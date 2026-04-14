Биржевые цены на газ в Европе снизились до 550 долларов

Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 550 долларов

Tекст: Мария Иванова

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торговую сессию снижением на 1,1%, достигнув 555,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

К 9.13 мск показатель опустился еще ниже – до 550,3 доллара, что означает падение на 2% от расчетной цены предыдущего дня в 561,5 доллара.

В марте средняя стоимость газа на европейских биржах подскочила на 59% по сравнению с февральскими значениями. Рост был спровоцирован обострением ситуации на Ближнем Востоке, в результате чего цены впервые с февраля 2023 года превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

Восходящая динамика котировок началась после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. В настоящее время стоимость газа остается на 41% выше показателей конца февраля, однако исторический рекорд в 3892 доллара, установленный весной 2022 года, пока остается недостижимым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 апреля биржевые котировки газа в Европе опустились до 542 долларов за тысячу кубометров.

В начале торгов 2 апреля стоимость майских фьючерсов достигла 606 долларов. По итогам марта средняя цена топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке выросла до 633 долларов.