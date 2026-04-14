Кавалер трех орденов Мужества Жаркин стал врио зампреда правительства Приморья

Жаркин является участником второго потока программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным и реализуемой Президентской академией совместно с платформой «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Андрей Жаркин заявил: «Программа «Время героев» дала нам возможность применять полученный опыт и знания для развития регионов страны. Мы стажировались в разных субъектах, изучали передовые практики. Для меня назначение в Приморский край – это новый рубеж ответственности. Интеграция вернувшихся участников СВО в мирную жизнь, забота об их семьях и вовлечение ветеранов в спортивные и патриотические проекты – это не просто социальная работа, это строительство будущего нашего региона. Второе стратегическое направление – развитие беспилотных технологий. Мы на практике знаем цену этим системам, поэтому осознаем важность работы в интересах технологического суверенитета и безопасности нашей страны».
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступающий наставником Жаркина на программе, подчеркнул его высокий профессионализм и отметил, что знаком с ним с мая 2022 года. Кожемяко выразил уверенность в том, что Жаркин будет эффективен на новой должности и назвал его появление в команде «настоящей удачей».
Жаркин родился в Симферополе в 1980 году, имеет три ордена Мужества и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
Ранее более 90 участников программы «Время героев» получили новые назначения. Среди них полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, член Центральной избирательной комиссии России Анатолий Сысоев, руководитель Движения Первых Артур Орлов. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.
Герой России Владимир Сайбель занял должность заместителя председателя комиссии при президенте Российской Федерации по делам ветеранов.
Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.