  Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    14 апреля 2026, 01:25 • Новости дня

    Канцлер ФРГ Мерц призвал Израиль начать переговоры с Ливаном

    Канцлер ФРГ Мерц призвал Израиль начать переговоры с Ливаном
    @ Henning Schacht/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора канцлер Германии Фридрих Мерц призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху начать диалог с Ливаном и высказался за прекращение боевых действий на юге страны, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Мерц выразил поддержку дипломатическим инициативам по достижению соглашения между США и Ираном, а также подтвердил готовность Германии внести вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе после завершения конфликта при соответствующих условиях, рассказал Корнелиус.

    «Федеральный канцлер призвал премьер-министра Нетаньяху начать прямые мирные переговоры с правительством Ливана. Он выступил за прекращение боевых действий на юге Ливана. «Хезболла» должна сложить оружие», – приводит РИА «Новости» сообщение Мерца.

    Корнелиус отметил, что в разговоре с Нетаньяху Мерц выразил серьезную обеспокоенность развитием ситуации на палестинских территориях. Канцлер подчеркнул, что фактическая частичная аннексия Западного берега недопустима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал двухнедельное прекращение огня между США и Ираном, он также объявил о возобновлении переговоров ФРГ с Ираном. Журналист 13 апреля сообщил о дате нового раунда американо-иранских переговоров.

    13 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай призывает все стороны к сдержанности после высказываний президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Китайские власти призвали все стороны к сдержанности после заявлений президента США Дональда Трампа о возможной блокаде Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Ормузский пролив представляет собой ключевой международный торговый путь для товаров и энергоносителей, а его безопасность важна для всего мирового сообщества.

    Го Цзякунь отметил, что основная причина препятствий для судоходства связана с военными действиями в регионе, и подчеркнул: «Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Китай готов и дальше играть позитивную и конструктивную роль». По его словам, вопрос безопасности и стабильности навигации может быть решен только в случае немедленного прекращения огня в районе Ормузского пролива.

    Пекин подтвердил готовность продолжать содействовать конструктивному диалогу и способствовать снижению напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    В ответ элитные части ВС Ирана запретили иностранным боевым кораблям приближаться к этой акватории.

    Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало блокады иранских портов с 13 апреля.

    13 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    @ Vincent Thian/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай мог поставить Ирану переносные зенитные ракетные комплексы и разрешить компаниям экспортировать комплектующие и химикаты для военного производства, пишет The New York Times.

    Американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем, пишет The New York Times.

    Официальные лица США отмечают, что разведданные не дают окончательного подтверждения факта поставки, а доказательств применения китайских ракет против американских или израильских сил нет.

    Разведка оценивает, что даже обсуждение вопроса поставок ракет в Пекине говорит о заинтересованности Китая в конфликте. Отмечается, что некоторые китайские компании получили разрешение на отгрузку в Иран химикатов, топлива и компонентов, которые могут использоваться для военного производства.

    Китай традиционно избегал экспорта готового вооружения в Иран, однако часть чиновников выступает за прямые поставки силам безопасности страны. Если такое решение будет принято, это станет значительным шагом к эскалации и демонстрацией того, что некоторые лидеры Китая стремятся к поражению США в ближневосточной войне.

    Сообщается, что Россия предоставила иранским военным спутниковую разведку, чтобы помочь им нацеливать объекты в регионе, но отказалась от поставок боевого вооружения, опасаясь ответных мер со стороны США. Китай же публично сохраняет нейтралитет, несмотря на зависимость от иранской нефти и глубокие экономические связи с арабскими странами Персидского залива, которые подверглись атакам во время конфликта.

    Власти Китая опровергли заявления о поставках оружия, заявив, что страна не передавала вооружения ни одной стороне конфликта, и призвали США воздержаться от необоснованных обвинений и эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай готовит поставки переносных зенитно-ракетных комплексов для Ирана.

    Китайские дипломаты категорически опровергли информацию о тайной передаче вооружений Тегерану.

    Президент США пообещал Пекину серьезные последствия за военную поддержку Исламской республики.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    ВМС Британии подтвердили начало блокады Ормузского пролива
    ВМС Британии подтвердили начало блокады Ормузского пролива
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    По данным центра, ограничения вводятся с 17.00 по московскому времени 13 апреля 2026 года и затрагивают иранские порты и прибрежные районы, включая акватории Персидского залива, Оманского залива и Аравийского моря к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС.

    В уведомлении подчеркивается, что ограничения распространяются без различия на все суда, вне зависимости от флага, которые взаимодействуют с иранскими портами, нефтяными терминалами или инфраструктурой на побережье. Вся иранская береговая линия включена в зону ограничений.

    UKMTO уточнил, что транзитный проход через Ормузский пролив к неиранским пунктам назначения или из них остается открытым, однако такие суда могут подвергаться досмотру. Для нейтральных судов, находящихся в иранских портах, предоставлен ограниченный льготный период для выхода из зоны ограничений.

    Накануне президент США объявил о блокаде Ормузского пролива. Он пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива.

    13 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    @ Армия обороны Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Роман Гофман, занимающий должность военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, утвержден новым директором разведслужбы «Моссад», сообщает канцелярия главы правительства Израиля.

    «Гофман... начнет свой пятилетний срок на посту директора «Моссада» 2 июня», – приводит РИА «Новости» сообщение Times of Israel.

    Консультативный комитет по назначениям на руководящие посты одобрил кандидатуру Гофмана в воскресенье вечером. После этого Нетаньяху подписал соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху объявил о назначении Гофмана на новую должность в декабре 2025 года. Гофман родился в 1976 году в городе Мозырь в Белоруссии. В 1990 году он вместе с родителями переехал в Израиль в возрасте тринадцати лет. Сейчас Гофман является верующим иудеем, несмотря на то что вырос в семье провинциальных советских интеллигентов.

    13 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России на Ближнем Востоке
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом стал сигналом для Ближнего Востока о намерении Москвы поддерживать тесное стратегическое сотрудничество с Ираном, пишет Sohu.

    Владимир Путин продемонстрировал всему миру позицию России по Ближнему Востоку во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Sohu. В статье подчеркивается: «В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке».

    Авторы материала отмечают, что президент России ясно дал понять о намерении продолжать искать политические и дипломатические пути решения конфликта в регионе. Такой подход, как подчеркивается в Sohu, говорит о стремлении Москвы предотвратить дальнейшую эскалацию и содействовать миру.

    В заключение в статье указывается, что Путин продемонстрировал готовность России активно защищать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать стратегическую поддержку Тегерану, несмотря на усиление давления со стороны США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны отметили важность продолжения политико-дипломатических усилий для урегулирования конфликта в регионе.

    13 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза Соединенных Штатов заблокировать Ормузский пролив после срыва переговоров с Ираном привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители.

    Американские военные намерены блокировать все морские перевозки, связанные с Ираном, начиная с 10.00 понедельника по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

    При этом судам, не заходящим в порты Ирана, будет разрешен транзит через Ормузский пролив. Напряженность возросла после провала переговоров в Пакистане между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом из-за разногласий по ядерной программе.

    «Если они не вернутся, я не против», – заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Ирана от переговоров.

    Он подчеркнул, что американские вооруженные силы уже выполнили свои цели, истощив возможности Тегерана по производству ракет и беспилотников. Ранее американский лидер пригрозил уничтожить любые иранские силы, которые попытаются атаковать суда.

    Ормузский пролив является важнейшим энергетическим узлом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне угроз блокады цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%, достигнув 104 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы выросли на 18%. Эксперты опасаются, что эскалация усилит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост.

    Иранские военные заявили, что приближение любых боевых кораблей к проливу будет расценено как нарушение перемирия, истекающего 22 апреля. Тегеран подчеркивает наличие у него рычагов противодействия блокаде. В то же время союзники США, включая Британию и Японию, пока отказываются участвовать в операции до полного прекращения боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Центральное командование американских вооруженных сил назначило старт военной операции на 13 апреля. На фоне этих событий мировые цены на нефть выросли почти на 8%.

    13 апреля 2026, 04:08 • Новости дня
    Страны Персидского залива начали искать замену поставкам вооружений из США

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Персидского залива ускоряют поиск альтернативных поставщиков вооружений из-за дефицита американских производственных мощностей, что угрожает позиции США на рынке, пишет Wall Street Journal.

    После заключения перемирия между США и Ираном союзники США в регионе инициировали срочное перевооружение и настаивают на максимально быстрой поставке техники, передает РЕН ТВ со ссылкой на Wall Street Journal.

    Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, начали активно искать новых поставщиков вооружений, помимо США. Причиной стали ограничения мощностей американской оборонной промышленности, которые не позволяют своевременно удовлетворять запросы клиентов. В числе потенциальных партнеров рассматриваются Южная Корея, Украина и Британия.

    Государства региона выразили готовность заключать контракты с любыми странами, способными быстро исполнить заказы. По данным издания, это создает существенные риски для американской оборонной отрасли, поскольку США могут лишиться значительной доли контрактов с богатыми монархиями региона, которые традиционно были крупными покупателями американского оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist указывал, что американские военные потратили в Иране значительную часть арсенала, это лишило США возможности поддерживать присутствие в ряде регионов в ближайшие годы. Союзники Вашингтона в Европе и Азии выразили опасения по поводу срыва поставок оплаченного оружия.

    13 апреля 2026, 13:33 • Новости дня
    Стармер не поддержал американскую блокаду Ормузского пролива
    Стармер не поддержал американскую блокаду Ормузского пролива
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что страна не будет поддерживать блокаду Ормузского пролива, несмотря на призывы со стороны США и Израиля.

    Как заявил Стармер в эфире BBC Radio, Британия не поддержит блокаду Ормузского пролива, объявленную президентом США Дональдом Трампом, передает Politico.

    Он подчеркнул, что его приоритет – восстановление свободного судоходства через этот важный маршрут. «Мы не поддерживаем блокаду», – отметил Стармер.

    Премьер отметил, что обеспокоен последствиями конфликта для жителей Британии, которые, по его словам, «очевидно, не причастны» к событиям и не должны «платить за это». Он также уточнил, что у Британии есть возможности по тралению мин, но отказался раскрывать детали операций.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, в онлайн-обращении не выразил прямого несогласия с блокадой, но подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке должен решаться дипломатическим путем. Он объявил о намерении организовать конференцию с участием стран, желающих поддержать «мирную многонациональную миссию» для восстановления свободы навигации в районе пролива.

    Трамп на своей платформе Truth Social объявил о намерении блокировать все суда, пытающиеся войти или покинуть Ормузский пролив, после провала первых переговоров США и Ирана на выходных. Стармер, отвечая на вопросы, отказался обвинять США в росте цен, заявив, что, по его мнению, основная причина подорожания для британских потребителей – действия Ирана по ограничению прохода судов через Персидский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о планах перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Представители Соединенных Штатов не достигли мирного соглашения с иранской стороной.

    Центральное командование американских вооруженных сил назначило начало морской блокады на 13 апреля.

    13 апреля 2026, 09:24 • Новости дня
    WSJ сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану

    Wall Street Journal сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Белого дома Дональд Трамп может возобновить атаки на Иран, пишет Wall Street Journal.

    Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану, а также блокаду Ормузского пролива как одну из мер для выхода из тупика в мирных переговорах, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    В материале отмечается: «Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах».

    По данным издания, президент США рассматривал эти варианты спустя несколько часов после встречи делегаций Вашингтона и Тегерана в Пакистане. Американские военные могут начать бомбардировки, однако источник подчеркивает, что такой сценарий менее вероятен из-за нежелания Трампа участвовать в затяжных конфликтах.

    Накануне американский лидер объявил о блокаде Ормузского пролива. Он заявил, что вооруженные силы США будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться этим стратегически важным маршрутом.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что после переговоров на прошлых выходных серьезных подвижек по ключевым вопросам достичь не удалось. По его словам, встреча прошла в атмосфере недоверия, и заключения сделки никто не ожидал.

    Ранее стало известно, что обсуждались вопросы, связанные с Ормузским проливом, ядерной программой, репарациями, санкциями и завершением конфликта. По данным телеканала Press TV, Тегеран представил «разумные предложения», и теперь следующий шаг ожидается от Вашингтона. Место и дата нового раунда переговоров пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    Президент Соединенных Штатов заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Американский лидер подтвердил готовность возобновить военные удары по Ирану при провале мирных переговоров.

    13 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    NYT: Американская блокада Ормузского пролива ударит по Китаю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Введение американской морской блокады Ормузского пролива, начавшейся после провалившихся переговоров с Ираном, может поставить Китай перед угрозой перебоев с поставками нефти.

    Американская блокада Ормузского пролива, которую анонсировал президент Дональд Трамп после неудачных переговоров с Ираном в Пакистане, может серьезно ударить по экономике Китая, передает The New York Times.

    Глава Белого дома заявил: «Соединённые Штаты начинают блокаду любых судов, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив». По его словам, цель операции – пресечь финансирование иранских военных за счет экспорта нефти.

    Блокада начнется в понедельник, сообщил Центральное командование США (CENTCOM). Американские военные подчеркнули, что не будут препятствовать судам, направляющимся в порты, не связанные с Ираном. Однако любые суда, пытающиеся войти в иранские порты или покинуть их, будут подвергаться досмотру.

    Эксперты отмечают, что блокада может нанести серьезный удар по экономике Ирана, лишив его нефтяных доходов, но также поставит в сложную ситуацию страны, зависящие от иранской нефти, прежде всего Китай. При этом Иран по-прежнему способен использовать мины, ракеты и дроны для сдерживания судоходства в регионе.

    По подсчетам, обычно через Ормузский пролив ежедневно проходят около 150 судов, однако в марте их было чуть более 150 за весь месяц из-за атак Ирана на коммерческие корабли. Аналитики полагают, что блокада может снизить мировые цены на нефть при восстановлении свободного судоходства, но сроки этого процесса остаются неопределёнными.

    Власти Ирана, однако, не демонстрируют тревоги. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, комментируя ситуацию, заявил: «Скоро вы будете скучать по нынешним ценам на бензин», намекая на возможный рост цен в случае эскалации. Эксперты также отмечают, что на практике США будет сложно полностью контролировать движение танкеров, поскольку судовладельцы пользуются разными способами обхода ограничений, включая фальсификацию данных о портах прибытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    Президент Дональд Трамп пообещал перехватывать платящие дань Тегерану суда.

    Американская делегация покинула переговоры в Исламабаде без достижения мирного соглашения.

    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    13 апреля 2026, 11:37 • Новости дня
    Иран показал целый истребитель «Фантом»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В интернете появилась фотография уцелевшего истребителя F-4 Phantom вопреки заявлениям о полном уничтожении авиации иранских вооруженных сил.

    В Сети опубликовали фотографию целого иранского истребителя F-4 Phantom, что опровергает заявления о полном уничтожении боевой авиации Ирана, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Военного осведомителя» в Max.

    Ранее лидеры Израиля и США неоднократно заявляли об уничтожении всех боевых самолетов Ирана. До начала конфликта иранские ВВС располагали 68 истребителями McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Многие машины действительно пострадали от ракетных ударов по аэродромам на начальном этапе кампании.

    В начале марта президент США Дональд Трамп заявлял о фактическом уничтожении иранской авиации.

    14 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора 13 апреля между главы МИД России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе.

    «Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Ирана и его соседей», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

    Лавров подчеркнул, что крайне важно не допускать новых вспышек вооруженной конфронтации и подтвердил неизменную готовность России содействовать мирному разрешению кризиса, подчеркнув отсутствие военного решения.

    Он напомнил о российской инициативе по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств и поддержке со стороны внерегиональных стран.

    Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи в связи с гибелью бывшего главы МИД Ирана Камаля Харрази в результате авианалета, особо отметив жестокость этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде. Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом президент США заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку».

    13 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России

    Россия получила запрос Индонезии на поставку нефтепродуктов

    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Россия получила официальный запрос от Индонезии на поставку нефтепродуктов и других энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в эфире Первого канала.

    Министр подчеркнул, что Россия традиционно считается надежным поставщиком энергоресурсов на мировом рынке. «Мы получили запрос от наших индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов в их адрес. Россия всегда себя представляла всему миру как надежный поставщик», – заявил он.

    По словам Цивилева, Индонезия ранее в основном закупала энергоносители у Соединённых Штатов Америки, в Арабских Эмиратах и Австралии. Теперь, учитывая ситуацию в Ормузском проливе и необходимость обеспечить стабильность поставок, Джакарта рассматривает возможность долгосрочного сотрудничества с Россией.

    Между странами сейчас ведется активная работа над заключением долгосрочных контрактов на поставки российского топлива по взаимовыгодной цене. Министр отметил, что это сотрудничество призвано обеспечить обе стороны стабильными и предсказуемыми условиями обмена энергоресурсами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве назвал наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    13 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Поврежденный осколками американский самолет-заправщик заметили в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский воздушный заправщик KC-135R со следами ремонта после ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии совершил транзитную посадку на британской территории, пишут СМИ.

    Кадры поврежденного воздушного судна на базе Милденхолл опубликовал авиационный фотограф Эндрю Маккелви, передает The War Zone.

    На снимках отчетливо видно, что фюзеляж самолета от носа до хвоста покрыт множеством заплат, закрывающих пробоины от шрапнели.

    Поврежденный борт принадлежит 121-му авиакрылу Национальной гвардии штата Огайо. Специалисты полагают, что это один из пяти заправщиков, пострадавших в прошлом месяце в результате дальнобойного удара Ирана по авиабазе Принц Султан. Точные масштабы разрушений от атаки до сих пор остаются неизвестными из-за нехватки качественных спутниковых снимков.

    Эксперты отмечают стратегическую важность успешного перелета отремонтированного в полевых условиях танкера. Полученный в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) опыт восстановления техники может оказаться жизненно необходимым в случае потенциального конфликта в Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в ближайшие недели в США вернутся и другие восстановленные после атаки самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранские ракеты повредили пять американских заправщиков на авиабазе в Саудовской Аравии. Представитель иранского командования сообщал о полном уничтожении одного топливозаправщика.

