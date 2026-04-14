    Зеленский зря радуется победе Мадьяра в Венгрии
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе
    Новый спикер парламента Словении пообещал провести референдум о выходе из НАТО
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России на Ближнем Востоке
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России
    В Киеве пожаловались на охоту ВС РФ с помощью «Гераней» на огневые группы ВСУ
    Медведев высказался об идее блокады Ормуза США цитатой Оруэлла
    14 апреля 2026, 03:55 • Новости дня

    Глава TotalEnergies счел платный проход через Ормуз лучше блокады

    Tекст: Катерина Туманова

    Платный проход через Ормузский пролив может стать лучшим вариантом для сохранения глобальной торговли и предотвращения серьезных перебоев в поставках, заявил гендиректор французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

    «Очевидно, что открытие и свободное движение через Ормузский пролив, даже если придется кому-то платить, имеет фундаментальное значение для свободной торговли и мировых рынков», – приводит слова Пуянне на конференции Semafor World Economy портал Semafor.

    Он заявил, если пролив будет вновь открыт, «все может вернуться в норму» в течение трех месяцев, учитывая, что объекты энергоснабжения региона в основном не повреждены.

    Однако он предупредил: если война обострится и США атакуют энергетическую инфраструктуру Ирана, что спровоцирует ответные удары Тегерана по объектам в Персидском заливе, «масштаб проблемы изменится».

    «Потому что когда вы разрушаете объекты… их восстановление занимает не месяцы, а годы», – сказал он.

    В понедельник США начали блокаду Ормузского пролива после того, как американские и иранские переговорщики не смогли достичь соглашения во время марафонских переговоров в Пакистане в выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива. Кремль оценил последствия блокировки Ормузского пролива. МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    13 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай призывает все стороны к сдержанности после высказываний президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Ормузский пролив представляет собой ключевой международный торговый путь для товаров и энергоносителей, а его безопасность важна для всего мирового сообщества.

    Го Цзякунь отметил, что основная причина препятствий для судоходства связана с военными действиями в регионе, и подчеркнул: «Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Китай готов и дальше играть позитивную и конструктивную роль». По его словам, вопрос безопасности и стабильности навигации может быть решен только в случае немедленного прекращения огня в районе Ормузского пролива.

    Пекин подтвердил готовность продолжать содействовать конструктивному диалогу и способствовать снижению напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    В ответ элитные части ВС Ирана запретили иностранным боевым кораблям приближаться к этой акватории.

    Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало блокады иранских портов с 13 апреля.

    13 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом стал сигналом для Ближнего Востока о намерении Москвы поддерживать тесное стратегическое сотрудничество с Ираном, пишет китайское издание Sohu.

    Владимир Путин продемонстрировал всему миру позицию России по Ближнему Востоку во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Sohu. В статье подчеркивается: «В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке».

    Авторы материала отмечают, что президент России ясно дал понять о намерении продолжать искать политические и дипломатические пути решения конфликта в регионе. Такой подход, как подчеркивается в публикации, говорит о стремлении Москвы предотвратить дальнейшую эскалацию и содействовать миру.

    В заключение в статье указывается, что Путин продемонстрировал готовность России активно защищать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать стратегическую поддержку Тегерану, несмотря на усиление давления со стороны США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 апреля президенты России и Ирана обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны отметили важность продолжения политико-дипломатических усилий для урегулирования конфликта в регионе.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    @ Vincent Thian/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай мог поставить Ирану переносные зенитные ракетные комплексы и разрешить компаниям экспортировать комплектующие и химикаты для военного производства, пишет The New York Times.

    Американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем, пишет The New York Times.

    Официальные лица США отмечают, что разведданные не дают окончательного подтверждения факта поставки, а доказательств применения китайских ракет против американских или израильских сил нет.

    Разведка оценивает, что даже обсуждение вопроса поставок ракет в Пекине говорит о заинтересованности Китая в конфликте. Отмечается, что некоторые китайские компании получили разрешение на отгрузку в Иран химикатов, топлива и компонентов, которые могут использоваться для военного производства.

    Китай традиционно избегал экспорта готового вооружения в Иран, однако часть чиновников выступает за прямые поставки силам безопасности страны. Если такое решение будет принято, это станет значительным шагом к эскалации и демонстрацией того, что некоторые лидеры Китая стремятся к поражению США в ближневосточной войне.

    Сообщается, что Россия предоставила иранским военным спутниковую разведку, чтобы помочь им нацеливать объекты в регионе, но отказалась от поставок боевого вооружения, опасаясь ответных мер со стороны США. Китай же публично сохраняет нейтралитет, несмотря на зависимость от иранской нефти и глубокие экономические связи с арабскими странами Персидского залива, которые подверглись атакам во время конфликта.

    Власти Китая опровергли заявления о поставках оружия, заявив, что страна не передавала вооружения ни одной стороне конфликта, и призвали США воздержаться от необоснованных обвинений и эскалации.

    13 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза Соединенных Штатов заблокировать Ормузский пролив после срыва переговоров с Ираном привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители.

    Американские военные намерены блокировать все морские перевозки, связанные с Ираном, начиная с 10.00 понедельника по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

    При этом судам, не заходящим в порты Ирана, будет разрешен транзит через Ормузский пролив. Напряженность возросла после провала переговоров в Пакистане между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом из-за разногласий по ядерной программе.

    «Если они не вернутся, я не против», – заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Ирана от переговоров.

    Он подчеркнул, что американские вооруженные силы уже выполнили свои цели, истощив возможности Тегерана по производству ракет и беспилотников. Ранее американский лидер пригрозил уничтожить любые иранские силы, которые попытаются атаковать суда.

    Ормузский пролив является важнейшим энергетическим узлом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне угроз блокады цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%, достигнув 104 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы выросли на 18%. Эксперты опасаются, что эскалация усилит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост.

    Иранские военные заявили, что приближение любых боевых кораблей к проливу будет расценено как нарушение перемирия, истекающего 22 апреля. Тегеран подчеркивает наличие у него рычагов противодействия блокаде. В то же время союзники США, включая Британию и Японию, пока отказываются участвовать в операции до полного прекращения боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Центральное командование американских вооруженных сил назначило старт военной операции на 13 апреля. На фоне этих событий мировые цены на нефть выросли почти на 8%.

    13 апреля 2026, 13:33 • Новости дня
    Стармер не поддержал американскую блокаду Ормузского пролива
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что страна не будет поддерживать блокаду Ормузского пролива, несмотря на призывы со стороны США и Израиля.

    Как заявил Стармер в эфире BBC Radio, Британия не поддержит блокаду Ормузского пролива, объявленную президентом США Дональдом Трампом, передает Politico.

    Он подчеркнул, что его приоритет – восстановление свободного судоходства через этот важный маршрут. «Мы не поддерживаем блокаду», – отметил Стармер.

    Премьер отметил, что обеспокоен последствиями конфликта для жителей Британии, которые, по его словам, «очевидно, не причастны» к событиям и не должны «платить за это». Он также уточнил, что у Британии есть возможности по тралению мин, но отказался раскрывать детали операций.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, в онлайн-обращении не выразил прямого несогласия с блокадой, но подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке должен решаться дипломатическим путем. Он объявил о намерении организовать конференцию с участием стран, желающих поддержать «мирную многонациональную миссию» для восстановления свободы навигации в районе пролива.

    Трамп на своей платформе Truth Social объявил о намерении блокировать все суда, пытающиеся войти или покинуть Ормузский пролив, после провала первых переговоров США и Ирана на выходных. Стармер, отвечая на вопросы, отказался обвинять США в росте цен, заявив, что, по его мнению, основная причина подорожания для британских потребителей – действия Ирана по ограничению прохода судов через Персидский залив.

    13 апреля 2026, 17:45 • Новости дня
    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что увеличение расходов Евросоюза на энергию составило 26 млрд долларов за полтора месяца.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические потери Евросоюза связаны с отказом от российских поставок газа, передает РИА «Новости». По его словам, решение Урсулы фон дер Ляйен отказаться от использования надежной и доступной российской энергии привело к росту расходов ЕС на энергию на 26 млрд долларов только за последние полтора месяца.

    Дмитриев подчеркнул: «Это примерно 130 долларов на домохозяйство ЕС, и это лишь начало, поскольку нехватка топлива начинается на этой неделе».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что кризис на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на экономику Евросоюза. Она также сообщила, что Еврокомиссия предложит использовать нефтяные резервы ЕС, чтобы стабилизировать цены на фоне энергетического кризиса.

    На фоне эскалации вокруг Ирана и фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа, большинство стран мира фиксируют рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали о возможных затяжных экономических последствиях из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза и Британии на энергокризис с сюжетом фильма «Не смотрите наверх». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на Ближнем Востоке серьезно влияет на экономику Евросоюза.

    13 апреля 2026, 09:24 • Новости дня
    WSJ сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Белого дома Дональд Трамп может возобновить атаки на Иран, пишет Wall Street Journal.

    Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану, а также блокаду Ормузского пролива как одну из мер для выхода из тупика в мирных переговорах, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    В материале отмечается: «Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах».

    По данным издания, президент США рассматривал эти варианты спустя несколько часов после встречи делегаций Вашингтона и Тегерана в Пакистане. Американские военные могут начать бомбардировки, однако источник подчеркивает, что такой сценарий менее вероятен из-за нежелания Трампа участвовать в затяжных конфликтах.

    Накануне американский лидер объявил о блокаде Ормузского пролива. Он заявил, что вооруженные силы США будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться этим стратегически важным маршрутом.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что после переговоров на прошлых выходных серьезных подвижек по ключевым вопросам достичь не удалось. По его словам, встреча прошла в атмосфере недоверия, и заключения сделки никто не ожидал.

    Ранее стало известно, что обсуждались вопросы, связанные с Ормузским проливом, ядерной программой, репарациями, санкциями и завершением конфликта. По данным телеканала Press TV, Тегеран представил «разумные предложения», и теперь следующий шаг ожидается от Вашингтона. Место и дата нового раунда переговоров пока не определены.

    14 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора 13 апреля между главы МИД России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе.

    «Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Ирана и его соседей», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

    Лавров подчеркнул, что крайне важно не допускать новых вспышек вооруженной конфронтации и подтвердил неизменную готовность России содействовать мирному разрешению кризиса, подчеркнув отсутствие военного решения.

    Он напомнил о российской инициативе по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств и поддержке со стороны внерегиональных стран.

    Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи в связи с гибелью бывшего главы МИД Ирана Камаля Харрази в результате авианалета, особо отметив жестокость этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде. Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом президент США заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку».

    13 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России

    Індонезія проявила заінтересованість у купівлі нафтопродуктів у Росії

    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Россия получила официальный запрос от Индонезии на поставку нефтепродуктов и других энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в эфире Первого канала.

    Министр подчеркнул, что Россия традиционно считается надежным поставщиком энергоресурсов на мировом рынке. «Мы получили запрос от наших индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов в их адрес. Россия всегда себя представляла всему миру как надежный поставщик», – заявил он.

    По словам Цивилева, Индонезия ранее в основном закупала энергоносители у Соединённых Штатов Америки, в Арабских Эмиратах и Австралии. Теперь, учитывая ситуацию в Ормузском проливе и необходимость обеспечить стабильность поставок, Джакарта рассматривает возможность долгосрочного сотрудничества с Россией.

    Между странами сейчас ведется активная работа над заключением долгосрочных контрактов на поставки российского топлива по взаимовыгодной цене. Министр отметил, что это сотрудничество призвано обеспечить обе стороны стабильными и предсказуемыми условиями обмена энергоресурсами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве назвал наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    13 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    NYT: Американская блокада Ормузского пролива ударит по Китаю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Введение американской морской блокады Ормузского пролива, начавшейся после провалившихся переговоров с Ираном, может поставить Китай перед угрозой перебоев с поставками нефти.

    Американская блокада Ормузского пролива, которую анонсировал президент Дональд Трамп после неудачных переговоров с Ираном в Пакистане, может серьезно ударить по экономике Китая, передает The New York Times.

    Глава Белого дома заявил: «Соединённые Штаты начинают блокаду любых судов, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив». По его словам, цель операции – пресечь финансирование иранских военных за счет экспорта нефти.

    Блокада начнется в понедельник, сообщил Центральное командование США (CENTCOM). Американские военные подчеркнули, что не будут препятствовать судам, направляющимся в порты, не связанные с Ираном. Однако любые суда, пытающиеся войти в иранские порты или покинуть их, будут подвергаться досмотру.

    Эксперты отмечают, что блокада может нанести серьезный удар по экономике Ирана, лишив его нефтяных доходов, но также поставит в сложную ситуацию страны, зависящие от иранской нефти, прежде всего Китай. При этом Иран по-прежнему способен использовать мины, ракеты и дроны для сдерживания судоходства в регионе.

    По подсчетам, обычно через Ормузский пролив ежедневно проходят около 150 судов, однако в марте их было чуть более 150 за весь месяц из-за атак Ирана на коммерческие корабли. Аналитики полагают, что блокада может снизить мировые цены на нефть при восстановлении свободного судоходства, но сроки этого процесса остаются неопределёнными.

    Власти Ирана, однако, не демонстрируют тревоги. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, комментируя ситуацию, заявил: «Скоро вы будете скучать по нынешним ценам на бензин», намекая на возможный рост цен в случае эскалации. Эксперты также отмечают, что на практике США будет сложно полностью контролировать движение танкеров, поскольку судовладельцы пользуются разными способами обхода ограничений, включая фальсификацию данных о портах прибытия.

    13 апреля 2026, 11:37 • Новости дня
    Иран показал целый истребитель «Фантом»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В интернете появилась фотография уцелевшего истребителя F-4 Phantom вопреки заявлениям о полном уничтожении авиации иранских вооруженных сил.

    В Сети опубликовали фотографию целого иранского истребителя F-4 Phantom, что опровергает заявления о полном уничтожении боевой авиации Ирана, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Военного осведомителя» в Max.

    Ранее лидеры Израиля и США неоднократно заявляли об уничтожении всех боевых самолетов Ирана. До начала конфликта иранские ВВС располагали 68 истребителями McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Многие машины действительно пострадали от ракетных ударов по аэродромам на начальном этапе кампании.

    В начале марта президент США Дональд Трамп заявлял о фактическом уничтожении иранской авиации.

    14 апреля 2026, 00:52 • Новости дня
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Турция может предпринять военные действия против Израиля в случае необходимости, предупреждает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обвинил Израиль в совершении зверств против Палестины и Ливана и пригрозил возможными военными действиями против еврейского государства.

    «Запятнанная кровью сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и гражданских лиц без каких-либо правил или принципов, игнорируя все виды человеческих ценностей», – приводит Jerusalem Post слова Эрдогана на Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле.

    По словам турецкого лидера, несмотря на прекращение огня, Израиль вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения, несмотря на то, что и Израиль, и Соединенные Штаты отвергли заявления о включении Ливана в нынешнее соглашение о прекращении огня с Ираном.

    Эрдоган назвал действия Израиля «варварскими», сославшись при этом на спорный закон, недавно принятый Кнессетом об утверждении смертной казни для террористов, который, по словам турецкого лидера, предназначен «только для палестинских заключенных».

    Позже в беседе с журналистами Эрдоган обострил риторику, предположив, что Анкара может принять решение о военном взаимодействии с Израилем.

    «Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не мешает нам сделать это. Нам просто нужно быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги», – сказал Эрдоган.

    Напомним, в 2024 году Международный уголовный суд выписал ордер на арест премьер-министра Израиля за военные преступления. Президент Турции Тайип Эрдоган публично поддержал данное решение международной инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган обвинил Израиль в разжигании кризиса вокруг Ирана и спрогнозировал мировую борьбу за новый дефицитный природный ресурс.

    Прокуратура Турциипотребовала пожизненного заключения для Нетаньяху.


    13 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Поврежденный осколками американский самолет-заправщик заметили в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский воздушный заправщик KC-135R со следами ремонта после ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии совершил транзитную посадку на британской территории, пишут СМИ.

    Кадры поврежденного воздушного судна на базе Милденхолл опубликовал авиационный фотограф Эндрю Маккелви, передает The War Zone.

    На снимках отчетливо видно, что фюзеляж самолета от носа до хвоста покрыт множеством заплат, закрывающих пробоины от шрапнели.

    Поврежденный борт принадлежит 121-му авиакрылу Национальной гвардии штата Огайо. Специалисты полагают, что это один из пяти заправщиков, пострадавших в прошлом месяце в результате дальнобойного удара Ирана по авиабазе Принц Султан. Точные масштабы разрушений от атаки до сих пор остаются неизвестными из-за нехватки качественных спутниковых снимков.

    Эксперты отмечают стратегическую важность успешного перелета отремонтированного в полевых условиях танкера. Полученный в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) опыт восстановления техники может оказаться жизненно необходимым в случае потенциального конфликта в Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в ближайшие недели в США вернутся и другие восстановленные после атаки самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранские ракеты повредили пять американских заправщиков на авиабазе в Саудовской Аравии. Представитель иранского командования сообщал о полном уничтожении одного топливозаправщика.

    14 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ущерб, нанесенный Ирану в результате бомбардировок США и Израиля, предварительно составляет более 250 млрд долларов, при этом оцениваются потери бюджета и промышленности, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

    «Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», – сказала Мохаджерани РИА «Новости».

    По ее словам, эти цифры являются предварительными и очень сырыми, а окончательная сумма будет определена экономическим блоком правительства по итогам многоэтапной проверки.

    Она уточнила, что первый этап оценки касается непосредственно разрушения зданий, а второй – учитывает потери доходов бюджета и вынужденную остановку промышленных объектов. Экономический блок правительства продолжает детальную работу по уточнению оценки ущерба.

    Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США рассматривается иранской переговорной группой. Этот вопрос уже поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

    «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – заявила Мохаджерани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    13 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Совбез сообщил о риске продуктового кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение конфликта на Ближнем Востоке может повлечь искусственные попытки подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны враждебных внешних сил, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Масленников.

    По словам Масленникова, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке внешние силы могут попытаться искусственно подорвать внутреннюю продовольственную безопасность России, передает ТАСС.

    Масленников заявил, что «на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил». При этом он подчеркнул, что Россия обладает достаточным потенциалом для увеличения экспорта продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

    По словам Масленникова, текущий кризис, с одной стороны, создает риски для продовольственной безопасности самой России, но с другой – открывает новые долгосрочные возможности для российских агропроизводителей на мировой арене. Он указал, что развитие ситуации вокруг Ирана может привести к увеличению числа голодающих на планете на 45 млн человек – до рекордных 673 миллионов.

    Совбез России также предупреждает, что масштабный кризис на Ближнем Востоке способен вызвать крупнейший за последние годы виток глобальной продовольственной инфляции. В случае сохранения конфликта до лета урожайность ключевых сельхозкультур может снизиться на 50% из-за дефицита удобрений, что приведет к значительному росту мировых цен на продукты.

    Особую угрозу продовольственной безопасности региона представляет возможное длительное перекрытие Ормузского пролива. По словам Масленникова, если блокировка продлится три месяца и более, под ударом окажутся такие страны, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет.

    Он отметил, что Саудовская Аравия получает 70% всего импорта продовольствия именно этим морским путем, Иордания рискует столкнуться с резким ростом цен и дефицитом зерна, а Египет – с падением национальной валюты и сокращением доходов от Суэцкого канала.

    Кроме того, события на Ближнем Востоке серьезно осложнили положение европейских аграриев. Европа лишилась традиционного импорта удобрений из Персидского залива и не может нарастить собственное производство из-за высоких цен на газ, поэтому европейские фермеры вынуждены обращаться к поставщикам из Северной Африки, Северной Америки и России.

    Масленников добавил, что, по оценке Европейской комиссии, издержки европейских фермеров на агрохимию весной 2026 года вырастут на 25–30%, что усилит риски долгосрочной инфляции в Евросоюзе и приведет к снижению прибыльности сельхозпроизводителей.

