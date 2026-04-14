Более 6 тыс. россиян с начала сезона обратились за медпомощью из-за клещей

Tекст: Катерина Туманова

Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Петербурге, приводит РИА «Новости» данные ведомства.

Там отметили, что зимне-весенний период 2026 года на большей части территории страны оказался благоприятным для сохранения высокой численности клещей. С начала сезона в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились более 6 тыс. россиян.

Более 1,2 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. В профилактических целях в 30 регионах России обработано более 4,3 тыс. гектаров акарицидными средствами.

«Важно не забывать об индивидуальной защите от клещей – использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношении специальной защитной одежды. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация», – сказано в сообщении Роспотребнадзора.

