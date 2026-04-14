ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Запорожской области

«Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования повреждена. Сохраняется высокая дроновая активность», – написал он.
Балицкий добавил, что энергетики и оперативные службы прилагают все усилия для стабилизации обстановки.
До этого он предупреждал о высокой дроновой опасности и мониторинге ситуации.
«На окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе зафиксирована высокая дроновая активность противника. Работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки», – сообщал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Балицкий 10 апреля сообщил о включении аварийного роуминга в Запорожской области.