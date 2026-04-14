США и Иран оценили шансы на продление перемирия на фоне блокады Ормузского пролива

Tекст: Вера Басилая

США и Иран рассматривают возможность проведения новых переговоров для продления перемирия, передает Bloomberg. Текущий режим прекращения огня действует с 7 апреля, однако истекает уже на следующей неделе.

Президент США сообщил, что обе стороны выразили готовность к новому этапу переговоров, в то время как американский флот начал блокаду Ормузского пролива с целью ограничить экспорт нефти из Ирана.

Иран предупредил, что в случае угрозы его портам ответит ударами по объектам в Персидском заливе, назвав действия США «пиратством». По данным иранских вооруженных сил, безопасность региона должна быть обеспечена для всех, иначе ее не будет ни для кого. Саудовская Аравия призывает Вашингтон прекратить блокаду, опасаясь роста напряженности и сбоев в судоходстве.

Экономические рынки отреагировали на ситуацию ростом акций и снижением цен на нефть. Индекс MSCI All Country World подскочил на 0,4%, а Brent подешевела почти на 3% до 96,50 долларов за баррель. Китай, являющийся крупнейшим покупателем иранской нефти, предупредил, что блокада угрожает мировой торговле, и призвал к немедленному прекращению огня.

Переговоры между сторонами ранее прошли в Пакистане, но не привели к соглашению, в частности из-за разногласий по поводу ядерной программы Ирана. По информации The New York Times , США предложили приостановить ядерную деятельность Ирана на 20 лет, однако Тегеран согласился лишь на пятилетний срок.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность продолжить переговоры в рамках международного права.

Ранее президент США приказал начать морскую блокаду Ирана.

Американский лидер рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по исламской республике.

Президент США пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений иранских катеров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон.