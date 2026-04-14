    14 апреля 2026, 09:46 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 550 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на торгах в Европе продемонстрировали утреннее снижение на 2%, опустившись до отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торговую сессию снижением на 1,1%, достигнув 555,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К 9.13 мск показатель опустился еще ниже – до 550,3 доллара, что означает падение на 2% от расчетной цены предыдущего дня в 561,5 доллара.

    В марте средняя стоимость газа на европейских биржах подскочила на 59% по сравнению с февральскими значениями. Рост был спровоцирован обострением ситуации на Ближнем Востоке, в результате чего цены впервые с февраля 2023 года превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Восходящая динамика котировок началась после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. В настоящее время стоимость газа остается на 41% выше показателей конца февраля, однако исторический рекорд в 3892 доллара, установленный весной 2022 года, пока остается недостижимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 апреля биржевые котировки газа в Европе опустились до 542 долларов за тысячу кубометров.

    В начале торгов 2 апреля стоимость майских фьючерсов достигла 606 долларов. По итогам марта средняя цена топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке выросла до 633 долларов.

    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    Die Weltwoche: Мадьяр сохранит жесткую позицию по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    11 апреля 2026, 20:16 • Новости дня
    Песков иронично высказался о шансах Каллас защитить диплом в МГУ

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в способностях главы евродипломатии Каи Каллас защитить диплом в Московском государственном университете.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным с иронией прокомментировал образовательные перспективы главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

    «Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она не смогла бы защитить диплом», – отметил Песков.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал «калласальными» «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории.

    Глава евродипломатии объявила о планах стать очень умной после завершения нынешней работы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у эстонского политика.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал невозможным ведение переговоров с Каей Каллас до ее ухода с поста.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    11 апреля 2026, 19:21 • Новости дня
    Ульянов оценил отказ Эстонии задерживать российские суда на Балтике

    Постпред в Вене Ульянов назвал мудрым отказ Эстонии задерживать танкеры России

    Tекст: Вера Басилая

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал мудрым шагом решение Эстонии не задерживать российские суда в Балтийском море.

    Ульянов положительно оценил решение эстонских властей не задерживать российские суда в Балтийском море. «ВМФ Эстонии принял решение не перехватывать российские танкеры во избежание эскалации. Мудрое решение», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ульянов отметил, что теперь «можно спать спокойно».

    В последние месяцы страны Евросоюза задерживали танкеры с российской нефтью, ссылаясь на якобы нарушения санкций против России. В МИД России ранее указывали, что понятие «теневого флота» было придумано в Евросоюзе, а такой категории в международном праве не существует. В Кремле назвали действия по задержанию подобных судов «пиратством XXI века».

    Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Варк заявил, что страна не будет задерживать российские нефтяные танкеры и другие суда в Балтийском море из-за опасений военного ответа Москвы.

    Ранее фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два отечественных нефтяных судна через Ла-Манш.

    До этого власти Эстонии разрешили задержанному контейнеровозу Baltic Spirit с российским экипажем покинуть порт.

    12 апреля 2026, 22:50 • Новости дня
    Глава итальянской Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо приостановить запрет на импорт сжиженного природного газа из России в Европу, который планируется с 2027 года, заявил гендиректор базирующейся в Италии нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

    «Я считаю необходимым приостановить запрет, который вступит в силу 1 января 2027 года, на поставку 20 миллиардов кубометров газа из России в Европу», – приводит слова Дескальци РИА «Новости» со ссылкой на Sole 24 Ore

    По словам Дескальци, поставки такого объема газа критически важны для энергетической системы европейских государств. Дескальци отметил, что альтернативные источники энергии, такие как возобновляемая энергетика, не способны обеспечить необходимую гибкость энергосистемы, а атомная энергетика отсутствует у большинства европейских стран. Он также добавил, что даже если бы она появилась, для ее запуска потребовалось бы значительно больше времени.

    «Кто будет производить эти дополнительные 20 млрд?» – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года. Запрет на долгосрочные контракты по СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года.

    Ограничения на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам введут 17 июня 2026 года. Запрет на импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам заработает с 1 ноября 2027 года.

    13 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Банк России опротестовал блокировку активов России в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России оспорил блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В иске ЦБ, зарегистрированном в Суде ЕС 27 февраля, говорится, что Совет ЕС превысил свои полномочия, нарушил законодательство и процедуры Евросоюза, а также принял решение без необходимых компетенций, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что решение о блокировке активов было основано на статье 122 Договора о функционировании Европейского союза, по которой Совет ЕС принимает решения большинством голосов. «Истец утверждает, что данное решение (о блокировании активов) было принято на неверной основе с использованием статьи 122 Договора о функционировании Европейского союза (которая допускает принятие решения в Совете ЕС большинством голосов)», – говорится в заявлении.

    Центробанк России настаивает на том, что подобные меры следует принимать только на основании статьи 215, которая предусматривает единогласное решение всех членов Совета ЕС, поскольку речь идет о запретительных мерах против третьей страны. Банк требует отмены решения о блокировке суверенных активов и возмещения судебных издержек за счет Совета ЕС.

    В декабре Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    13 апреля 2026, 10:05 • Новости дня
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиции на выборах в Венгрии открывает путь к разморозке кредита на 90 млрд евро для Украины, но ключевые разногласия в ЕС, где нужно единство, включая расширение Евросоюза, могут выйти на поверхность, сообщает The New York Times.

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызвало оживленную реакцию среди лидеров Евросоюза, которые видят в этом возможный поворотный момент после многолетних разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет The New York Times.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Сердце Европы сегодня бьется сильнее в Венгрии». Победа оппозиционной партии под руководством Петера Мадьяра может изменить подход Венгрии к ЕС и НАТО.

    Петер Мадьяр обозначил стремление к более тесным отношениям с Брюсселем, напомнив, что выборы прошли в годовщину референдума о вступлении Венгрии в ЕС. Новый лидер, по данным издания, намерен разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины, который ранее был заморожен из-за позиции Орбана. Эксперты отмечают, что это важный сдвиг для Европы, но напоминают, что многие проблемы сохраняются.

    Несмотря на более дружественный тон, партия Мадьяра остается скептичной по ряду европейских инициатив, в частности, по энергетике и миграции. Он подчеркивает, что Венгрия должна снизить зависимость от российских энергоносителей, но считает необходимым сохранить закупки из России. Кроме того, в ЕС остаются и другие спорные вопросы, требующие единогласия, такие как расширение блока.

    Правительство Орбана часто становилось препятствием для европейских решений – от санкций против России до ограничений прав ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в Венгрии. Венгерские власти также подвергались критике за утечки информации в Кремль. Эксперты отмечают, что сотрудничество с ЕС может стать для Венгрии шансом получить замороженное финансирование на сумму до 10 млрд евро и воспользоваться возможностями для модернизации армии.

    Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. И есть много областей, где Венгрия была лишь одним из тех голосов, которые «сеют раздор». Теперь же другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия, – включая расширение ЕС – могут выйти на поверхность.

    «Это упрощает ситуацию: нет систематического шантажа», – сказал Эрик Морис, политический аналитик Европейского политического центра, имея в виду частые препятствия, которые создавал Орбан. «Но это не упрощает ситуацию».

    В период избирательной кампании венгерские власти обвиняли ЕС во вмешательстве, но европейские чиновники такие обвинения отвергали. После победы Мадьяра лидеры ЕС выразили надежду на новую эпоху отношений с Венгрией, подчеркнув её важную роль в составе объединённой Европы.

    Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Издание Die Weltwoche писало, почему ЕС оказался в ловушке после победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.

    13 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаруженные за последние две недели четыре беспилотника в Финляндии оказались украинскими и были обезврежены, заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

    По словам Лохи, все четыре беспилотника, которые упали на территории Финляндии за последние две недели, оказались украинскими, передает РИА «Новости».

    В субботу полиция Финляндии обнаружила очередной беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Аппарат нес боеприпас, который был обезврежен контролируемым взрывом, уточнили правоохранители.

    Лохи отметил, что все инциденты с найденными дронами относятся к одной совокупности событий. Он также не исключил, что подобные случаи могут повториться в будущем.

    В конце марта в Финляндии зафиксировали три падения украинских беспилотников. Два из них нашли возле города Коувола, один из аппаратов имел неразорвавшийся боеприпас.

    Премьер-министр страны Петтери Орпо назвал падение аппаратов серьезным нарушением территориальной целостности.

    Ранее финское агентство STT сообщило об украинском происхождении трех упавших беспилотников.

    Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один дрон на льду озера Пюхяярви.

    12 апреля 2026, 18:03 • Новости дня
    Ливия отбуксировала атакованный украинскими дронами «Арктик Метагаз»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подвергшийся атаке украинских беспилотников российский газовоз «Арктик Метагаз» смогли взять под контроль с помощью специального буксира, сообщил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Ливии.

    Буксир «Марадиф», предоставленный Ливийской нефтяной корпорацией, взял контроль над судном, его отбуксировали, указал ливийский представитель, передает РИА «Новости»

    Сейчас местные спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Специалисты планируют в кратчайшие сроки безопасно и полностью завершить начатую операцию.

    Ранее из-за погодных условий власти Ливии потеряли контроль над поврежденным российским судном.

    В начале марта газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море. Президент России Владимир Путин называл случившееся террористической атакой.

    13 апреля 2026, 17:45 • Новости дня
    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что увеличение расходов Евросоюза на энергию составило 26 млрд долларов за полтора месяца.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические потери Евросоюза связаны с отказом от российских поставок газа, передает РИА «Новости». По его словам, решение Урсулы фон дер Ляйен отказаться от использования надежной и доступной российской энергии привело к росту расходов ЕС на энергию на 26 млрд долларов только за последние полтора месяца.

    Дмитриев подчеркнул: «Это примерно 130 долларов на домохозяйство ЕС, и это лишь начало, поскольку нехватка топлива начинается на этой неделе».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что кризис на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на экономику Евросоюза. Она также сообщила, что Еврокомиссия предложит использовать нефтяные резервы ЕС, чтобы стабилизировать цены на фоне энергетического кризиса.

    На фоне эскалации вокруг Ирана и фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа, большинство стран мира фиксируют рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали о возможных затяжных экономических последствиях из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза и Британии на энергокризис с сюжетом фильма «Не смотрите наверх». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на Ближнем Востоке серьезно влияет на экономику Евросоюза.

    13 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», – приводит Bloomberg слова Мадьяра, передает «Интерфакс».

    Он также подчеркнул, что Будапешт готов обсуждать с другими странами Евросоюза вопрос о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

    Ранее Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Газета Politico писала, что победа Мадьяра сулит проблемы главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    12 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков: Европа найдет способ получить газ даже без поставок из России

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок страны Европы найдут способ получить газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос автора ИС «Вести» Павла Зарубина, найдут ли в Европе способ закупать газ, если предположить, что Россия откажется от его поставок, Песков заявил: «Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок … живет как живой организм».

    Песков отметил, что производство вооружений продолжается не только в Европе, а источников энергоресурсов в мире не так много. «Это сложный такой экономический процесс. Но оружие производится и будет производиться. Главное – принимать меры по обеспечению своей безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в марте на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    В 2025 году объем поставок российского сжиженного природного газа в Европу впервые превысил трубопроводные поставки. В 2025 году российский СПГ доставили в объеме 19,9 млрд кубометров. В то же время объем газа, перекачанного по трубопроводам, составил 18,1 млрд кубометров.

    Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа. Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    14 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков
    Tекст: Катерина Туманова

    Расходы стран Евросоюза на оборону в последние годы значительно выросли, достигнув рекордного уровня, что говорит о подготовке глобальной войны с Россией, а это не что иное, как «игра с огнем», заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по взаимодействию ООН с ЕС.

    Как отметил дипломат в своей речи, милитаристская антироссийская риторика подтверждается конкретными действиями. С февраля 2022 года по 2025 год страны-члены Евросоюза увеличили военные расходы почти на 60%.

    По итогам 2025 года сумма ассигнований составила 381 млрд евро, что позволило Евросоюзу занять второе место в мире по объему военного бюджета после США.

    Перед странами ЕС официально поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году. Для достижения этой цели потребуется дальнейшее увеличение военных расходов, что возможно лишь за счет сокращения других бюджетных статей, прежде всего социальных расходов.

    «Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как «игра с огнем», поскольку на антироссийские выпады мы будем вынуждены реагировать «зеркально». И никто из завоевателей, приходивших к нам «с мечом», а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову», – подчеркнул Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал безосновательными опасения Франции об угрозе войны с Россией. Внук де Голля назвал абсурдным миф о нападении России на Европу. Эксперты отметили, что «российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков.

    14 апреля 2026, 03:13 • Новости дня
    Каллас призналась в непонимании действий США в конфликте с Ираном
    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив, заявила «Би-би-си» глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас после введения США блокады иранских портов.

    Каллас заявила, что она все еще не уверена, какие последствия влечет за собой блокада со стороны США.

    «Не совсем ясно, что представляют собой действия США», – сказала она «Би-би-си», когда ее спросили, поддерживает ли она меры американского лидера Дональда Трампа.

    По ее словам, ЕС не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены ЕС также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    «Должно быть ясно, что опасности нет», – сказала она.

    Повторяя призывы других мировых лидеров, Каллас заявил, что необходимо найти дипломатическое решение конфликта и что для достижения соглашения между странами должно существовать «взаимное уважение».

    Она добавила, что и другие страны региона должны сесть за стол переговоров, «потому что они знают Иран лучше, чем кто-либо другой».

    Когда Каллас спросили, хочет ли Трамп, чтобы ЕС занял место за столом переговоров в этом конфликте, она сказала: «Президент Трамп очень ясно дал понять, что он думает о Европейском союзе, так что, я думаю, вам решать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива. Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки.

    14 апреля 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов пойти на масштабные политические уступки Евросоюзу ради скорейшей разблокировки замороженных 18 млрд евро, отмечают СМИ.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом, разрушенных за 16 лет правления Виктора Орбана, передает Politico.

    Главная цель новой администрации – разблокировать 18 млрд евро из фондов ЕС, замороженных из-за проблем с демократией в стране.

    Политик также рассчитывает получить доступ к 16 млрд евро европейских оборонных кредитов и отменить штраф в один млн евро в день за нарушение миграционного законодательства. «Я могу сказать, что крайне важно вернуть деньги домой, и как можно быстрее», – заявил Мадьяр.

    Брюссель, в свою очередь, ожидает от Венгрии снятия вето на кредит в 90 млрд евро для Киева и поддержки новых санкций против России. Еврокомиссия также настаивает на отказе от сопротивления началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мадьяр пообещал согласовать реформы с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, включая присоединение к европейской прокуратуре и обеспечение независимости судебной системы.

    Несмотря на готовность к уступкам, Венгрия намерена продолжать закупки российской нефти. Свой первый зарубежный визит Мадьяр совершит в Польшу, чтобы перенять опыт разморозки европейских фондов у премьера Дональда Туска. Новый парламент Венгрии может начать работу уже 5 мая, что позволит быстро приступить к реализации реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством страны.

    Мадьяр пообещал быстро принять антикоррупционное законодательство для получения доступа к европейским фондам.

    Главное
    ФСБ поймала шпионившего за Черноморским флотом агента СБУ
    WP: Поражение Орбана стало ударом по внешней политике Трампа
    Стало известно о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»
    Создатель ChatGPT отвернулся от Microsoft ради миллиардов Amazon
    Папа римский дал отпор Трампу благодаря учению святого Августина
    Славянский взгляд и короткие ногти возглавили поисковые тренды
    В Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и фаллоимитатором