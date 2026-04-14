Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике

Tекст: Вера Басилая

Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая сообщил о достигнутых договоренностях после встречи президента России Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто. По словам Виджаи, переговоры лидеров в Москве длились около пяти часов и завершились конкретными договоренностями по ключевым направлениям, передает РИА «Новости».

По его словам, была достигнута договоренность о долгосрочном сотрудничестве в сфере энергетики и минеральных ресурсов, в частности, в обеспечении энергетической безопасности в нефтегазовом секторе и развитии переработки.

Он отметил, что Россия рассматривается Джакартой как один из ключевых партнеров с учетом глобального веса страны и ее ресурсной базы. Виджая подчеркнул, что Джакарта признает стратегическое положение России в мире, включая роль постоянного члена Совбеза ООН и одного из основателей БРИКС.

Сотрудничество между Россией и Индонезией, по словам Виджаи, не ограничится только энергетическим сектором. Стороны подтвердили намерение развивать взаимодействие в сферах образования, науки, технологий, сельского хозяйства и инвестиций.

Президент Владимир Путин отметил, что Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы товарооборот по итогам 2026 года показал рост.

Владимир Путин назвал энергетику перспективным направлением для двустороннего взаимодействия.

Россия получила официальный запрос от Джакарты на поставку нефтепродуктов.