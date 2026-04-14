    Зеленский зря радуется победе Мадьяра в Венгрии
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    Небензя напомнил Европе об участи приходивших в Россию с мечом захватчиков
    Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе
    За неделю от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    Иран потребовал компенсации от пяти стран Персидского залива
    Си Цзиньпин предложил план мира на Ближнем Востоке
    Европа заменила поставки снарядов на Украину передачей дронов
    14 апреля 2026, 08:42 • Новости дня

    Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Индонезия согласовали расширение стратегического сотрудничества, уделив особое внимание долгосрочным проектам в энергетике и нефтегазовой сфере, сообщил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая.

    Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая сообщил о достигнутых договоренностях после встречи президента России Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто. По словам Виджаи, переговоры лидеров в Москве длились около пяти часов и завершились конкретными договоренностями по ключевым направлениям, передает РИА «Новости».

    По его словам, была достигнута договоренность о долгосрочном сотрудничестве в сфере энергетики и минеральных ресурсов, в частности, в обеспечении энергетической безопасности в нефтегазовом секторе и развитии переработки.

    Он отметил, что Россия рассматривается Джакартой как один из ключевых партнеров с учетом глобального веса страны и ее ресурсной базы. Виджая подчеркнул, что Джакарта признает стратегическое положение России в мире, включая роль постоянного члена Совбеза ООН и одного из основателей БРИКС.

    Сотрудничество между Россией и Индонезией, по словам Виджаи, не ограничится только энергетическим сектором. Стороны подтвердили намерение развивать взаимодействие в сферах образования, науки, технологий, сельского хозяйства и инвестиций.

    Президент Владимир Путин отметил, что Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы товарооборот по итогам 2026 года показал рост.

    Владимир Путин назвал энергетику перспективным направлением для двустороннего взаимодействия.

    Россия получила официальный запрос от Джакарты на поставку нефтепродуктов.

    13 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза Соединенных Штатов заблокировать Ормузский пролив после срыва переговоров с Ираном привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители.

    Американские военные намерены блокировать все морские перевозки, связанные с Ираном, начиная с 10.00 понедельника по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

    При этом судам, не заходящим в порты Ирана, будет разрешен транзит через Ормузский пролив. Напряженность возросла после провала переговоров в Пакистане между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом из-за разногласий по ядерной программе.

    «Если они не вернутся, я не против», – заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Ирана от переговоров.

    Он подчеркнул, что американские вооруженные силы уже выполнили свои цели, истощив возможности Тегерана по производству ракет и беспилотников. Ранее американский лидер пригрозил уничтожить любые иранские силы, которые попытаются атаковать суда.

    Ормузский пролив является важнейшим энергетическим узлом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне угроз блокады цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%, достигнув 104 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы выросли на 18%. Эксперты опасаются, что эскалация усилит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост.

    Иранские военные заявили, что приближение любых боевых кораблей к проливу будет расценено как нарушение перемирия, истекающего 22 апреля. Тегеран подчеркивает наличие у него рычагов противодействия блокаде. В то же время союзники США, включая Британию и Японию, пока отказываются участвовать в операции до полного прекращения боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Центральное командование американских вооруженных сил назначило старт военной операции на 13 апреля. На фоне этих событий мировые цены на нефть выросли почти на 8%.

    13 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается отказываться от закупок российской нефти, заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр в интервью телеканалу Euronews.

    «Географию мы изменить не можем... Мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся (от поставок из России), мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее», – сказал он, передает РЕН ТВ.

    Мадьяр подчеркнул, что Венгрия намерена придерживаться прагматичного подхода в вопросах энергетики. Лидер «Тисы» также выразил надежду, что после завершения конфликта на Украине государства Евросоюза отменят все антироссийские санкции.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем.

    Он также анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 17:45 • Новости дня
    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что увеличение расходов Евросоюза на энергию составило 26 млрд долларов за полтора месяца.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические потери Евросоюза связаны с отказом от российских поставок газа, передает РИА «Новости». По его словам, решение Урсулы фон дер Ляйен отказаться от использования надежной и доступной российской энергии привело к росту расходов ЕС на энергию на 26 млрд долларов только за последние полтора месяца.

    Дмитриев подчеркнул: «Это примерно 130 долларов на домохозяйство ЕС, и это лишь начало, поскольку нехватка топлива начинается на этой неделе».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что кризис на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на экономику Евросоюза. Она также сообщила, что Еврокомиссия предложит использовать нефтяные резервы ЕС, чтобы стабилизировать цены на фоне энергетического кризиса.

    На фоне эскалации вокруг Ирана и фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа, большинство стран мира фиксируют рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали о возможных затяжных экономических последствиях из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза и Британии на энергокризис с сюжетом фильма «Не смотрите наверх». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на Ближнем Востоке серьезно влияет на экономику Евросоюза.

    13 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто, лидеры обсудят укрепление стратегического партнерства и ряд международных вопросов.

    Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто проходят в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, передает ТАСС. Встреча организована в рамках рабочего визита индонезийского президента в Москву.

    Как уточнили в пресс-службе Кремля, темой переговоров стали текущее состояние и перспективы углубления стратегического партнерства между Россией и Индонезией, а также актуальные международные и региональные вопросы.

    В числе участников встречи – глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, руководители Росатома и Минэнерго, а также представители Центрального банка и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, в том числе кооперацию в различных сферах. Секретарь индонезийского кабинета Тедди Индра Виджая сообщил, что среди тем значатся энергетическая безопасность и конфликт между США, Израилем и Ираном.

    После завершения официальной части переговоров Путин и Субианто продолжат общение за рабочим обедом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто связывают хорошие личные и деловые отношения. Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву с официальным визитом.

    13 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России

    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Россия получила официальный запрос от Индонезии на поставку нефтепродуктов и других энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в эфире Первого канала.

    Министр подчеркнул, что Россия традиционно считается надежным поставщиком энергоресурсов на мировом рынке. «Мы получили запрос от наших индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов в их адрес. Россия всегда себя представляла всему миру как надежный поставщик», – заявил он.

    По словам Цивилева, Индонезия ранее в основном закупала энергоносители у Соединённых Штатов Америки, в Арабских Эмиратах и Австралии. Теперь, учитывая ситуацию в Ормузском проливе и необходимость обеспечить стабильность поставок, Джакарта рассматривает возможность долгосрочного сотрудничества с Россией.

    Между странами сейчас ведется активная работа над заключением долгосрочных контрактов на поставки российского топлива по взаимовыгодной цене. Министр отметил, что это сотрудничество призвано обеспечить обе стороны стабильными и предсказуемыми условиями обмена энергоресурсами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве назвал наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    13 апреля 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин выделил перспективные сферы сотрудничества России и Индонезии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    «Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика», – заявил Путин в ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    Российский лидер выразил благодарность индонезийскому коллеге за то, что тот принял приглашение посетить Москву. Путин подчеркнул особый характер отношений между двумя странами, указав на регулярный характер контактов и отметив соответствующую декларацию, подтверждающую этот статус.

    В понедельник самолет президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом в Россию, приземлился в Москве.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

    13 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Президент Индонезии провел переговоры с российскими компаниями в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным президент Индонезии Прабово Субианто провел в Москве встречи с представителями российских ведомств и компаний.

    Переговоры президента Индонезии Прабово Субианто с представителями российских ведомств и компаний состоялись до встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    В ходе официальной беседы в Москве Субианто заявил: «Перед нашей с вами сегодняшней встречей я провел встречи с представителями российских ведомств и компаний».

    Президент Индонезии отдельно выразил благодарность Путину за возможность встречи, отметив: «Большое спасибо, ваше превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто.

    Путин отметил, что Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы товарооборот по итогам 2026 года показал рост.

    Владимир Путин во время встречи с Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления двустороннего взаимодействия.

    13 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах роста товарооборота России и Индонезии в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы по итогам 2026 года товарооборот между странами показал рост, отметил президент России Владимир Путин.

    По его словам, с начала этого года динамика не была положительной, однако межправительственная комиссия работает активно, а визит президента Индонезии Прабово Субианто может способствовать нахождению нужных решений, передает РИА «Новости».

    «В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия, и надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимое решение, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года», – сказал Путин на встрече с индонезийским лидером.

    В свою очередь Субианто выразил благодарность Путину за личную поддержку ряда значимых для Индонезии вопросов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

    Путин выделил перспективные сферы сотрудничества России и Индонезии.

    13 апреля 2026, 13:52 • Новости дня
    Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президента России Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто связывают хорошие личные и деловые отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил: «Путин часто с ним встречается, у них очень хорошие отношения, личные хорошие, деловые». По словам Пескова, российско-индонезийские отношения в целом развиваются достаточно интенсивно, передает ТАСС.

    Он также добавил, что объем товарооборота между Россией и Индонезией вырос свыше 12%. Песков напомнил, что в прошлом году Индонезия присоединилась к объединению БРИКС. Это событие, по его словам, стало важным этапом в двусторонних отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента Индонезии Прабово Субианто приземлился в Москве. Лидеры России и Индонезии планируют обсудить текущую геополитическую ситуацию.

    Они также намерены рассмотреть конфликт между США, Израилем и Ираном.

    13 апреля 2026, 18:07 • Новости дня
    Песков: Контактов Путина с Мадьяром пока не запланировано

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контактов между президентом России Владимиром Путиным и лидером победившей на венгерских выборах партии «Тиса» Петером Мадьяром пока не запланировано, этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Пока нет, но надеемся, они со временем состоятся», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 10:19 • Новости дня
    Фицо заявил о желании восстановить нефтепровод «Дружба»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил заинтересованность Братиславы, Будапешта и всего региона в быстром восстановлении транзита нефти по магистрали «Дружба».

    Фицо после парламентских выборов в Венгрии заявил, что страны Центральной Европы заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».

    По словам Фицо, он готов к тесному сотрудничеству с новым премьером Венгрии, и подчеркнул, что цели словацких властей относительно энергетической безопасности остаются неизменными.

    Венгерская оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, по предварительным данным после подсчета 93,4% голосов, занимает лидирующую позицию на выборах, получая 138 из 199 мест в парламенте. Это создает условия для формирования нового правительства и запуска новых инициатив в энергетической сфере.

    Фицо отметил, что страны региона видят восстановление нефтепровода «Дружба» как важный фактор для энергетической стабильности и развития сотрудничества. Он подчеркнул: «Я полагаю, что со стороны Словакии, Венгрии и Центральной Европы в целом сохраняется сильная заинтересованность в восстановлении работы нефтепровода «Дружба».

    С конца января поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию были приостановлены из-за блокировки транзита со стороны Киева. Украинские власти объяснили это повреждением трубопровода, что создало дополнительные трудности для стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо допустил вероятность целенаправленного уничтожения этой магистрали по инициативе Владимира Зеленского.

    Для выяснения технического состояния трубопровода Будапешт и Братислава договорились создать совместную следственную комиссию.

    13 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Путин поручил устранить последствия паводков в Дагестане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Первый доклад должен быть представлен до 20 апреля, а затем информация будет предоставляться раз в месяц.

    Поручения опубликованы на официальном сайте Кремля и стали итогом профильного совещания, состоявшегося 7 апреля. Для обеспечения скоординированной работы Путин распорядился создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков.

    В состав комиссии вошли представители федеральных и региональных органов власти, а также заместитель полпреда Магомед Рамазанов. Уже известно, что руководство комиссией возложено на главу МЧС Александра Куренкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 500 жителей Махачкалы, Дербентского и Хасавюртовского районов Дагестана получили первые выплаты после наводнений.

    Президент России Владимир Путин выразил сопереживание пострадавшим и лично позвонил главе МЧС Александру Куренкову.

    Ситуация с паводками в Чечне и Дагестане получила статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

    14 апреля 2026, 08:30 • Новости дня
    Путин подарил президенту Индонезии самовар

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил президенту Индонезии Прабово Субианто самовар, а в ответ получил вазу с традиционным узором и миниатюру храма Боробудур, сообщило индонезийское агентство ANTARA.

    Владимир Путин подарил президенту Индонезии Прабово Субианто самовар после переговоров в Кремле, передает РИА «Новости» со ссылкой на индонезийское агентство ANTARA.

    Обмен подарками состоялся в понедельник в рамках официальной встречи двух лидеров.

    Путин вручил коллеге самовар, который, по словам агентства, считается «традиционным символом русской культуры, связанным с чаепитием». В ответ Прабово подарил российскому лидеру декоративную вазу с национальным орнаментом батик, а также миниатюру знаменитого храма Боробудур, который является одним из главных культурных символов Индонезии.

    Такие обмены подарками подчеркивают дружественный характер отношений между странами и сохраняют традиции международного протокола. Руководители России и Индонезии также обсудили широкую повестку двустороннего сотрудничества, детали которой пока не раскрывались.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

    Перед встречей с Владимиром Путиным индонезийский лидер провел переговоры с представителями российских ведомств и компаний.

    Владимир Путин во время встречи с Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления двустороннего взаимодействия.

    14 апреля 2026, 09:01 • Новости дня
    Нефть подешевела на фоне ожиданий переговоров Вашингтона и Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидания возможного дипломатического соглашения между Вашингтоном и Тегераном потянули вниз биржевые котировки сырья на фоне начавшейся американской морской блокады Ормузского пролива.

    Стоимость июньских фьючерсов на марку Brent снизилась почти на 1,5 доллара, передает «Интерфакс».

    На лондонской бирже ICE Futures цена контрактов упала до 97,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на торгах NYMEX также подешевели, достигнув отметки 96,75 доллара.

    Американский президент заявил о готовности Тегерана пойти на сделку. «Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно, очень сильно хотят соглашения», – подчеркнул политик.

    Агентство Bloomberg сообщило об обсуждении нового раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий. Ранее глава Белого дома констатировал провал диалога по ядерной программе в Исламабаде, после чего американские военные начали морскую блокаду Ирана.

    По информации компании LSEG, несмотря на введенные ограничения, через Ормузский пролив успешно прошел танкер Rich Starry. Судно китайских владельцев продолжает перевозить нефть и химическую продукцию.

    Ранее стоимость нефти марки Brent резко упала на фоне перемирия между странами.

    14 апреля 2026, 09:11 • Новости дня
    Ученые МФТИ создали точную модель для добычи нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Исследователи Московского физико-технического института (МФТИ) разработали инновационную молекулярную модель на базе машинного обучения, способную с точностью до 90% определять характеристики нефти в процессе добычи.

    Разработка призвана значительно повысить эффективность нефтедобычи за счет точного расчета межфазного натяжения между жидкостями внутри горных пород, сообщили в институте, передает РИА «Новости».

    «Чтобы эффективно добывать нефть, нужно тратить время на подбор оптимальной солености воды и учитывать состав газа для конкретного месторождения. Наша модель существенно ускорит этот процесс», – рассказал исполнительный директор Центра вычислительной физики МФТИ Николай Кондратюк.

    Ранее существовавшие модели давали погрешность до 40%, а лабораторные тесты занимали месяцы и требовали больших затрат.

    Новая многокомпонентная модель, созданная совместно с учеными ОИВТ РАН и Тюменского нефтяного научного центра, использует суперкомпьютер. Она учитывает состав нефти, температуру, давление, а также растворенные газы и соли. Использование алгоритмов машинного обучения позволило довести точность прогнозов до 90%.

    Технология особенно важна для методов закачки углекислого газа в пласт. Как отметил старший научный сотрудник МФТИ Илья Копаничук, первые прототипы уже прошли успешные испытания. В будущем ученые планируют адаптировать систему для работы с тяжелой нефтью и изучения поведения жидкостей в наноразмерных структурах.

    Ранее ученые МФТИ разработали новую нейронную сеть на основе жидкого света. Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков заявил о способности России нарастить нефтедобычу за счет современных технологий.

    Главное
    Задержан организатор грабежей бойцов СВО в Шереметьево
    В Ленобласти создали мобильные группы ПВО
    ЗАЭС полностью лишилась внешнего электроснабжения
    ВСУ наводнили Херсон пунктами управления дронами
    Глава TotalEnergies счел платный проход через Ормуз лучше блокады
    В Киргизии пообещали заменить все русскоязычные названия сел
    В России первый пациент успешно перенес введение вакцины от рака