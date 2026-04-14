Врач Казанцева опровергла мифы о пользе черники и моркови для зрения

Tекст: Катерина Туманова

«Морковь улучшает зрение – это миф. Нет дефицита витамина А – морковь не нужна. <…> Антоцианы черники в лабораторных условиях укрепляют капилляры сетчатки. Но в рандомизированных клинических испытаниях (например, исследование на 300 пациентах с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) черника не показала значимого улучшения остроты зрения или замедления прогрессирования болезни», – сказала Казанцева ТАСС.

Специалист добавила, что экстракт черники в сочетании с проантоцианидинами из виноградных косточек способен уменьшать зрительную усталость у людей, работающих за компьютером, снижая спазм аккомодации после долгого времени за экраном.

При этом более выраженный эффект дают экстракт гинкго билоба и астаксантин из водорослей Haematococcus pluvialis, причем астаксантин превосходит антоцианы по антиоксидантной активности в десять раз, отметила Казанцева.



