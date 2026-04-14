Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива

МИД Китая назвал блокаду США Ормузского пролива безответственным поступком

Tекст: Ольга Иванова

Блокада США Ормузского пролива является опасным и безответственным поступком, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие действия только усиливают напряженность в регионе.

По словам Го Цзякуня, наращивание военного присутствия США и целенаправленная блокада в условиях достигнутого соглашения о временном прекращении огня лишь усиливают противоречия. Дипломат подчеркнул, что эти шаги могут подорвать хрупкое перемирие и создать серьезную угрозу безопасности судоходства в Ормузском проливе.

«Это опасный и безответственный поступок», – заявил представитель МИД КНР. Китай призывает все стороны к сдержанности и урегулированию противоречий путем диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон задействовал более 10 военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.