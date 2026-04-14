Глава TotalEnergies счел платный проход через Ормуз лучше блокады

Совбез сообщил о риске продуктового кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

По словам Масленникова, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке внешние силы могут попытаться искусственно подорвать внутреннюю продовольственную безопасность России, передает ТАСС.

Масленников заявил, что «на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил». При этом он подчеркнул, что Россия обладает достаточным потенциалом для увеличения экспорта продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

По словам Масленникова, текущий кризис, с одной стороны, создает риски для продовольственной безопасности самой России, но с другой – открывает новые долгосрочные возможности для российских агропроизводителей на мировой арене. Он указал, что развитие ситуации вокруг Ирана может привести к увеличению числа голодающих на планете на 45 млн человек – до рекордных 673 миллионов.

Совбез России также предупреждает, что масштабный кризис на Ближнем Востоке способен вызвать крупнейший за последние годы виток глобальной продовольственной инфляции. В случае сохранения конфликта до лета урожайность ключевых сельхозкультур может снизиться на 50% из-за дефицита удобрений, что приведет к значительному росту мировых цен на продукты.

Особую угрозу продовольственной безопасности региона представляет возможное длительное перекрытие Ормузского пролива. По словам Масленникова, если блокировка продлится три месяца и более, под ударом окажутся такие страны, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет.

Он отметил, что Саудовская Аравия получает 70% всего импорта продовольствия именно этим морским путем, Иордания рискует столкнуться с резким ростом цен и дефицитом зерна, а Египет – с падением национальной валюты и сокращением доходов от Суэцкого канала.

Кроме того, события на Ближнем Востоке серьезно осложнили положение европейских аграриев. Европа лишилась традиционного импорта удобрений из Персидского залива и не может нарастить собственное производство из-за высоких цен на газ, поэтому европейские фермеры вынуждены обращаться к поставщикам из Северной Африки, Северной Америки и России.

Масленников добавил, что, по оценке Европейской комиссии, издержки европейских фермеров на агрохимию весной 2026 года вырастут на 25–30%, что усилит риски долгосрочной инфляции в Евросоюзе и приведет к снижению прибыльности сельхозпроизводителей.

Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале морской блокады иранских портов.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.