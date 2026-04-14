Путин подарил президенту Индонезии самовар

Путин подарил президенту Индонезии Прабово Субианто самовар

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин подарил президенту Индонезии Прабово Субианто самовар после переговоров в Кремле, передает РИА «Новости» со ссылкой на индонезийское агентство ANTARA.

Обмен подарками состоялся в понедельник в рамках официальной встречи двух лидеров.

Путин вручил коллеге самовар, который, по словам агентства, считается «традиционным символом русской культуры, связанным с чаепитием». В ответ Прабово подарил российскому лидеру декоративную вазу с национальным орнаментом батик, а также миниатюру знаменитого храма Боробудур, который является одним из главных культурных символов Индонезии.

Такие обмены подарками подчеркивают дружественный характер отношений между странами и сохраняют традиции международного протокола. Руководители России и Индонезии также обсудили широкую повестку двустороннего сотрудничества, детали которой пока не раскрывались.



Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

Перед встречей с Владимиром Путиным индонезийский лидер провел переговоры с представителями российских ведомств и компаний.

Владимир Путин во время встречи с Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления двустороннего взаимодействия.