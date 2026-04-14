Канцлер ФРГ Мерц призвал Израиль начать переговоры с Ливаном

Tекст: Катерина Туманова

Мерц выразил поддержку дипломатическим инициативам по достижению соглашения между США и Ираном, а также подтвердил готовность Германии внести вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе после завершения конфликта при соответствующих условиях, рассказал Корнелиус.

«Федеральный канцлер призвал премьер-министра Нетаньяху начать прямые мирные переговоры с правительством Ливана. Он выступил за прекращение боевых действий на юге Ливана. «Хезболла» должна сложить оружие», – приводит РИА «Новости» сообщение Мерца.

Корнелиус отметил, что в разговоре с Нетаньяху Мерц выразил серьезную обеспокоенность развитием ситуации на палестинских территориях. Канцлер подчеркнул, что фактическая частичная аннексия Западного берега недопустима.

