ФБР провело обыск в доме подозреваемого в нападении на дом главы OpenAI

Tекст: Катерина Туманова

ФБР провело обыск в доме в Техасе у 20-летнего подозреваемого, обвиняемого в том, что он бросил коктейль Молотова в дом генерального директора Сэма Альтмана в Сан-Франциско, подтвердили CBS News два американских чиновника и директор ФБР.

«Сегодня утром ФБР и партнеры провели операцию в Техасе, связанную с задержанным лицом, предположительно причастным к нападению на дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана в пятницу утром», – написал директор ФБР Каш Патель вечером в понедельник в социальных сетях.

Ожидается, что Министерство юстиции предъявит федеральные обвинения, в том числе в попытке повреждения и уничтожения имущества с помощью взрывчатки и хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

Подозреваемый, 20-летний Даниэль Морено-Гама, обвиняется в том, что он приехал из Спринга, штат Техас, в Сан-Франциско, чтобы совершить нападение на дом генерального директора OpenAI, которое произошло рано утром в пятницу. Внешние ворота загорелись, но никто не пострадал, сообщила полиция.

Ранее OpenAI заявила, что человек, подозреваемый в метании коктейля Молотова, якобы угрожал штаб-квартире компании, расположенной в Сан-Франциско.

Кроме того, на дом Альтмана было совершено еще одно нападение 12 апреля. По данным полиции, автомобиль остановился у дома и пассажир открыл по зданию огонь из пистолета, пишет San Francisco Standard.

Полиция задержала двоих подозреваемых 25-летнюю Аманду Том и 23-летнего Мухаммада Тарика, которым предъявили обвинение в неосторожном применении огнестрельного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 апреля дом главы OpenAI подожгли с помощью «коктейля Молотова». До этого в 2024 году бывший сотрудник OpenAI Сухир Баладжи был найден мертвым в своей квартире, а также хакеры украли секретные разработки искусственного интеллекта компании OpenAI.








