, провести изменения в судебной системе и службах безопасности, а также сменить руководство крупнейших госучреждений.

    В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти снимут вето на выделение Украине кредита на 90 млрд евро, одобрят 20-й пакет санкций против России и прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, от Венгрии ожидают согласия на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС. Подготовка к выделению средств Киеву уже началась, чтобы решение можно было принять сразу после вступления нового премьера в должность.

    По информации издания, Петер Мадьяр планирует в первую очередь посетить с визитами Варшаву и Вену, а затем Брюссель. Однако, как отмечают источники, он рассматривает возможность визита в Брюссель еще до официального вступления в должность, чтобы начать переговоры по разморозке средств.

    Мадьяр также заявил о готовности к компромиссам с Брюсселем. «Венгрия готова договариваться. У ЕС есть свои недостатки, мы будем спорить, но не ради самого спора», – сказал он, добавив, что страна станет «конструктивным партнером», учитывая продолжающийся конфликт рядом с ее границами. При этом он пообещал восстановить систему сдержек и противовесов, присоединить страну к Европейской прокуратуре и создать национальный антикоррупционный орган. «Венгрия вновь станет сильным союзником в ЕС и НАТО», – заявил он после победы.

    В Брюсселе подчеркивают, что в отличие от ситуации в Польше в 2023 году, когда средства были разблокированы достаточно быстро после смены власти, в случае Венгрии процесс будет более осторожным и поэтапным. Дополнительную неопределенность создает переходный период: по конституции президент страны имеет до 30 дней на формирование нового парламента, и в ЕС не исключают, что за это время команда Орбана может попытаться повлиять на будущие реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    14 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

    MWM: Потери ЦАХАЛ в Ливане стали самыми крупными за 40 лет

    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»
    @ REUTERS/Alessandro Bianchi

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.

    Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

    Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

    Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

    По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

    «Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.

    За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».

    В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.

    13 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса

    Глава РФПИ Дмитриев назвал идиотским антироссийское заявление сына Сороса

    Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев жестко отреагировал на публикацию Александра Сороса, призвавшего после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» русских уехать домой, а венгров вернуться, назвав такие антироссийские высказывания идиотскими.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выступил с критикой в адрес сына финансиста Джорджа Сороса Александра, передают «Вести».

    Поводом для этого стала публикация Сороса-младшего в социальной сети X, в которой он призвал русских «уехать домой», а венгров – вернуться.

    В ответ на этот пост Дмитриев заявил: «Для тех, кто не любит левого глобалиста Сороса и его русофобскую повестку, – его идиотские антироссийские заявления дают еще больше поводов любить, уважать Россию, а также сотрудничать с ней».

    Пост Александра Сороса был опубликован после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» под руководством Петера Мадьяра. Эта партия получила 138 из 199 мандатов, что обеспечило ей уверенное большинство в парламенте.

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о захвате власти в Венгрии организацией Сороса.

    Дмитриев предрек ускорение распада Евросоюза из-за победы партии «Тиса».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уважение к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии

    Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не планирует поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».

    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

    Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    14 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» построено 7,5 тыс. ФАПов, поликлиник и амбулаторий

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках народной программы «Единой России» по всей стране создано более 7,5 тыс. новых фельдшерских пунктов, поликлиник и амбулаторий.

    Более 7,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий построено по всей стране при поддержке «Единой России», сообщается на сайте партии.

    Кроме того, капитально отремонтировано свыше 6 тыс. медицинских объектов. В 2025 году более 40 тыс. единиц современного оборудования поступило в медицинские организации.

    С 2021 года благодаря инициативам партии обновляется и автопарк скорой помощи – за это время медучреждения получили более 13 тыс. новых машин. Как отмечает координатор направления «Здоровье человека» народной программы Бадма Башанкаев, среднее время прибытия скорой помощи значительно сократилось, а в регионах почти не осталось машин старше десяти лет.

    Также с 2019 года для диспансеризации населения закуплено почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов, которые уже позволили врачам провести осмотры десятков миллионов человек. «Качественная медпомощь становится доступнее миллионам людей, независимо от их места жительства», – заявил Башанкаев.

    Партия продолжает работу по увеличению ассортимента и доступности лекарств, в том числе посредством принятого в первом чтении законопроекта о передвижных аптеках для отдалённых сёл и деревень.

    Башанкаев подчеркнул, что такие мобильные пункты будут работать только там, где нет стационарных аптек, а отпускать лекарства смогут исключительно фармацевты с соблюдением всех норм хранения.

    Старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» был дан Дмитрием Медведевым 19 февраля на форуме в Екатеринбурге. Предполагается, что программа будет состоять из двух документов: предвыборной части и стратегических идеологических ориентиров, а её рамки на десятилетия представят в июне. В подготовке участвует экспертный совет с представителями различных отраслей и героями России.

    13 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    Медведев высказался об идее блокады Ормуза США цитатой Оруэлла
    Медведев высказался об идее блокады Ормуза США цитатой Оруэлла
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев использовал цитату из романа «1984» Джорджа Оруэлла в своей оценке заявлений США о возможной блокаде Ормузского пролива.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления США о возможной блокаде Ормузского пролива, передает ТАСС. По его словам, «в то время, как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать». Медведев добавил: «Блокировка – равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, «война – это мир».

    Цитата «война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила» взята из романа «1984» Джорджа Оруэлла. Этот лозунг отражает методы тоталитарной пропаганды, где истинные значения понятий подменяются для усиления контроля над населением и стабилизации власти через поддержание состояния войны.

    Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряжённой на фоне разногласий между США и рядом стран региона. Ормузский пролив – стратегически важная точка для мировой торговли нефтью, и его потенциальная блокада может привести к серьёзным последствиям для мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива. Президент США накануне объявил о блокаде Ормузского пролива.

    13 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом стал сигналом для Ближнего Востока о намерении Москвы поддерживать тесное стратегическое сотрудничество с Ираном, пишет китайское издание Sohu.

    Владимир Путин продемонстрировал всему миру позицию России по Ближнему Востоку во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Sohu. В статье подчеркивается: «В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке».

    Авторы материала отмечают, что президент России ясно дал понять о намерении продолжать искать политические и дипломатические пути решения конфликта в регионе. Такой подход, как подчеркивается в публикации, говорит о стремлении Москвы предотвратить дальнейшую эскалацию и содействовать миру.

    В заключение в статье указывается, что Путин продемонстрировал готовность России активно защищать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать стратегическую поддержку Тегерану, несмотря на усиление давления со стороны США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 апреля президенты России и Ирана обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны отметили важность продолжения политико-дипломатических усилий для урегулирования конфликта в регионе.

    13 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, маршрут пролета БПЛА требует тщательной координации и согласия руководства стран, над которыми проходят беспилотники.

    Патрушев отметил: «Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит».

    Особо Патрушев подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролёта ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Он добавил, что это влечёт за собой соответствующие выводы и последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России принять ответные меры в случае игнорирования странами Прибалтики предупреждения о недопустимости использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками.

    13 апреля 2026, 21:38 • Новости дня
    Небензя усомнился в компетентности Каллас из-за слов о Второй мировой
    Небензя усомнился в компетентности Каллас из-за слов о Второй мировой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг сомнению профессиональную пригодность главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поставил под сомнение профессиональную пригодность главы европейской дипломатии Каи Каллас после ее заявлений о роли СССР во Второй мировой войне, передает ТАСС. На заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом взаимодействию организации с ЕС, Небензя прокомментировал слова Каллас, прозвучавшие после выступления Владимира Путина на торжествах в Китае.

    Дипломат привёл прямую речь Каллас: «Россия обращалась к Китаю и говорила: мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм», а также её реакцию: «Это что-то новенькое». Небензя отметил, что подобные слова вызывают вопросы у любого, кто знаком с историей, и выразил недоумение тем, что глава внешнеполитического ведомства ЕС не осведомлена о масштабных потерях и вкладе народов СССР в победу над нацизмом.

    В завершение Небензя подчеркнул желание познакомиться с учителем истории Каи Каллас, намекнув на необходимость более глубокого понимания исторических событий со стороны европейских политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Владимир Мединский назвал «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас «колоссальными» в области военной истории. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у эстонского политика.

    13 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    В Киеве пожаловались на охоту ВС РФ с помощью «Гераней» на огневые группы ВСУ

    На Украине рассказали о хитрости российских военных против огневых групп ВСУ

    В Киеве пожаловались на охоту ВС РФ с помощью «Гераней» на огневые группы ВСУ
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш рассказал о новой тактике российских военных против мобильных огневых групп ВСУ, пишут украинские СМИ.

    По его словам, за последнюю неделю было зафиксировано минимум два случая, когда для выявления позиций таких групп использовали управляемые беспилотники «Герань», пишет издание «Страна». Бескрестнов сообщил, что для этого запускаются два беспилотника: первый принимает на себя огонь украинских огневых групп, тем самым раскрывая их местоположение, а второй наносит удар непосредственно по обнаруженной цели.

    Советник призвал украинских бойцов маскировать свои транспортные средства даже в глубоком тылу.

    Ранее эксперт рассказал, как ВС России заставляют ВСУ отступать у Червоного в ДНР.

    14 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    Задержан организатор грабежей бойцов СВО в Шереметьево
    Задержан организатор грабежей бойцов СВО в Шереметьево
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители поймали лидера преступной группировки, находившегося в международном розыске за организацию хищений денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Сотрудники органов правопорядка задержали основателя Лобненского организованного преступного сообщества Игоря Бардина, сказал собеседник ТАСС.

    Он скрывался около года на территории Московской области, будучи заочно арестованным.

    По данным следствия, Бардину доставалась большая часть похищенных средств. Его сын Владимир также арестован по обвинению в аналогичных преступлениях против бойцов СВО в Шереметьево.

    Группировка была создана в 2022 году и насчитывала не менее 40 участников. Их жертвами становились военнослужащие, отправлявшиеся в отпуск или на лечение. В схеме участвовали таксисты, завышавшие цены, и женщины, выманивавшие деньги жалобами на бедность. При отказе платить применялись грабежи и вымогательства, в которых были замешаны даже сотрудники правоохранительных органов.

    Ранее руководителя преступного сообщества Владимира Бардина обвинили в серии краж денежных средств у бойцов специальной военной операции в столичном аэропорту Шереметьево. От следствия скрылись двое подозреваемых по делу о хищении денег у военнослужащих.

    13 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    ВМС Британии подтвердили начало блокады Ормузского пролива
    ВМС Британии подтвердили начало блокады Ормузского пролива
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    По данным центра, ограничения вводятся с 17.00 по московскому времени 13 апреля 2026 года и затрагивают иранские порты и прибрежные районы, включая акватории Персидского залива, Оманского залива и Аравийского моря к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС.

    В уведомлении подчеркивается, что ограничения распространяются без различия на все суда, вне зависимости от флага, которые взаимодействуют с иранскими портами, нефтяными терминалами или инфраструктурой на побережье. Вся иранская береговая линия включена в зону ограничений.

    UKMTO уточнил, что транзитный проход через Ормузский пролив к неиранским пунктам назначения или из них остается открытым, однако такие суда могут подвергаться досмотру. Для нейтральных судов, находящихся в иранских портах, предоставлен ограниченный льготный период для выхода из зоны ограничений.

    Накануне президент США объявил о блокаде Ормузского пролива. Он пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива.

    13 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Суд арестовал студента за дебош в Мавзолее Ленина в Москве
    Суд арестовал студента за дебош в Мавзолее Ленина в Москве
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Студент Константин Бодунов был арестован на десять суток после скандального инцидента в мавзолее на Красной площади, где он бросил обувь в саркофаг.

    Тверской районный суд Москвы признал восемнадцатилетнего студента Константина Бодунова виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток, передает РИА «Новости». В судебных документах отмечается, что инцидент произошел днем восьмого апреля на территории некрополя у Кремлевской стены.

    Бодунов, находясь в траурном зале Мавзолея Ленина, громко ругался, размахивал руками и мешал передвижению других посетителей. Кульминацией скандального поведения стал бросок мокасина в саркофаг Владимира Ленина, после чего молодой человек несколько раз ударил по нему рукой.

    Несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, Бодунов отказался их выполнять. При задержании он оказал сопротивление, отталкивал полицейских и пытался вырваться.

    В ходе судебного заседания Бодунов не признал вину в неповиновении сотрудникам полиции, однако подтвердил, что находился в мавзолее и бросил мокасин, объяснив свои поступки несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученик седьмого класса открыл огонь из пневматического пистолета по электропоезду метро в Москве и разбил стекла в двух вагонах.

    Силовики в Уфе предотвратили диверсию в православной церкви, которую несовершеннолетний местный житель собирался осуществить с помощью самодельного взрывного устройства.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте против шестнадцатилетнего жителя Московской области, устроившего поджоги на железной дороге.

    13 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Продюсер Дворцов назвал дату приезда Пугачевой в Москву
    Продюсер Дворцов назвал дату приезда Пугачевой в Москву
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Алла Пугачева намерена прибыть в Россию 15 апреля, чтобы в свой день рождения заняться вопросами, связанными с активами и творческими проектами, сообщил продюсер Сергей Дворцов.

    Народная артистка СССР Алла Пугачева планирует приехать в Россию в среду, 15 апреля, сообщает «Известия». Продюсер Сергей Дворцов уточнил, что визит певицы приурочен не только ко дню рождения, но и связан с необходимостью урегулировать вопросы, связанные с ее активами и профессиональными планами.

    «Это информация из первых уст», – заявил Дворцов в интервью ОСН. Подробности относительно места пребывания и дальнейших действий Пугачевой пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы приняли решение отменить ежегодный фестиваль поклонников Аллы Пугачевой «Пугачевская весна» из-за давления со стороны общественников.

