Лавров и Фидан обсудили выход из кризиса вокруг Ирана и Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе беседы стороны затронули вопросы кризиса, возникшего после нападения США и Израиля на Иран, и подчеркнули готовность поддерживать усилия по мирному урегулированию ситуации, говорится в сообщении на сайте МИД.

Лавров и Фидан также обсудили развитие событий вокруг Украины и возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием США.

Министр иностранных дел Турции подтвердил готовность предоставить стамбульскую площадку для таких переговоров. В комментарии МИД России говорится: «Хакан Фидан затронул также последнее развитие событий вокруг Украины и перспективы возобновления трехстороннего переговорного процесса с участием США, подтвердив готовность предоставить для этих целей стамбульскую площадку. Сергей Лавров изложил оценки действий и заявлений киевского режима на нынешнем этапе».

Кроме того, стороны выразили обоюдную заинтересованность в содействии дипломатическим усилиям по мирному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

