    Как США устроят морскую блокаду Ирана
    14 апреля 2026, 11:22 • Новости дня

    «Калашников» направил на апробацию в зону СВО новый бронежилет «Гранит-3М»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший бронежилет «Гранит-3М», уникальный крой которого полностью исключает появление уязвимых зазоров между защитными экранами, пройдет испытания в реальных боевых условиях.

    Научно-производственная фирма «ТЕХИНКОМ», входящая в концерн «Калашников», создала новый бронежилет «Гранит-3М» с расширенной защитой, передает Telegram-канал концерна.

    Увеличение площади защиты достигнуто благодаря оригинальному анатомическому крою и расширению плечевой и спинной секций. В ближайшее время новинку отправят на апробацию в зону спецоперации для выявления возможных недостатков.

    «Бронежилету буквально месяц от роду. Это наша инициативная разработка. Мы существенно увеличили площадь противоосколочной защиты, по просьбе пользователей. Благодаря соединению экранов внахлест на груди, спине и плечах исключили наличие щелей между экранами», – отметил представитель разработчика. Он добавил, что боковые экраны также выполнены максимально высокими.

    Главным преимуществом «Гранита-3М» стала его совместимость со всей номенклатурой бронеплит от первого до четвертого размеров. При этом подходят плиты как самой компании, так и других российских производителей. Сейчас специалисты работают над созданием элементов шейно-плечевой защиты, которые обеспечат безопасность шеи и плеча ниже сустава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания-разработчик бронежилетов «Техинком» вошла в состав концерна «Калашников».

    анее предприятие начало отгрузку перспективных средств индивидуальной бронезащиты для войсковых испытаний.

    13 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, маршрут пролета БПЛА требует тщательной координации и согласия руководства стран, над которыми проходят беспилотники.

    Патрушев отметил: «Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит».

    Особо Патрушев подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролёта ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Он добавил, что это влечёт за собой соответствующие выводы и последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России принять ответные меры в случае игнорирования странами Прибалтики предупреждения о недопустимости использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками.

    12 апреля 2026, 14:30 • Новости дня
    На эсминце ВМС США заметили пусковую установку для неизвестного оружия
    @ United States Marine Corps

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На американском эсминце USS Carl M. Levin обнаружили новую многоячеечную пусковую установку, назначение которой пока остается загадкой для военных экспертов.

    Необычное оборудование на борту корабля класса Arleigh Burke было замечено на фотографии, опубликованной Корпусом морской пехоты США, передает The War Zone.

    Снимок сделали 29 марта в Перл-Харборе, где базируется этот эсминец. Первым на деталь обратил внимание японский блог OSINFO.

    Установка расположена на корме надстройки, между торпедными аппаратами и системой вертикального пуска Mk 41. Внешне она напоминает многоячеечную систему на круглой опоре, которая, вероятно, может подниматься для стрельбы. Эксперты предполагают, что устройство может предназначаться для запуска перехватчиков дронов.

    Одним из возможных вариантов является система White Spike от компании Zone 5 Technologies, которая сейчас проходит испытания в рамках проекта Counter-NEXT. Ранее ВМС США заявляли о планах оснастить эсминцы системами противодействия беспилотникам, учитывая растущую угрозу атак на море, особенно после недавних инцидентов в Красном море.

    Помимо перехватчиков дронов, новая установка может использоваться для запуска ложных целей или барражирующих боеприпасов. ВМС США активно экспериментируют с подобными технологиями для защиты своих кораблей от противокорабельных ракет и других угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin испытала замаскированную под грузовой контейнер пусковую установку для ракет Hellfire. Кроме того, американские военные запустили ударный беспилотник LUCAS с палубы корабля в Персидском заливе.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    13 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    В России испытали квази-гиперзвуковой патрон для комплекса «Двойник»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший антидроновый боеприпас, способный разгоняться до 1530 метров в секунду, успешно прошел испытания в составе роботизированного комплекса «Двойник».

    Российская компания «Лобаев армс» провела успешные тесты новейшего боеприпаса, предназначенного для роботизированного комплекса «Двойник», передает ТАСС.

    Отмечается, что новинка создавалась в том числе для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

    «Также успешно прошел испытания квази-гиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1 530 м/с, специально разработанный для данного комплекса, прежде всего его антидронового варианта», – сообщили представители предприятия-разработчика.

    Кроме того, специалисты обратили внимание на конструктивные особенности нового комплекса. Процесс сборки и разборки стрельбового модуля оказался значительно проще, чем у стандартного автомата, поскольку замена блока осуществляется нажатием всего одной кнопки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» испытал многопульные автоматные патроны для поражения маневрирующих воздушных целей.

    Специалисты полевой лаборатории создали особые боеприпасы с дробью для уничтожения вражеских беспилотников.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал специальные патроны «Многоточие» для борьбы с миниатюрными дронами.

    12 апреля 2026, 08:15 • Новости дня
    Минобороны поздравило войска ПВО с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие войск противовоздушной обороны России отмечают свой профессиональный праздник, передает РИА «Новости». День войск ПВО отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля, в этом году выпал на 12 число.

    В Минобороны России сообщили: «Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны (ПВО). Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника».

    Впервые подразделения ПВО были задействованы еще во времена Первой мировой войны, когда на полях сражений стали использовать авиацию, аэростаты и дирижабли. С этого времени специалисты непрерывно развивали технологии и методы защиты воздушного пространства.

    Минобороны отметило, что с первых дней начала специальной военной операции военнослужащие подразделений войск ПВО активно участвуют в борьбе с воздушным противником в районе боевых действий, а также обеспечивают прикрытие приграничных районов и важных объектов на территории России. Кроме того, войска ПВО круглосуточно обеспечивают безопасность неба над российскими городами при любых погодных условиях и в любое время года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года спецоперации российские войска противовоздушной обороны уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения противника.

    В марте дежурные расчеты за шесть часов перехватили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны.

    В начале апреля военные за одну ночь нейтрализовали 69 вражеских дронов.

    13 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Поврежденный осколками американский самолет-заправщик заметили в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский воздушный заправщик KC-135R со следами ремонта после ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии совершил транзитную посадку на британской территории, пишут СМИ.

    Кадры поврежденного воздушного судна на базе Милденхолл опубликовал авиационный фотограф Эндрю Маккелви, передает The War Zone.

    На снимках отчетливо видно, что фюзеляж самолета от носа до хвоста покрыт множеством заплат, закрывающих пробоины от шрапнели.

    Поврежденный борт принадлежит 121-му авиакрылу Национальной гвардии штата Огайо. Специалисты полагают, что это один из пяти заправщиков, пострадавших в прошлом месяце в результате дальнобойного удара Ирана по авиабазе Принц Султан. Точные масштабы разрушений от атаки до сих пор остаются неизвестными из-за нехватки качественных спутниковых снимков.

    Эксперты отмечают стратегическую важность успешного перелета отремонтированного в полевых условиях танкера. Полученный в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) опыт восстановления техники может оказаться жизненно необходимым в случае потенциального конфликта в Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в ближайшие недели в США вернутся и другие восстановленные после атаки самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранские ракеты повредили пять американских заправщиков на авиабазе в Саудовской Аравии. Представитель иранского командования сообщал о полном уничтожении одного топливозаправщика.

    11 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    Первый в Европе корабль-носитель БПЛА для ВМС Португалии спустили на воду в Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Специализированное 107-метровое судно стоимостью 132 миллиона евро стало первым в Европе кораблем, спроектированным исключительно для управления военными беспилотниками.

    О завершении важного этапа строительства инновационного судна передает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Antena 3.

    «Судостроительный завод в Галаце спустил на воду первый в Европе специально построенный корабль для беспилотников ВМС Португалии», – отмечает вещатель.

    Корабль спроектирован для работы с дронами, а не с классической пилотируемой авиацией. Создание 107-метрового судна NRP D. Joao II обошлось европейским фондам в 132 млн евро. Длина полетной палубы достигает 94 метров, что позволяет использовать вертолеты и беспилотники различных типов.

    Бортовые системы новейшего корабля обеспечивают запуск автономных аппаратов. Судно способно трансформироваться под полевой госпиталь или лабораторию для гуманитарных миссий. Автономность плавания составляет до 45 суток.

    Основными задачами станут морское наблюдение и защита критически важной подводной инфраструктуры. Ходовые испытания запланированы на конец текущего года. После их завершения корабль официально пополнит состав португальского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Португалия в прошлом году договорились о совместном производстве морских беспилотников.

    Турецкая компания STM выиграла тендер на строительство двух судов снабжения для португальских ВМС.

    Военно-морские силы Турции успешно испытали первый в мире специализированный корабль-носитель для БПЛА «Анадолу».

    11 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Самолет-разведчик США кружил над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь замечен над нейтральными водами Черного моря, он сделал уже несколько кругов над акваторией, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

    Самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II был замечен над Черным морем, передает ТАСС. По информации источника агентства, воздушное судно вылетело с аэродрома в румынской Констанце, затем вышло в район, контролируемый диспетчерами из Софии, и через контрольную точку UDROS приступило к полету над акваторией, совершив несколько кругов.

    Собеседник агентства уточнил, что самолет не входил в воздушное пространство других стран, кроме Румынии, и находился преимущественно вне стандартных коридоров гражданской авиации, на высоте примерно 10,5 тыс. метров.

    Источник напомнил, что аналогичные полеты этого самолета уже фиксировались в апреле, а ранее Bombardier Challenger 650 Artemis II патрулировал регион совместно со стратегическим разведывательным самолетом ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне британский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint выполнил круговой пролет над акваторией Черного моря.

    В начале апреля американский борт радиолокационной разведки ARTEMIS II пролетел вдоль побережья мимо Крыма.

    В конце февраля этот же самолет патрулировал данное воздушное пространство после вылета из Румынии.

    13 апреля 2026, 11:19 • Новости дня
    «Калашников» начал испытания нового зенитного комплекса «Крона»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая система противовоздушной обороны ближнего действия, созданная специально для перехвата вражеских беспилотников, проходит этап предварительных проверок в условиях, приближенных к боевым, сообщил «Калашников».

    О старте проверок новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия сообщила пресс-служба компании, передает Telegram-канал концерна.

    Система включает в себя средства обнаружения, управления, а также мобильные и стационарные боевые модули, объединенные в единую сеть. В качестве средств поражения используются серийные зенитные управляемые ракеты производства «Калашникова».

    Комплекс «Крона» разработан для защиты важных государственных объектов, городской инфраструктуры и стратегических коммуникаций от воздушных атак. Главной целью новой системы станут вражеские беспилотные летательные аппараты. Испытания проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, с участием представителей силовых ведомств.

    «От научно-исследовательской работы до создания совершенно нового уникального высокоавтоматизированного боевого комплекса прошло менее двух лет. Это стало возможным благодаря большому опыту противодействия беспилотникам противника, который мы получили в ходе специальной военной операции. Уверен, в зоне проведения СВО комплекс «Крона» будет крайне эффективен и востребован», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что текущие проверки позволят оперативно выявить и устранить возможные недочеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона» в 2026 году.

    В США эту систему назвали самой эффективной защитой военных баз от ракет и беспилотников.

    Российская компания планировала представить данный комплекс на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

    14 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как в Мирополье в домах складируют погибших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Новоивановки, Катериновки, Ястребщины, Корчаковки, Павловки и Краснополья на Сумском направлении фронта.

    «Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких. В официальных отписках командование 14 АК ВСУ жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что некрологи уничтоженных украинских националистов свидетельствуют о том, как в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот ВСУ.

    В то же время «Северяне» за прошедшие сутки в Шосткинском районе зачищали  приграничные лесные массивы, а штурмовые группы продвинулись до 150 метров.

    В Сумском районе на 17 участках продвижение составило до 450 м. В Краснопольском районе бои продолжаются в районе села Новодмитровка, штурм- группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении фронта борьба с националистами и их техникой велась в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении на трех участках бойцы продвинулись на расстояние до 500 метров. Ожесточенные стрелковые бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР. Марочко сообщил о потере Киевом более 8,4 тыс. солдат за неделю. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.

    13 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Destinus договорились о создании ракетного предприятия

    Tекст: Мария Иванова

    Германский оборонный концерн Rheinmetall и швейцарско-нидерландская компания Destinus договорились создать совместное предприятие для выпуска современных ракетных систем во второй половине 2026 года.

    Соответствующее соглашение компаний предполагает учреждение новой структуры под названием Rheinmetall Destinus Strike Systems, передает ТАСС.

    Германский концерн получит в ней решающую долю в 51% акций. Новое предприятие займется производством, продажей и поставками передовых крылатых ракет и баллистической реактивной артиллерии.

    «Мы должны расширить промышленную базу для современных систем обороны в Европе. Это совместное предприятие отражает такую необходимость. <…> Мы закладываем основу для масштабируемого выпуска боевых ракет, адаптированных к текущим требованиям европейских и союзных вооруженных сил», – заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    В немецкой компании отметили растущий спрос на тысячи ракетных комплексов ежегодно, который в будущем может достигнуть десятков тысяч единиц. Системы, поставляемые Destinus, уже активно применяются украинскими военными. Швейцарско-нидерландская фирма производит более 2 тыс. крылатых ракет в год, а также разрабатывает турбореактивные двигатели.

    В рамках партнерства планируется расширить производственные мощности на территории Германии. Новая компания будет ориентирована на европейский рынок и отдельные страны НАТО. Цель проекта – преодолеть разрыв между потребностями Европы и Украины и реальными возможностями оборонной промышленности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября прошлого года германский концерн открыл свой первый оборонный завод на территории Украины. Позже производитель поставил украинским вооруженным силам новейшую гусеничную боевую машину пехоты Lynx. Глава компании Армин Паппергер пообещал ежегодно отправлять Киеву до 200 тыс. артиллерийских снарядов.

    13 апреля 2026, 06:43 • Новости дня
    Пентагон увеличил бюджет на ракеты PrSM после удара по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM после их первого боевого применения в Иране, следует из опубликованных бюджетных документов Пентагона.

    Пентагон намерен увеличить финансирование закупок ракет PrSM в 2027 финансовом году до 1,92 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Это решение последовало после первого боевого применения данных ракет в ходе операции против Ирана месяц назад.

    Ракеты PrSM разработаны как замена устаревших систем ATACMS и отличаются увеличенной дальностью и точностью поражения целей. В 2026 году на закупку этих ракет было выделено только 546 млн долларов, что значительно меньше, чем планируется направить в следующем году.

    В документе подчеркивается, что новый бюджетный запрос подразумевает рост расходов на закупки PrSM в 3,5 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США предусмотрело кратное увеличение расходов на закупку вооружений в 2027 финансовом году.

    Американская армия впервые задействовала новейшие ракеты PrSM в ходе военной операции против Ирана.

    Оборонное ведомство запросило у Конгресса 200 млрд долларов на срочное наращивание выпуска боеприпасов.

    14 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Ким Чен Ын понаблюдал с эсминца за пуском крылатых и противокорабельных ракет

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе испытаний, за которыми наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын, с эсминца «Чхве Хён» были запущены две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные ракеты.

    «Военно-морские силы Народно-освободительной армии Кореи 12 апреля провели новые испытания стратегических крылатых и противокорабельных ракет с борта эсминца «Чхве Хён». За запуском лично наблюдал Ким Чен Ын в окружении высокопоставленных представителей Министерства национальной обороны и командования ВМС», – сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    Испытания были направлены на проверку работы системы управления запуском вооружения корабля и уровня подготовки морских пехотинцев к использованию ракет. Особое внимание уделялось точности и способности поражения целей новой навигационной системы.

    Две стратегические крылатые ракеты преодолели маршрут над Западным морем Кореи (Желтым морем) за время от 7869 до 7920 секунд. Противокорабельные ракеты находились в полете от 1960 до 1973 секунд, после чего поразили цели с высокой точностью.

    Ким Чен Ын заслушал доклад о новом вооружении и выразил удовлетворение ростом боеготовности вооруженных сил, отметив успехи национальной оборонной науки. Он подчеркнул, что наращивание ядерного сдерживания остается ключевым приоритетом и дал указания по дальнейшему укреплению стратегических и тактических возможностей, а также по совершенствованию стратегии быстрого реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Телеканал NHK добавил, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. КНДР 9 апреля провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты.

    13 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Ростех вооружил артиллеристов новейшими комплексами управления огнем «Планшет-А»

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) отправил на передовую партию компактных вычислительных систем, которые автоматизируют работу артиллерийских расчетов и упрощают ведение контрбатарейной борьбы.

    Отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса продолжают оснащать армию современным оборудованием, передает Telegram-канал госкорпорации.

    Новые вычислительные системы мгновенно обрабатывают массивы данных с разведывательных беспилотников. Оборудование выполняет сложные расчеты и позволяет максимально точно координировать удары.

    Аппаратура автоматизирует управление огнем самоходных и буксируемых гаубиц, а также реактивных систем залпового огня и минометов. Подобные технологии особенно важны в условиях дефицита времени и быстро меняющейся боевой обстановки.

    «Комплекс «Планшет-А» серийно поставляется в российские войска и сегодня активно применяется в зоне спецоперации», – отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Он добавил, что разработка взаимодействует со средствами разведки и позволяет бить противника точно при минимальном расходе боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2024 года холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно передал военным машины управления из состава комплекса «Планшет-А».

    В сентябре предприятие отгрузило заказчику комплексы средств автоматизации «Планшет-М-ИР».

    14 апреля 2026, 05:13 • Новости дня
    Марочко сообщил, как ВС России выдавливают ВСУ из Озёрного в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Большая часть населенного пункта Озерное в Донецкой Народной Республике оказалась в серой зоне после отступления украинских военных, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас большая часть Озерного находится в серой зоне, поскольку украинские боевики, отступив, заняли позиции немного южнее и юго-восточнее данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.

    По словам Марочко, российские силы закрепились на северных окраинах Озерного и продолжают наступление в южном направлении. Он отметил, что сейчас заходить в Озерное пока опасно, однако российские военные продолжают движение, обходя населенный пункт.

    Марочко подчеркнул, что юго-восточнее Озерного отмечается продвижение вдоль Северского Донца. Таким образом украинских военных выдавливают на противоположный берег реки и вынуждают покидать населенный пункт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля. Военэксперт Марочко раскрыл стратегию ВСУ после потери села Диброва в ДНР. Пушилин раскрыл значение освобождения Дибровы.

