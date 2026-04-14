  Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива
    Как США устроят морскую блокаду Ирана
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США
    Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз
    Зеленский обязал украинцев платить военный сбор три года после окончания конфликта
    Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем
    Испания призвала Китай вмешаться в конфликт США и Ирана
    Иран потребовал компенсации от пяти стран Персидского залива
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    Выжившему в Охотском море Пичугину вынесли приговор
    14 апреля 2026, 10:57 • Новости дня

    TWZ сообщил о переброске минных тральщиков ВМС США на Ближний Восток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два минных тральщика класса Avenger ВМС США отправились из Сингапура на запад на фоне подготовки операции по разминированию Ормузского пролива.

    Два минных тральщика класса Avenger, USS Chief и USS Pioneer, были замечены покидающими Сингапур и направляющимися на запад, сообщает TWZ.

    Появились сообщения о том, что их конечной целью может быть зона ответственности Центрального командования США (CENTCOM), однако официально этот маршрут пока не подтвержден. По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic, оба корабля прошли через Малаккский пролив и, возможно, прибыли в порт Ао Макхам на Пхукете, Таиланд.

    CENTCOM на прошлой неделе объявил о начале подготовки к зачистке мин в Ормузском проливе, уточнив, что к операции также присоединятся подводные дроны и другие традиционные тральщики. Президент Трамп заявил телеканалу Fox News, что операция по разминированию уже началась, и отметил прибытие дополнительных минно-тральных сил. К зачистке подключились и эсминцы USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy, однако их основное назначение – обеспечение безопасности, а не поиск мин.

    Ранее большая часть специально оборудованных для траления кораблей находилась в Бахрейне, но в преддверии конфликта с Ираном они были выведены из региона, а часть переброшена в Юго-Восточную Азию. Теперь основные силы по разминированию сосредоточены в Японии и Сингапуре, что затрудняет быстрое реагирование на угрозу иранских мин в стратегическом проливе. Роль кораблей-маток для тральщиков и беспилотных платформ может быть возложена на экспедиционное судно USS John L. Canley, также замеченное на маршруте из Сингапура в Индийский океан.

    CENTCOM не уточняет подробности состава группировки для разминирования, однако отмечает, что к операции присоединятся беспилотные и пилотируемые средства, а также дополнительные силы обеспечения. Точные масштабы минной угрозы и количество установленных мин остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале блокады иранских портов.

    Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил проход двух американских эсминцев в Персидский залив для очистки вод от мин.

    Ранее американские противоминные корабли неожиданно ушли из стратегически важного Ормузского пролива в малайзийский порт.

    13 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом стал сигналом для Ближнего Востока о намерении Москвы поддерживать тесное стратегическое сотрудничество с Ираном, пишет китайское издание Sohu.

    Владимир Путин продемонстрировал всему миру позицию России по Ближнему Востоку во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Sohu. В статье подчеркивается: «В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке».

    Авторы материала отмечают, что президент России ясно дал понять о намерении продолжать искать политические и дипломатические пути решения конфликта в регионе. Такой подход, как подчеркивается в публикации, говорит о стремлении Москвы предотвратить дальнейшую эскалацию и содействовать миру.

    В заключение в статье указывается, что Путин продемонстрировал готовность России активно защищать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать стратегическую поддержку Тегерану, несмотря на усиление давления со стороны США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 апреля президенты России и Ирана обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны отметили важность продолжения политико-дипломатических усилий для урегулирования конфликта в регионе.

    14 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

    @ REUTERS/Alessandro Bianchi

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.

    Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

    Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

    Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

    По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

    «Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.

    За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».

    В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    14 апреля 2026, 00:52 • Новости дня
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Турция может предпринять военные действия против Израиля в случае необходимости, предупреждает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обвинил Израиль в совершении зверств против Палестины и Ливана и пригрозил возможными военными действиями против еврейского государства.

    «Запятнанная кровью сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и гражданских лиц без каких-либо правил или принципов, игнорируя все виды человеческих ценностей», – приводит Jerusalem Post слова Эрдогана на Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле.

    По словам турецкого лидера, несмотря на прекращение огня, Израиль вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения, несмотря на то, что и Израиль, и Соединенные Штаты отвергли заявления о включении Ливана в нынешнее соглашение о прекращении огня с Ираном.

    Эрдоган назвал действия Израиля «варварскими», сославшись при этом на спорный закон, недавно принятый Кнессетом об утверждении смертной казни для террористов, который, по словам турецкого лидера, предназначен «только для палестинских заключенных».

    Позже в беседе с журналистами Эрдоган обострил риторику, предположив, что Анкара может принять решение о военном взаимодействии с Израилем.

    «Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не мешает нам сделать это. Нам просто нужно быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги», – сказал Эрдоган.

    Напомним, в 2024 году Международный уголовный суд выписал ордер на арест премьер-министра Израиля за военные преступления. Президент Турции Тайип Эрдоган публично поддержал данное решение международной инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган обвинил Израиль в разжигании кризиса вокруг Ирана и спрогнозировал мировую борьбу за новый дефицитный природный ресурс.

    Прокуратура Турциипотребовала пожизненного заключения для Нетаньяху.


    14 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США

    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым кораблем, миновавшим Ормузский пролив после введения ограничений со стороны США на проход коммерческого флота по Ормузскому проливу.

    Китайский танкер, находящийся под санкциями Вашингтона за сотрудничество с Ираном, прошел через Ормузский пролив, передает Reuters.

    Судно с китайским экипажем на борту покинуло акваторию залива, несмотря на попытки США заблокировать этот транспортный коридор.

    По информации аналитических платформ LSEG, MarineTraffic и Kpler, танкер среднего класса перевозит около 250 тыс. баррелей метанола. Свой груз судно приняло в порту Хамрия на территории ОАЭ. Владелец корабля пока не прокомментировал ситуацию.

    Во вторник в пролив вошел еще один попавший под американские санкции танкер Murlikishan. Ожидается, что 16 апреля пустое судно загрузит мазут в Ираке. Ранее этот корабль, носивший название MKA, по данным агентства, уже транспортировал российскую и иранскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые котировки нефти упали на фоне американской морской блокады Ормузского пролива.

    США заявляли о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    14 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Иран потребовал компенсации от пяти стран Персидского залива

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что за участие в войне США и Израиля против Ирана пять стран региона обязаны выплатить республике компенсации.

    «Мы требуем компенсации от пяти стран региона, включая Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и Иорданию, за участие в войне США и Израиля против Ирана», – приводит агентство Tasnim слова дипломата на заседании СБ ООН.

    По словам Иравани, эти пять стран своими действиями на международном уровне нарушили свои международные обязательства перед Ираном.

    «Они должны в полной мере компенсировать ущерб, причиненный Исламской Республике Иран, включая выплату компенсации за весь материальный и моральный ущерб в результате их противоправных действий на международном уровне», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиненный Ирану ущерб будет компенсирован из инвестиционного фонда. В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля. Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки, если последний этого захочет.


    13 апреля 2026, 13:33 • Новости дня
    Стармер не поддержал американскую блокаду Ормузского пролива
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что страна не будет поддерживать блокаду Ормузского пролива, несмотря на призывы со стороны США и Израиля.

    Как заявил Стармер в эфире BBC Radio, Британия не поддержит блокаду Ормузского пролива, объявленную президентом США Дональдом Трампом, передает Politico.

    Он подчеркнул, что его приоритет – восстановление свободного судоходства через этот важный маршрут. «Мы не поддерживаем блокаду», – отметил Стармер.

    Премьер отметил, что обеспокоен последствиями конфликта для жителей Британии, которые, по его словам, «очевидно, не причастны» к событиям и не должны «платить за это». Он также уточнил, что у Британии есть возможности по тралению мин, но отказался раскрывать детали операций.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, в онлайн-обращении не выразил прямого несогласия с блокадой, но подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке должен решаться дипломатическим путем. Он объявил о намерении организовать конференцию с участием стран, желающих поддержать «мирную многонациональную миссию» для восстановления свободы навигации в районе пролива.

    Трамп на своей платформе Truth Social объявил о намерении блокировать все суда, пытающиеся войти или покинуть Ормузский пролив, после провала первых переговоров США и Ирана на выходных. Стармер, отвечая на вопросы, отказался обвинять США в росте цен, заявив, что, по его мнению, основная причина подорожания для британских потребителей – действия Ирана по ограничению прохода судов через Персидский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о планах перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Представители Соединенных Штатов не достигли мирного соглашения с иранской стороной.

    Центральное командование американских вооруженных сил назначило начало морской блокады на 13 апреля.

    13 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России

    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Россия получила официальный запрос от Индонезии на поставку нефтепродуктов и других энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в эфире Первого канала.

    Министр подчеркнул, что Россия традиционно считается надежным поставщиком энергоресурсов на мировом рынке. «Мы получили запрос от наших индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов в их адрес. Россия всегда себя представляла всему миру как надежный поставщик», – заявил он.

    По словам Цивилева, Индонезия ранее в основном закупала энергоносители у Соединённых Штатов Америки, в Арабских Эмиратах и Австралии. Теперь, учитывая ситуацию в Ормузском проливе и необходимость обеспечить стабильность поставок, Джакарта рассматривает возможность долгосрочного сотрудничества с Россией.

    Между странами сейчас ведется активная работа над заключением долгосрочных контрактов на поставки российского топлива по взаимовыгодной цене. Министр отметил, что это сотрудничество призвано обеспечить обе стороны стабильными и предсказуемыми условиями обмена энергоресурсами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве назвал наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    14 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора 13 апреля между главы МИД России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе.

    «Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Ирана и его соседей», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

    Лавров подчеркнул, что крайне важно не допускать новых вспышек вооруженной конфронтации и подтвердил неизменную готовность России содействовать мирному разрешению кризиса, подчеркнув отсутствие военного решения.

    Он напомнил о российской инициативе по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств и поддержке со стороны внерегиональных стран.

    Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи в связи с гибелью бывшего главы МИД Ирана Камаля Харрази в результате авианалета, особо отметив жестокость этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде. Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом президент США заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку».

    14 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ущерб, нанесенный Ирану в результате бомбардировок США и Израиля, предварительно составляет более 250 млрд долларов, при этом оцениваются потери бюджета и промышленности, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

    «Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», – сказала Мохаджерани РИА «Новости».

    По ее словам, эти цифры являются предварительными и очень сырыми, а окончательная сумма будет определена экономическим блоком правительства по итогам многоэтапной проверки.

    Она уточнила, что первый этап оценки касается непосредственно разрушения зданий, а второй – учитывает потери доходов бюджета и вынужденную остановку промышленных объектов. Экономический блок правительства продолжает детальную работу по уточнению оценки ущерба.

    Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США рассматривается иранской переговорной группой. Этот вопрос уже поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

    «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – заявила Мохаджерани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    14 апреля 2026, 11:23 • Новости дня
    Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива

    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин осудил действия США в Ормузском проливе, подчеркнув, что блокада может привести к усугублению ситуации и поставить под угрозу морскую безопасность.

    Блокада США Ормузского пролива является опасным и безответственным поступком, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие действия только усиливают напряженность в регионе.

    По словам Го Цзякуня, наращивание военного присутствия США и целенаправленная блокада в условиях достигнутого соглашения о временном прекращении огня лишь усиливают противоречия. Дипломат подчеркнул, что эти шаги могут подорвать хрупкое перемирие и создать серьезную угрозу безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    «Это опасный и безответственный поступок», – заявил представитель МИД КНР. Китай призывает все стороны к сдержанности и урегулированию противоречий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон задействовал более 10 военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    13 апреля 2026, 16:38 • Новости дня
    Россия начала финальную ротацию персонала на АЭС «Бушер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия приступила к финальной ротации персонала на атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Сегодня в 8.00 утра мы начали финальную ротацию на станции «Бушер». Сто восемь человек сейчас двигаются в сторону Исфахана, идет все по плану», – сказал он, передает ТАСС.

    На станции остались 20 сотрудников, среди которых руководитель филиала, его заместители, представители блока безопасности и инженерно-технические специалисты. Они отвечают за сохранность оборудования и присматривают за российским городком, находящимся рядом с объектом.

    Ранее Лихачев рассказал о просьбе Ирана ускорить перезапуск проекта АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе из Еревана в Москву вылетел спецрейс с сотрудниками АЭС «Бушер».

    13 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Лидер «Хезболлы» назвал три условия окончания конфликта с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь движения «Хезболлах» Наим Касем заявил, что основные условия завершения конфликта в Ливане включают прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории страны и освобождение ливанских пленных.

    Касем назвал три главных условия прекращения конфликта в Ливане: прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории Ливана и освобождение ливанских пленных, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что эти требования были согласованы в соглашении о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, однако Израиль, по его словам, не выполняет их уже 15 месяцев.

    Выступая с видеообращением, Касем указал, что «Хезболла» будет продолжать давать отпор Израилю, если тот продолжит атаки и оккупацию. Касем также отметил, что нынешнее противостояние – это по его словам «американо-израильская агрессия против Ливана».

    Лидер движения заявил, что структура сопротивления восстановилась и при возможности будет брать в плен врага. Он также отверг возможность переговоров с Израилем, назвав их бессмысленными, и призвал к единству Ливана ради изменения ситуации.

    Касем отдельно подчеркнул, что правительство страны не должно запрещать вооружённую деятельность «Хезболлы» и не должно сталкивать армию Ливана с движением. Он выразил уверенность, что «сопротивление и армия не могут находиться в состоянии конфликта».

    Ранее представители «Хезболлы» заявили, что США пытались заставить Сирию открыть фронт против Ливана.

    Военное руководство Ливана признало невозможным выполнение планов по изъятию арсеналов у членов «Хезболлы».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается.

    13 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    США неоднократно меняли свою позицию в ходе переговоров с Ираном, что стало основным препятствием для достижения соглашения, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи французскому коллеге Жан-Ноэлю Барро.

    МИД Ирана подчеркнул, что, несмотря на достигнутый прогресс, именно меняющаяся тактика США стала главным препятствием для заключения соглашения между странами, передает РИА «Новости».

    «Несмотря на прогресс в ходе переговоров по значительной части вопросов, США из-за своего максималистского подхода и постоянной перемены требований помешали выработке соглашения», – заявил Аракчи.

    Напомним, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров.

    14 апреля 2026, 03:55 • Новости дня
    Глава TotalEnergies счел платный проход через Ормуз лучше блокады

    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Платный проход через Ормузский пролив может стать лучшим вариантом для сохранения глобальной торговли и предотвращения серьезных перебоев в поставках, заявил гендиректор французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

    «Очевидно, что открытие и свободное движение через Ормузский пролив, даже если придется кому-то платить, имеет фундаментальное значение для свободной торговли и мировых рынков», – приводит слова Пуянне на конференции Semafor World Economy портал Semafor.

    Он заявил, если пролив будет вновь открыт, «все может вернуться в норму» в течение трех месяцев, учитывая, что объекты энергоснабжения региона в основном не повреждены.

    Однако он предупредил: если война обострится и США атакуют энергетическую инфраструктуру Ирана, что спровоцирует ответные удары Тегерана по объектам в Персидском заливе, «масштаб проблемы изменится».

    «Потому что когда вы разрушаете объекты… их восстановление занимает не месяцы, а годы», – сказал он.

    В понедельник США начали блокаду Ормузского пролива после того, как американские и иранские переговорщики не смогли достичь соглашения во время марафонских переговоров в Пакистане в выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива. Кремль оценил последствия блокировки Ормузского пролива. МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    13 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что утром в понедельник в его администрацию позвонили «с другой стороны», имея в виду Иран, добавив, что «они очень хотели бы заключить сделку».

    Комментарии Трампа журналистам в Белом доме прозвучали менее чем через три часа после того, как США ввели военно-морскую блокаду иранских портов и после того, как переговоры, которые прошли в Пакистане в эти выходные, не привели к соглашению.

    Американский лидер заявил, что камнем преткновения в переговорах с Тегераном «является ядерный вопрос», добавив, что «у Ирана не будет ядерного оружия».

    «Мы согласились на многое, но они не согласились на это, и я думаю, что они таки  согласятся. Я почти уверен в этом. На самом деле, я уверен в этом. Если они не договорятся, сделки не будет. Сделки никогда не будет», – приводит его слова CNN.

    Трамп добавил, что США не могут позволить «какой-либо стране шантажировать или вымогать деньги у всего мира».

    По его словам, еще одним приоритетом для США является извлечение обогащенного урана, еще находящегося в распоряжении Ирана, что США намерены сделать обязательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом WP писала, что Вэнсу удалось установить доверительный контакт с иранскими переговорщиками.

    Глава Белого дома пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива.

    Главное
    На двух петербургских судей в отставке завели дела о коррупции
    WP: Поражение Орбана стало ударом по внешней политике Трампа
    Стало известно о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»
    Создатель ChatGPT отвернулся от Microsoft ради миллиардов Amazon
    Папа римский дал отпор Трампу благодаря учению святого Августина
    Славянский взгляд и короткие ногти возглавили поисковые тренды
    В Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и фаллоимитатором