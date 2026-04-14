    14 апреля 2026, 01:05 • Новости дня

    Мошенники стали от лица ФНС сообщать о взломе личного кабинета налогоплательщика

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники стали рассылать россиянам письма с предупреждениями о несанкционированном входе в личный кабинет налогоплательщика, в которых указывается устройство и геолокация.

    Злоумышленники представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) и рассылают письма с предупреждением о якобы совершенном входе в налоговый кабинет потенциальной жертвы с нового устройства.

    «Уважаемый пользователь, был зафиксирован вход с нового устройства. Система обнаружила выгрузку ваших документов», – приводит РИА «Новости» текст типичного письма аферистов.

    Далее в письме указывается информация об устройстве и геолокации, с которых якобы осуществлен вход. Мошенники призывают адресата обратиться в отдел оперативного контроля, если вход был совершен не самим налогоплательщиком.

    Эксперты предупреждают, что подобные письма используются для получения личных данных или денег.

    ФНС России подчеркивает, что не требует у граждан предоставления личных данных, перевода денежных средств на карту, перехода по ссылкам или передачи кодов.

    В случае получения подозрительных писем или звонков от имени налоговых органов рекомендуется проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали рассылать россиянам сообщения о перерасчете за электроэнергию. Эксперт Жадеев раскрыл пять главных фраз телефонных мошенников. Экономист Щербаченко рассказал о пяти главных признаках телефонных аферистов.


    13 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе

    Депутат Рады Вениславский сообщил об испытаниях системы перехвата «Орешника»

    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине проходят испытания технологий, предназначенных для якобы «перехвата» российских ракет средней дальности «Орешник», сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

    По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».

    Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.

    Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.

    Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».

    13 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии

    Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не планирует поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».

    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

    Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

    Он подчеркнул, что Москва и Кремль, а также Пекин проявили уважение к выбору венгерских граждан, передает РИА «Новости».

    «Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география», – заявил Мадьяр на пресс-конференции.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    Суд вынес приговор бывшему мужу блогера Лерчек

    Бывший муж блогера Лерчек Чекалин получил семь лет колонии

    Суд вынес приговор бывшему мужу блогера Лерчек
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин был взят под стражу в Гагаринском суде Москвы.

    Суд признал Чекалина виновным в выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов и приговорил его к семи годам колонии, передает РИА «Новости».

    Оглашение приговора началось с задержкой более трех часов.

    Напомним, прокурор в суде потребовала назначить Артему Чекалину 7 лет 6 месяцев колонии и штраф почти 197 млн рублей по делу о переводе средств в ОАЭ.

    Ранее Чекалин признал свою вину в налоговом преступлении. Его супруга Валерия Чекалина (Лерчек) выбыла из судебного процесса в середине марта по решению Гагаринского суда. Уголовное дело совпало с ее четвертой беременностью, а вскоре после родов в конце февраля врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ноге и, предположительно, в легких.

    16 марта защита и обвинение совместно ходатайствовали о приостановке дела из-за тяжелого состояния Чекалиной. Суд удовлетворил это прошение, производство было приостановлено, а сама Чекалина освобождена из-под домашнего ареста.

    13 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России

    Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается отказываться от закупок российской нефти, заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр в интервью телеканалу Euronews.

    «Географию мы изменить не можем... Мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся (от поставок из России), мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее», – сказал он, передает РЕН ТВ.

    Мадьяр подчеркнул, что Венгрия намерена придерживаться прагматичного подхода в вопросах энергетики. Лидер «Тисы» также выразил надежду, что после завершения конфликта на Украине государства Евросоюза отменят все антироссийские санкции.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем.

    Он также анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана.

    13 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Банк России опротестовал блокировку активов России в ЕС

    Банк России обвинил Совет ЕС в нарушении европейских норм при блокировке активов РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России оспорил блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В иске ЦБ, зарегистрированном в Суде ЕС 27 февраля, говорится, что Совет ЕС превысил свои полномочия, нарушил законодательство и процедуры Евросоюза, а также принял решение без необходимых компетенций, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что решение о блокировке активов было основано на статье 122 Договора о функционировании Европейского союза, по которой Совет ЕС принимает решения большинством голосов. «Истец утверждает, что данное решение (о блокировании активов) было принято на неверной основе с использованием статьи 122 Договора о функционировании Европейского союза (которая допускает принятие решения в Совете ЕС большинством голосов)», – говорится в заявлении.

    Центробанк России настаивает на том, что подобные меры следует принимать только на основании статьи 215, которая предусматривает единогласное решение всех членов Совета ЕС, поскольку речь идет о запретительных мерах против третьей страны. Банк требует отмены решения о блокировке суверенных активов и возмещения судебных издержек за счет Совета ЕС.

    В декабре Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    13 апреля 2026, 16:29 • Новости дня
    Песков: Отношениям России и ЕС уже некуда дальше ухудшаться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношения России с Евросоюзом уже достигли минимальной точки и не могут стать хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, дальнейшего ухудшения быть не может: «Хуже не могут... Дальше некуда», – подчеркнул он в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в поддержании добрых отношений с Венгрией и со всеми странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и объявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    После победы на выборах он пообещал «вернуть Венгрию в европейское сообщество» и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    14 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора 13 апреля между главы МИД России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе.

    «Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Ирана и его соседей», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

    Лавров подчеркнул, что крайне важно не допускать новых вспышек вооруженной конфронтации и подтвердил неизменную готовность России содействовать мирному разрешению кризиса, подчеркнув отсутствие военного решения.

    Он напомнил о российской инициативе по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств и поддержке со стороны внерегиональных стран.

    Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи в связи с гибелью бывшего главы МИД Ирана Камаля Харрази в результате авианалета, особо отметив жестокость этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде. Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом президент США заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку».

    13 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    Захарова обвинила Германию в цинизме при выплатах блокадникам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выплаты со стороны Германии адресованы только блокадникам еврейского происхождения, что является «циничным подходом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что компенсации получают лишь те, кто смог доказать свою еврейскую национальность, тогда как остальные жертвы нацистской Германии остаются без поддержки, передает РИА «Новости». «Мы добиваемся равного отношения к жертвам Третьего рейха», – отметила дипломат.

    Официальный представитель МИД также заявила о готовности к совместной работе с общественными организациями Израиля по сохранению исторической памяти. По словам Захаровой, Россия открыта к диалогу и сотрудничеству в этой сфере.

    Захарова добавила, что российская сторона пытается донести до министерства иностранных дел Израиля важность признания вклада красноармейцев всех национальностей, в том числе евреев, в борьбе против нацизма. Она подчеркнула, что рост антисемитизма и неонацизма в современной Европе связан с попытками игнорировать и искажать память о героях Второй мировой войны.

    В январе Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал Германию за отказ от выплат компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда.

    13 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    Площадь пожара на Невском проспекте достигла 600 квадратных метров

    Пожар на чердаке дома на Невском проспекте достиг 600 квадратных метров

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Петербурга пожар на чердаке жилого дома на Невском проспекте распространился на 600 квадратных метров, огонь охватил мансардные помещения.

    Площадь пожара на чердаке здания по адресу Невский проспект, дом 65 в центре Петербурга составила 600 квадратных метров, передает РИА «Новости». По информации городского главного управления МЧС, ранее пожар охватывал только 100 квадратных метров, но затем распространился по деревянной обрешетке на мансарду.

    В ведомстве отметили: «По уточненной информации, в шестиэтажном жилом здании размером 30 на 40 метров происходит горение чердака на площади 600 квадратных метров».

    Как сообщили в пресс-службе МЧС России, тушение осложняется сложной конструкцией здания и высокой пожарной нагрузкой.

    В 16.01 по московскому времени пожару был присвоен номер три сложности. На данный момент сведений о пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлечены 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на чердаке шестиэтажного жилого дома в центре Петербурга на Невском проспекте вспыхнул пожар.

    В Московском районе Петербурга огонь охватил четыре квартиры, из здания эвакуировали 30 человек.

    13 апреля 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин выделил перспективные сферы сотрудничества России и Индонезии

    Путин назвал энергетику и космос перспективными для сотрудничества с Индонезией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    «Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика», – заявил Путин в ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    Российский лидер выразил благодарность индонезийскому коллеге за то, что тот принял приглашение посетить Москву. Путин подчеркнул особый характер отношений между двумя странами, указав на регулярный характер контактов и отметив соответствующую декларацию, подтверждающую этот статус.

    В понедельник самолет президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом в Россию, приземлился в Москве.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

    13 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Пожар на Невском проспекте в Петербурге локализовали

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате пожара на чердаке жилого дома на Невском проспекте огнеборцы спасли восемнадцать человек, огонь распространился на 600 кв. метров.

    Пожар на чердаке жилого здания на Невском проспекте в Петербурге был локализован на площади шестьсот квадратных метров, передает ТАСС. В ходе тушения сотрудники МЧС спасли восемнадцать человек, находившихся в доме.

    В пресс-службе ГУ МЧС России по городу уточнили, что к ликвидации возгорания были привлечены тридцать восемь единиц техники и сто пятьдесят семь человек личного состава.

    В сообщении говорится: «В 16:57 мск пожар в Центральном районе локализован. В ходе тушения огнеборцы спасли 18 человек. К ликвидации пожара привлечено 38 единиц техники и 157 человек личного состава».

    Информация о причинах возгорания и пострадавших на данный момент не уточняется. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на чердаке шестиэтажного жилого дома на Невском проспекте в центре Петербурга вспыхнул пожар.

    В Московском районе Петербурга огонь охватил четыре квартиры, и из здания эвакуировали 30 человек.

    13 апреля 2026, 16:38 • Новости дня
    Россия начала финальную ротацию персонала на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Россия начала финальную ротацию персонала на АЭС «Бушер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия приступила к финальной ротации персонала на атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Сегодня в 8.00 утра мы начали финальную ротацию на станции «Бушер». Сто восемь человек сейчас двигаются в сторону Исфахана, идет все по плану», – сказал он, передает ТАСС.

    На станции остались 20 сотрудников, среди которых руководитель филиала, его заместители, представители блока безопасности и инженерно-технические специалисты. Они отвечают за сохранность оборудования и присматривают за российским городком, находящимся рядом с объектом.

    Ранее Лихачев рассказал о просьбе Ирана ускорить перезапуск проекта АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе из Еревана в Москву вылетел спецрейс с сотрудниками АЭС «Бушер».

    13 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Глава Роскосмоса рассказал об испытаниях двигателя для ракеты «Амур-СПГ»

    Глава Роскосмоса Баканов рассказал об испытаниях двигателя для ракеты «Амур-СПГ»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытания метанового двигателя для двухступенчатой ракеты-носителя «Амур-СПГ» с возвращаемыми ступенями прошли на уровне прожига, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    В интервью «Вестям» он пояснил, что прожиг первого метанового двигателя уже состоялся, также определены поля для приземления первой ступени – это Нижняя Салда в Свердловской области на предприятии НИИмаш.

    Глава Роскосмоса подчеркнул, что создание технологии возвращаемой первой, а возможно, и второй ступени, крайне важно для госкорпорации. По словам Баканова, техническое задание на ракету было утверждено осенью прошлого года, а контракт на разработку подписали в текущем году в рамках нового национального проекта.

    Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров назвал сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

    13 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах роста товарооборота России и Индонезии в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы по итогам 2026 года товарооборот между странами показал рост, отметил президент России Владимир Путин.

    По его словам, с начала этого года динамика не была положительной, однако межправительственная комиссия работает активно, а визит президента Индонезии Прабово Субианто может способствовать нахождению нужных решений, передает РИА «Новости».

    «В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия, и надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимое решение, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года», – сказал Путин на встрече с индонезийским лидером.

    В свою очередь Субианто выразил благодарность Путину за личную поддержку ряда значимых для Индонезии вопросов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

    Путин выделил перспективные сферы сотрудничества России и Индонезии.

