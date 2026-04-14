Си Цзиньпин предложил план мира на Ближнем Востоке

    14 апреля 2026, 08:38 • Новости дня

    Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения для мира на Ближнем Востоке

    @ Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР представил четыре предложения по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке во время встречи с наследным принцем Абу-Даби в Пекине.

    Председатель КНР Си Цзиньпин представил инициативу по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер озвучил свои идеи во время встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном в Пекине.

    «Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по поддержанию и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

    Инициатива включает отстаивание принципа мирного сосуществования и уважение государственного суверенитета стран региона. Кроме того, предложения Пекина предусматривают поддержание верховенства международного права, а также координацию безопасности и развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай приветствовал заключение временного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.

    Ранее Пекин и Исламабад выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива.

    При этом китайский план по урегулированию конфликта между США и Ираном во многом повторяет ранее предложенную инициативу Пекина по Украине.

    13 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    ВМС Британии подтвердили начало блокады Ормузского пролива
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    По данным центра, ограничения вводятся с 17.00 по московскому времени 13 апреля 2026 года и затрагивают иранские порты и прибрежные районы, включая акватории Персидского залива, Оманского залива и Аравийского моря к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС.

    В уведомлении подчеркивается, что ограничения распространяются без различия на все суда, вне зависимости от флага, которые взаимодействуют с иранскими портами, нефтяными терминалами или инфраструктурой на побережье. Вся иранская береговая линия включена в зону ограничений.

    UKMTO уточнил, что транзитный проход через Ормузский пролив к неиранским пунктам назначения или из них остается открытым, однако такие суда могут подвергаться досмотру. Для нейтральных судов, находящихся в иранских портах, предоставлен ограниченный льготный период для выхода из зоны ограничений.

    Накануне президент США объявил о блокаде Ормузского пролива. Он пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива.

    13 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза Соединенных Штатов заблокировать Ормузский пролив после срыва переговоров с Ираном привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители.

    Американские военные намерены блокировать все морские перевозки, связанные с Ираном, начиная с 10.00 понедельника по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

    При этом судам, не заходящим в порты Ирана, будет разрешен транзит через Ормузский пролив. Напряженность возросла после провала переговоров в Пакистане между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом из-за разногласий по ядерной программе.

    «Если они не вернутся, я не против», – заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Ирана от переговоров.

    Он подчеркнул, что американские вооруженные силы уже выполнили свои цели, истощив возможности Тегерана по производству ракет и беспилотников. Ранее американский лидер пригрозил уничтожить любые иранские силы, которые попытаются атаковать суда.

    Ормузский пролив является важнейшим энергетическим узлом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне угроз блокады цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%, достигнув 104 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы выросли на 18%. Эксперты опасаются, что эскалация усилит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост.

    Иранские военные заявили, что приближение любых боевых кораблей к проливу будет расценено как нарушение перемирия, истекающего 22 апреля. Тегеран подчеркивает наличие у него рычагов противодействия блокаде. В то же время союзники США, включая Британию и Японию, пока отказываются участвовать в операции до полного прекращения боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Центральное командование американских вооруженных сил назначило старт военной операции на 13 апреля. На фоне этих событий мировые цены на нефть выросли почти на 8%.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    14 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора 13 апреля между главы МИД России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе.

    «Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Ирана и его соседей», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

    Лавров подчеркнул, что крайне важно не допускать новых вспышек вооруженной конфронтации и подтвердил неизменную готовность России содействовать мирному разрешению кризиса, подчеркнув отсутствие военного решения.

    Он напомнил о российской инициативе по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств и поддержке со стороны внерегиональных стран.

    Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи в связи с гибелью бывшего главы МИД Ирана Камаля Харрази в результате авианалета, особо отметив жестокость этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде. Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом президент США заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку».

    13 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Россия получила официальный запрос от Индонезии на поставку нефтепродуктов и других энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в эфире Первого канала.

    Министр подчеркнул, что Россия традиционно считается надежным поставщиком энергоресурсов на мировом рынке. «Мы получили запрос от наших индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов в их адрес. Россия всегда себя представляла всему миру как надежный поставщик», – заявил он.

    По словам Цивилева, Индонезия ранее в основном закупала энергоносители у Соединённых Штатов Америки, в Арабских Эмиратах и Австралии. Теперь, учитывая ситуацию в Ормузском проливе и необходимость обеспечить стабильность поставок, Джакарта рассматривает возможность долгосрочного сотрудничества с Россией.

    Между странами сейчас ведется активная работа над заключением долгосрочных контрактов на поставки российского топлива по взаимовыгодной цене. Министр отметил, что это сотрудничество призвано обеспечить обе стороны стабильными и предсказуемыми условиями обмена энергоресурсами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве назвал наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    13 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    Bloomberg: Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Париж и Лондон намерены провести встречу с участием стран, готовых поддержать мирную миссию по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

    План организации международной конференции подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Bloomberg.

    Французский лидер заявил, что инициатива предусматривает создание «мирной, многонациональной миссии» для обеспечения свободного транзита через Ормузский пролив.

    По словам Макрона, миссия будет носить исключительно оборонительный характер и не будет связана с воюющими сторонами. Он отметил, что развертывание операции произойдет, как только это позволит обстановка.

    Макрон особо подчеркнул, что «никакие усилия не должны быть пожалены» для скорейшего дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила, что готова поддержать восстановление судоходства в Ормузском проливе только после завершения военных действий на Ближнем Востоке и поиска дипломатического решения.

    США планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив.

    КСИР пообещал жестко пресекать любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу.

    14 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ущерб, нанесенный Ирану в результате бомбардировок США и Израиля, предварительно составляет более 250 млрд долларов, при этом оцениваются потери бюджета и промышленности, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

    «Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», – сказала Мохаджерани РИА «Новости».

    По ее словам, эти цифры являются предварительными и очень сырыми, а окончательная сумма будет определена экономическим блоком правительства по итогам многоэтапной проверки.

    Она уточнила, что первый этап оценки касается непосредственно разрушения зданий, а второй – учитывает потери доходов бюджета и вынужденную остановку промышленных объектов. Экономический блок правительства продолжает детальную работу по уточнению оценки ущерба.

    Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США рассматривается иранской переговорной группой. Этот вопрос уже поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

    «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – заявила Мохаджерани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    13 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке и срыв американо-иранских переговоров привели к заметному подорожанию голубого топлива на европейских торговых площадках.

    Стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже ICE приблизилась к 576 долларам, передает РИА «Новости». Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись уверенным ростом.

    Резкий скачок котировок произошел после неудачных переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде. В ответ Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Американский флот намерен перехватывать суда в Ормузском проливе.

    Средние биржевые цены на топливо в Европе стабильно растут с начала ударов Израиля и США по иранской территории. В марте показатель увеличился на 59% по сравнению с февралем. Максимальное значение зафиксировали 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале блокады иранских портов.

    Стоимость газа на европейских площадках ранее зафиксировалась около отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    13 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Трамп пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива, введенной Вашингтоном.

    «Предупреждение: Если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев на лодках в море. Это быстро и жестоко», – написал он в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах США блокировать Ормузский пролив.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что страна не будет поддерживать блокаду пролива.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что многие детали по теме блокировки остаются неясными, но это может существенно повлиять на мировые рынки.

    13 апреля 2026, 23:40 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с высоты

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети фото столицы ОАЭ.

    «Абу-Даби», – подписал он фото мечети шейха Заида, снятое с высоты, в соцсети  Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

    Информации о визите Дмитриева в ОАЭ или Абу-Даби не было.

    Ранее в этот день Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса, а также указал на то, что отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца. Дмитриев предрек ускорение распада Евросоюза из-за победы партии «Тиса».


    13 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Совбез сообщил о риске продуктового кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение конфликта на Ближнем Востоке может повлечь искусственные попытки подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны враждебных внешних сил, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Масленников.

    По словам Масленникова, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке внешние силы могут попытаться искусственно подорвать внутреннюю продовольственную безопасность России, передает ТАСС.

    Масленников заявил, что «на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил». При этом он подчеркнул, что Россия обладает достаточным потенциалом для увеличения экспорта продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

    По словам Масленникова, текущий кризис, с одной стороны, создает риски для продовольственной безопасности самой России, но с другой – открывает новые долгосрочные возможности для российских агропроизводителей на мировой арене. Он указал, что развитие ситуации вокруг Ирана может привести к увеличению числа голодающих на планете на 45 млн человек – до рекордных 673 миллионов.

    Совбез России также предупреждает, что масштабный кризис на Ближнем Востоке способен вызвать крупнейший за последние годы виток глобальной продовольственной инфляции. В случае сохранения конфликта до лета урожайность ключевых сельхозкультур может снизиться на 50% из-за дефицита удобрений, что приведет к значительному росту мировых цен на продукты.

    Особую угрозу продовольственной безопасности региона представляет возможное длительное перекрытие Ормузского пролива. По словам Масленникова, если блокировка продлится три месяца и более, под ударом окажутся такие страны, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет.

    Он отметил, что Саудовская Аравия получает 70% всего импорта продовольствия именно этим морским путем, Иордания рискует столкнуться с резким ростом цен и дефицитом зерна, а Египет – с падением национальной валюты и сокращением доходов от Суэцкого канала.

    Кроме того, события на Ближнем Востоке серьезно осложнили положение европейских аграриев. Европа лишилась традиционного импорта удобрений из Персидского залива и не может нарастить собственное производство из-за высоких цен на газ, поэтому европейские фермеры вынуждены обращаться к поставщикам из Северной Африки, Северной Америки и России.

    Масленников добавил, что, по оценке Европейской комиссии, издержки европейских фермеров на агрохимию весной 2026 года вырастут на 25–30%, что усилит риски долгосрочной инфляции в Евросоюзе и приведет к снижению прибыльности сельхозпроизводителей.

    Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале морской блокады иранских портов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    13 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь движения «Хезболлах» Наим Касем заявил, что основные условия завершения конфликта в Ливане включают прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории страны и освобождение ливанских пленных.

    Касем назвал три главных условия прекращения конфликта в Ливане: прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории Ливана и освобождение ливанских пленных, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что эти требования были согласованы в соглашении о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, однако Израиль, по его словам, не выполняет их уже 15 месяцев.

    Выступая с видеообращением, Касем указал, что «Хезболла» будет продолжать давать отпор Израилю, если тот продолжит атаки и оккупацию. Касем также отметил, что нынешнее противостояние – это по его словам «американо-израильская агрессия против Ливана».

    Лидер движения заявил, что структура сопротивления восстановилась и при возможности будет брать в плен врага. Он также отверг возможность переговоров с Израилем, назвав их бессмысленными, и призвал к единству Ливана ради изменения ситуации.

    Касем отдельно подчеркнул, что правительство страны не должно запрещать вооружённую деятельность «Хезболлы» и не должно сталкивать армию Ливана с движением. Он выразил уверенность, что «сопротивление и армия не могут находиться в состоянии конфликта».

    Ранее представители «Хезболлы» заявили, что США пытались заставить Сирию открыть фронт против Ливана.

    Военное руководство Ливана признало невозможным выполнение планов по изъятию арсеналов у членов «Хезболлы».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается.

    13 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    США неоднократно меняли свою позицию в ходе переговоров с Ираном, что стало основным препятствием для достижения соглашения, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи французскому коллеге Жан-Ноэлю Барро.

    МИД Ирана подчеркнул, что, несмотря на достигнутый прогресс, именно меняющаяся тактика США стала главным препятствием для заключения соглашения между странами, передает РИА «Новости».

    «Несмотря на прогресс в ходе переговоров по значительной части вопросов, США из-за своего максималистского подхода и постоянной перемены требований помешали выработке соглашения», – заявил Аракчи.

    Напомним, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров.

    13 апреля 2026, 14:08 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Кризис на Ближнем Востоке серьезно влияет на экономику Евросоюза, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

    По ее словам, за последние 44 дня Евросоюз был вынужден потратить дополнительно более 22 млрд евро на импорт ископаемого топлива, передает РИА «Новости».

    «С начала конфликта прошло 44 дня. Цена, уплаченная за импорт ископаемого топлива, выросла на 22 млрд евро за 44 дня, что демонстрирует огромное влияние всего этого на наши экономики», – подчеркнула фон дер Ляйен.

    Чтобы снизить давление на энергетическом рынке, Еврокомиссия намерена предложить использовать стратегические нефтяные резервы ЕС для стабилизации цен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что с началом войны США и Израиля против Ирана Европа оказалась в ловушке – как территория, которая не добывает, а прежде всего покупает энергоносители. В ЕС взлетели цены на все виды топлива.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал исчерпание запасов топлива в ЕС к 20 апреля.

    13 апреля 2026, 14:37 • Новости дня
    Судебные власти Ирана заявили о борьбе со шпионами по законам военного времени

    Tекст: Денис Тельманов

    В Иране дела о шпионаже рассматриваются по особым правилам военного времени, сообщил глава судебной системы страны.

    Власти Ирана активно борются с подозреваемыми в шпионаже, используя нормы военного времени, передает РИА «Новости».

    Глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи заявил: «В борьбе со шпионами и предателями, а также солдатами-противниками, мы действуем исключительно в соответствии с требованиями военного времени».

    По словам чиновника, дела о сотрудничестве с противником рассматриваются по правилам военного времени, однако подробностей он не сообщил.

    Ранее Мохсени-Эжеи рассказал, что в Иране начали изымать собственность у лиц, связанных с США и Израилем, а также предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

    С конца февраля США и Израиль нанесли ряд ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    В ответ Иран предпринимал удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Президент США Дональд Трамп объявил о временном соглашении о прекращении огня, однако после переговоров в Исламабаде 12 апреля стороны не смогли договориться о дальнейших шагах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана задержали 178 человек за передачу данных Красного Полумесяца Израилю.

    Иранские спецслужбы провели операцию в Тегеране и изъяли оружие у подозреваемых в работе на иностранные разведки.

    Спецслужбы Ирана задержали 39 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США.

