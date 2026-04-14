Умер член Союза кинематографистов России кинооператор Игорь Бек

Tекст: Катерина Туманова

«11 апреля 2026 года ушёл из жизни наш коллега – член Союза кинематографистов России, кинооператор Игорь Донатович Бек (1944-2026). <...> Мы прощаемся с нашим коллегой и другом – замечательным кинооператором, прекрасным, душевным человеком. Приносим самые искренние соболезнования родным Игоря Донатовича и его многочисленным друзьям», – сказано в сообщении Гильдия кинооператоров Союза кинематографистов России.

О смерти Игоря Бека стало известно 11 апреля 2026 года. Кинооператор был членом Союза кинематографистов России и работал на киностудии «Мосфильм» с 1977 года.

Бек родился 13 января 1944 года в Красноярске, в 1970 году окончил ВГИК. В начале карьеры он трудился на студиях Министерства обороны и Научно-популярного кино, а затем присоединился к «Мосфильму».

В фильмографии Бека значатся картины, снятые с известными режиссерами, среди которых Андрей Смирнов, Юсуп Даниялов, Борис Бушмелев, Юрий Кушнерев, Валерий Ахадов, Всеволод Шиловский и другие.

Он работал над такими фильмами, как «Верой и правдой», «Дамы приглашают кавалеров», «Не было печали», «Зудов, вы уволены!», «Мой любимый клоун», «Ссуда на брак», «Руфь», «Блуждающие звезды», «Воспитание жестокости у женщин и собак», «Падение».