    14 апреля 2026, 11:04 • Новости дня

    Politico: Победа Мадьяра в Венгрии не стала разгромом консерватизма

    Tекст: Вера Басилая

    Успех Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии стал следствием внутренних экономических проблем, а не отказа избирателей от национально-консервативных идей, сообщает Politico.

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии не означает крах национального консерватизма или поражение глобального правого движения, сообщает Politico.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результаты «ясным сигналом против правого популизма», однако обозреватели указывают, что победа Петера Мадьяра связана прежде всего с экономикой и коррупцией, а не с идеологическими изменениями.

    Эксперты отмечают, что новая венгерская Рада останется правой, националистической и суверенистской, несмотря на смену лидера. Мадьяр сам охарактеризовал свою победу как «правильный вид популизма».

    «Венгерская история не пишется в Вашингтоне, Москве или Брюсселе», – заявил Мадьяр.

    В материале подчеркивается, что, несмотря на активную поддержку Орбана со стороны президента США и представителей MAGA, венгерские избиратели не поддержали прежнего премьера. США делали ставку на Орбана, обещая помощь, однако их вмешательство не принесло результата.

    Автор материала отмечает, что зачастую победы или поражения на выборах трактуются как начало больших политических трендов, но в реальности они чаще отражают местные обстоятельства. Венгерские избиратели были недовольны экономическим застоем, падением уровня жизни и коррупцией. Победа Мадьяра – это недовольство конкретной политикой, а не отказ от консервативных ценностей.

    Команда президента США активно помогала Виктору Орбану перед выборами.

    Правящая венгерская партия потерпела поражение по итогам голосования.

    Проигрыш Орбана стал крупной неудачей для внешнеполитических амбиций  президента США.

    Победивший политик Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО.

    13 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    На пресс-конференции для международной прессы он отметил, что в случае необходимости часть соглашений будет расторгнута, а финансовые условия по оставшимся договорам могут быть улучшены, передает РИА «Новости».

    «Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, касающиеся проекта АЭС «Пакш-2», при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», – заявил Мадьяр, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выбрала Росатом для строительства второй очереди АЭС «Пакш-2» благодаря признанию российских технологий лучшими в мире.

    В декабре Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2».

    13 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадяра.

    Евросоюз требует от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки около 35 млрд евро, замороженных из-за разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет Financial Times.

    Издание уточняет, что из общей суммы около 18 млрд евро были заблокированы на фоне претензий к верховенству права и независимости судебной власти, а также из-за коррупционных рисков, еще более 17 млрд предназначались для оборонных кредитов под низкий процент. Заморозка средств также связана с отказом Венгрии проводить необходимые реформы. Кроме того, Венгрия продолжает выплачивать штраф в размере  одного млн евро в день за отказ исполнять решение суда ЕС по миграционной политике, общая сумма уже приблизилась к 900 млн.

    «Мы начнем работу с новым правительством как можно скорее, чтобы обеспечить быстрый и давно назревший прогресс в интересах венгерского народа», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув при этом, что Венгрии предстоит «еще многое сделать» для возвращения на европейский путь.

    По словам европейских чиновников, логика Брюсселя проста: «Если они выполнят условия – мы выполним свои обязательства». Для разблокировки средств Будапешту необходимо выполнить 27 условий, включая усиление антикоррупционного контроля, обеспечение независимости судов и пересмотр решений периода Орбана, включая решения в миграционной политике, связанные невыполнением общеевропейских правил по приему мигрантов.

    По данным Financial Times, Еврокомиссия уже вышла на контакт с Мадьяром после его победы на выборах. ЕС требует восстановить отношения с Украиной, начать реформы, провести изменения в судебной системе и службах безопасности, а также сменить руководство крупнейших госучреждений.

    В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти снимут вето на выделение Украине кредита на 90 млрд евро, одобрят 20-й пакет санкций против России и прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, от Венгрии ожидают согласия на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС. Подготовка к выделению средств Киеву уже началась, чтобы решение можно было принять сразу после вступления нового премьера в должность.

    По информации издания, Петер Мадьяр планирует в первую очередь посетить с визитами Варшаву и Вену, а затем Брюссель. Однако, как отмечают источники, он рассматривает возможность визита в Брюссель еще до официального вступления в должность, чтобы начать переговоры по разморозке средств.

    Мадьяр также заявил о готовности к компромиссам с Брюсселем. «Венгрия готова договариваться. У ЕС есть свои недостатки, мы будем спорить, но не ради самого спора», – сказал он, добавив, что страна станет «конструктивным партнером», учитывая продолжающийся конфликт рядом с ее границами. При этом он пообещал восстановить систему сдержек и противовесов, присоединить страну к Европейской прокуратуре и создать национальный антикоррупционный орган. «Венгрия вновь станет сильным союзником в ЕС и НАТО», – заявил он после победы.

    В Брюсселе подчеркивают, что в отличие от ситуации в Польше в 2023 году, когда средства были разблокированы достаточно быстро после смены власти, в случае Венгрии процесс будет более осторожным и поэтапным. Дополнительную неопределенность создает переходный период: по конституции президент страны имеет до 30 дней на формирование нового парламента, и в ЕС не исключают, что за это время команда Орбана может попытаться повлиять на будущие реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса

    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев жестко отреагировал на публикацию Александра Сороса, призвавшего после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» русских уехать домой, а венгров вернуться, назвав такие антироссийские высказывания идиотскими.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выступил с критикой в адрес сына финансиста Джорджа Сороса Александра, передают «Вести».

    Поводом для этого стала публикация Сороса-младшего в социальной сети X, в которой он призвал русских «уехать домой», а венгров – вернуться.

    В ответ на этот пост Дмитриев заявил: «Для тех, кто не любит левого глобалиста Сороса и его русофобскую повестку, – его идиотские антироссийские заявления дают еще больше поводов любить, уважать Россию, а также сотрудничать с ней».

    Пост Александра Сороса был опубликован после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» под руководством Петера Мадьяра. Эта партия получила 138 из 199 мандатов, что обеспечило ей уверенное большинство в парламенте.

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о захвате власти в Венгрии организацией Сороса.

    Дмитриев предрек ускорение распада Евросоюза из-за победы партии «Тиса».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уважение к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не планирует поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».

    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

    Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль отреагировал на результаты выборов в Венгрии

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах, передает ТАСС.

    В Кремле также заметили заявления из Будапешта о готовности к диалогу с Россией и считают, что такие контакты будут полезны обеим сторонам. По словам Пескова, Москва приветствует возможность поддерживать диалог с новым руководством Венгрии.

    Песков подчеркнул, что результаты выборов в Венгрии не окажут влияния на развитие ситуации вокруг конфликта на Украине. Представитель Кремля заявил, что не видит связи между внутренней политикой Венгрии и ходом спецоперации на Украине.

    Кроме того, Россия рассчитывает на сохранение и развитие прагматичных контактов с новым венгерским правительством. Песков выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами продолжится и после смены руководства в Будапеште.

    Ранее оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Мадьяр отверг идею создания проукраинского правительства в стране.

    13 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается отказываться от закупок российской нефти, заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр в интервью телеканалу Euronews.

    «Географию мы изменить не можем... Мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся (от поставок из России), мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее», – сказал он, передает РЕН ТВ.

    Мадьяр подчеркнул, что Венгрия намерена придерживаться прагматичного подхода в вопросах энергетики. Лидер «Тисы» также выразил надежду, что после завершения конфликта на Украине государства Евросоюза отменят все антироссийские санкции.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем.

    Он также анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана.

    13 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

    Он подчеркнул, что Москва и Кремль, а также Пекин проявили уважение к выбору венгерских граждан, передает РИА «Новости».

    «Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география», – заявил Мадьяр на пресс-конференции.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    NYT: Мадьяр допустил сохранение импорта энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Петер Мадьяр, одержавший победу на выборах в Венгрии, заявил о необходимости диверсификации энергопоставок, но допустил сохранение импорта ресурсов из России.

    Петер Мадьяр допускает возможность сохранения импорта энергоресурсов из России, пишет The New York Times.

    Несмотря на призывы Евросоюза к сокращению энергетической зависимости от РФ, Мадьяр отметил, что Будапешту следует стремиться к меньшей зависимости, однако полностью отказываться от российских поставок не стоит.

    Победа Мадьяра на последних выборах рассматривается как возможный шаг к улучшению отношений между Венгрией и Евросоюзом. Новый премьер-министр обещает более тесное сотрудничество с Брюсселем и НАТО, а также намерен содействовать разблокировке многомиллиардных европейских фондов для Венгрии, замороженных при предыдущем правительстве Виктора Орбана.

    В то же время, по данным издания, Мадьяр скептически относится к ряду европейских инициатив, включая реформы миграционной политики. Ожидается, что с его приходом Венгрия прекратит блокировку 90-миллиардного еврокредита Украине, ранее заторможенного Орбаном.

    Отношения Венгрии с Россией и ее роль в энергетической политике Евросоюза останутся предметом обсуждения внутри блока, поскольку Мадьяр выступает за прагматичный подход и сохранение баланса между национальными интересами и общими целями ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и заявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    Петер Мадьяр пообещал укрепить демократию и восстановить участие Венгрии в европейских и трансатлантических структурах.

    Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», – приводит Bloomberg слова Мадьяра, передает «Интерфакс».

    Он также подчеркнул, что Будапешт готов обсуждать с другими странами Евросоюза вопрос о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

    Ранее Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Газета Politico писала, что победа Мадьяра сулит проблемы главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    13 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России к диалогу с Венгрией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва открыта к диалогу с Будапештом и будет внимательно оценивать действия новых венгерских властей.

    Песков заявил, что Москва открыта к диалогу с Венгрией и готова выстраивать взаимовыгодные отношения с новым руководством страны, передает РИА «Новости».

    Песков пояснил: «Мы открыты к диалогу, мы открыты к выстраиванию добрых взаимовыгодных отношений. Дальше будем смотреть, какова будет генеральная линия нового руководства. Будет ли это по-прежнему прагматичная линия или политизированная – пока трудно сказать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена начать тесную работу с новым правительством Венгрии по вопросу разблокирования финансирования и проведения реформ.

    Россия заинтересована в поддержании добрых отношений с Венгрией и со всеми странами Европы.

    Россия с уважением относится к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 16:29 • Новости дня
    Песков: Отношениям России и ЕС уже некуда дальше ухудшаться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношения России с Евросоюзом уже достигли минимальной точки и не могут стать хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, дальнейшего ухудшения быть не может: «Хуже не могут... Дальше некуда», – подчеркнул он в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в поддержании добрых отношений с Венгрией и со всеми странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и объявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    После победы на выборах он пообещал «вернуть Венгрию в европейское сообщество» и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    13 апреля 2026, 18:38 • Новости дня
    Мадьяр пообещал ответить на звонок Путина
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы заявил, что если президент России Владимир Путин свяжется с ним по телефону, он ответит на звонок.

    Мадьяр подчеркнул, что не считает подобный разговор необходимым, однако готов поддержать диалог, если инициатива будет исходить от Путина, передает РИА «Новости».

    «Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду», – сказал Мадьяр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что контактов между президентом России Владимиром Путиным и лидером партии «Тиса» Петером Мадьяром пока не запланировано. Кремль не планирует поздравлять Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах.

    Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

    Также Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    14 апреля 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем

    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов пойти на масштабные политические уступки Евросоюзу ради скорейшей разблокировки замороженных 18 млрд евро, отмечают СМИ.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом, разрушенных за 16 лет правления Виктора Орбана, передает Politico.

    Главная цель новой администрации – разблокировать 18 млрд евро из фондов ЕС, замороженных из-за проблем с демократией в стране.

    Политик также рассчитывает получить доступ к 16 млрд евро европейских оборонных кредитов и отменить штраф в один млн евро в день за нарушение миграционного законодательства. «Я могу сказать, что крайне важно вернуть деньги домой, и как можно быстрее», – заявил Мадьяр.

    Брюссель, в свою очередь, ожидает от Венгрии снятия вето на кредит в 90 млрд евро для Киева и поддержки новых санкций против России. Еврокомиссия также настаивает на отказе от сопротивления началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мадьяр пообещал согласовать реформы с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, включая присоединение к европейской прокуратуре и обеспечение независимости судебной системы.

    Несмотря на готовность к уступкам, Венгрия намерена продолжать закупки российской нефти. Свой первый зарубежный визит Мадьяр совершит в Польшу, чтобы перенять опыт разморозки европейских фондов у премьера Дональда Туска. Новый парламент Венгрии может начать работу уже 5 мая, что позволит быстро приступить к реализации реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством страны.

    ам Мадьяр пообещал быстро принять антикоррупционное законодательство для получения доступа к европейским фондам.

    13 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Мадьяр поддержал исключение Венгрии из участников предоставления кредита ЕС для Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил на пресс-конференции для международной прессы, что поддерживает решение Совета Европейского союза об исключении Венгрии из участия в кредите Евросоюза для Украины на 90 миллиардов евро, передает РИА «Новости».

    Мадьяр напомнил, что в декабре на заседании совета ЕС премьер-министр Виктор Орбан принял решение о том, что Венгрия, а возможно, и Словакия с Чехией не будут участвовать в этом кредите, и он не распространяется на эти страны.

    «Лично я согласен, что Венгрию следует исключить из этого», – заявил Мадьяр. Он также отметил, что не понимает, почему данный вопрос вновь обсуждается, и пообещал обсудить его с европейскими лидерами.

    Мадьяр подчеркнул, что позиция Венгрии по данному вопросу остается неизменной, несмотря на попытки вновь вынести его на обсуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    Мадьяр пообещал вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    14 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Поражение Орбана стало ударом по внешней политике Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии, несмотря на активную поддержку Дональда Трампа, стало символом ограниченности влияния США на европейские политические процессы.

    Поражение Орбана на выборах стало крупной неудачей для внешнеполитических амбиций Дональда Трампа, передает The Washington Post.

    Орбан, управлявший страной 16 лет, был вдохновением для американских консерваторов, а Будапешт стал центром международного консервативного движения. Бывший президент США лично поддерживал Орбана, отправив в Венгрию вице-президента Джей Ди Вэнса для агитации и пообещав укрепить венгерскую экономику в случае переизбрания Орбана.

    Однако оппозиция получила конституционное большинство, что позволит ей переписать избирательные законы, ранее измененные Орбаном в пользу своей партии. Несмотря на обращения Орбана к американским консерваторам и его попытки укрепить связи с США, это не помогло ему удержать власть.

    «Мы думали, что правильно поддержать человека, который долго был с нами», – заявил Вэнс в интервью Fox News, отметив, что, несмотря на поражение, США будут работать с новым премьер-министром Венгрии.

    Поражение Орбана расценивается как сигнал ограниченности влияния Трампа за рубежом. Представители республиканцев в США признали, что кампания США в поддержку Орбана была ошибкой и подорвала позиции республиканцев. Некоторые аналитики отмечают, что причины поражения включали коррупционные скандалы и рост цен, что может быть актуально и для выборов в США.

    Американские консерваторы подчеркнули, что поражение Орбана не означает отказа от консервативных идей в Европе. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также придерживается консервативных взглядов, и сохраняется вероятность дальнейшего сотрудничества между консервативными движениями Европы и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, команда президента США активно помогала Виктору Орбану перед выборами.

    Президент США пообещал инвестировать в будущее процветание Венгрии.

     Однако поддерживаемая Вашингтоном правящая партия потерпела поражение по итогам голосования.

