Kaspersky предупредил о риске взлома умных часов ради шантажа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хакеры могут взламывать умные часы для кражи личных данных и последующего шантажа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Kaspersky GReAT Дмитрия Галова. По его словам, злоумышленники чаще всего нацелены не на сами устройства, а на аккаунты, связанные с сервисами здоровья, к которым подключены смарт-часы. Для получения доступа к этим аккаунтам хакеры используют методы фишинга и ищут пользователей с неправильно настроенной приватностью, например, тех, кто открыто делится информацией о геолокации.

Эксперт подчеркнул, что в умных часах установлены приложения для фитнеса, которые собирают различные данные: пульс, количество шагов, маршруты, перепады высот и другую информацию о человеке. Эти сведения могут быть использованы для слежки, преследования, а также в схемах социальной инженерии и для шантажа. Галов отметил: «Данные о местоположении и маршрутах могут использоваться для слежки или преследования, а информация о здоровье и физической активности – в схемах социальной инженерии или даже для шантажа».

Специалист добавил, что отдельной статистики по взломам умных часов пока нет, однако риски нельзя игнорировать из-за широкой популярности устройств: смарт-часами пользуются около 70% владельцев гаджетов для мониторинга здоровья. Даже редкие уязвимости или ошибки в настройках приватности могут затрагивать значительное число людей.

Галов завершил, что главная зона риска – это не столько сами устройства, сколько аккаунты и параметры приватности. Пользователям рекомендуется внимательно изучать политику конфиденциальности выбранного приложения и проверять, были ли случаи утечек данных у сервисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники используют умные колонки для слежки за пользователями. Мошенники незаметно устанавливают вредоносные шпионские программы на смартфоны и планшеты. Специалисты обнаружили более тысячи уязвимостей в мобильных приложениях для спорта и здоровья.