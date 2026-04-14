Мошенники стали от лица ФНС сообщать о взломе личного кабинета налогоплательщика

Мошенники стали сообщать о взломе личного кабинета налогоплательщика

Tекст: Катерина Туманова

Злоумышленники представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) и рассылают письма с предупреждением о якобы совершенном входе в налоговый кабинет потенциальной жертвы с нового устройства.

«Уважаемый пользователь, был зафиксирован вход с нового устройства. Система обнаружила выгрузку ваших документов», – приводит РИА «Новости» текст типичного письма аферистов.

Далее в письме указывается информация об устройстве и геолокации, с которых якобы осуществлен вход. Мошенники призывают адресата обратиться в отдел оперативного контроля, если вход был совершен не самим налогоплательщиком.

Эксперты предупреждают, что подобные письма используются для получения личных данных или денег.

ФНС России подчеркивает, что не требует у граждан предоставления личных данных, перевода денежных средств на карту, перехода по ссылкам или передачи кодов.

В случае получения подозрительных писем или звонков от имени налоговых органов рекомендуется проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России.

