Стало известно об изменении правил учета стажа для пенсий

Tекст: Катерина Туманова

В России вступили в силу изменения в правилах подсчета страхового стажа для назначения пенсий. Документы правительства говорят о том, что теперь периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет будут полностью засчитываться в страховой стаж. Ранее существовал лимит – не более шести лет такого стажа, но теперь это ограничение отменено, передает РИА «Новости».

Теперь учитывается все время ухода за детьми до полутора лет, независимо от их количества. Это позволит многодетным семьям, где пятеро и более детей, получать более высокие пенсии за счет увеличения страхового стажа.

Изменения коснулись и расчета «сельского» стажа. Для пенсионеров, проработавших в сельском хозяйстве более 30 лет, весь период ухода за детьми также засчитывается к стажу без лимитов. Такая мера дает право на ежемесячную надбавку к пенсии – 25% от фиксированной выплаты, причем она сохраняется и при переезде в город.

Кроме того, скорректирован порядок учета стажа для родителей близнецов и тройняшек. При многоплодной беременности в стаж суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком. Например, если родились тройняшки и родитель находился с ними в декрете до полутора лет, в стаж засчитают 4,5 года.

При рождении четверых детей – шесть лет. Лимитов по общей продолжительности такого стажа не предусмотрено.

