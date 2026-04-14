  • Новость часаРоссия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе
    Новый спикер парламента Словении пообещал провести референдум о выходе из НАТО
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России
    Медведев высказался об идее блокады Ормуза США цитатой Оруэлла
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России на Ближнем Востоке
    В Киеве пожаловались на охоту ВС РФ с помощью «Гераней» на огневые группы ВСУ
    14 апреля 2026, 00:38 • Новости дня

    В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ущерб, нанесенный Ирану в результате бомбардировок США и Израиля, предварительно составляет более 250 млрд долларов, при этом оцениваются потери бюджета и промышленности, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

    «Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», – сказала Мохаджерани РИА «Новости».

    По ее словам, эти цифры являются предварительными и очень сырыми, а окончательная сумма будет определена экономическим блоком правительства по итогам многоэтапной проверки.

    Она уточнила, что первый этап оценки касается непосредственно разрушения зданий, а второй – учитывает потери доходов бюджета и вынужденную остановку промышленных объектов. Экономический блок правительства продолжает детальную работу по уточнению оценки ущерба.

    Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США рассматривается иранской переговорной группой. Этот вопрос уже поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

    «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – заявила Мохаджерани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    13 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай призывает все стороны к сдержанности после высказываний президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Китайские власти призвали все стороны к сдержанности после заявлений президента США Дональда Трампа о возможной блокаде Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Ормузский пролив представляет собой ключевой международный торговый путь для товаров и энергоносителей, а его безопасность важна для всего мирового сообщества.

    Го Цзякунь отметил, что основная причина препятствий для судоходства связана с военными действиями в регионе, и подчеркнул: «Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Китай готов и дальше играть позитивную и конструктивную роль». По его словам, вопрос безопасности и стабильности навигации может быть решен только в случае немедленного прекращения огня в районе Ормузского пролива.

    Пекин подтвердил готовность продолжать содействовать конструктивному диалогу и способствовать снижению напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    В ответ элитные части ВС Ирана запретили иностранным боевым кораблям приближаться к этой акватории.

    Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало блокады иранских портов с 13 апреля.

    Комментарии (25)
    13 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    @ Vincent Thian/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай мог поставить Ирану переносные зенитные ракетные комплексы и разрешить компаниям экспортировать комплектующие и химикаты для военного производства, пишет The New York Times.

    Американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем, пишет The New York Times.

    Официальные лица США отмечают, что разведданные не дают окончательного подтверждения факта поставки, а доказательств применения китайских ракет против американских или израильских сил нет.

    Разведка оценивает, что даже обсуждение вопроса поставок ракет в Пекине говорит о заинтересованности Китая в конфликте. Отмечается, что некоторые китайские компании получили разрешение на отгрузку в Иран химикатов, топлива и компонентов, которые могут использоваться для военного производства.

    Китай традиционно избегал экспорта готового вооружения в Иран, однако часть чиновников выступает за прямые поставки силам безопасности страны. Если такое решение будет принято, это станет значительным шагом к эскалации и демонстрацией того, что некоторые лидеры Китая стремятся к поражению США в ближневосточной войне.

    Сообщается, что Россия предоставила иранским военным спутниковую разведку, чтобы помочь им нацеливать объекты в регионе, но отказалась от поставок боевого вооружения, опасаясь ответных мер со стороны США. Китай же публично сохраняет нейтралитет, несмотря на зависимость от иранской нефти и глубокие экономические связи с арабскими странами Персидского залива, которые подверглись атакам во время конфликта.

    Власти Китая опровергли заявления о поставках оружия, заявив, что страна не передавала вооружения ни одной стороне конфликта, и призвали США воздержаться от необоснованных обвинений и эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай готовит поставки переносных зенитно-ракетных комплексов для Ирана.

    Китайские дипломаты категорически опровергли информацию о тайной передаче вооружений Тегерану.

    Президент США пообещал Пекину серьезные последствия за военную поддержку Исламской республики.

    Комментарии (25)
    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    ВМС Британии подтвердили начало блокады Ормузского пролива
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    По данным центра, ограничения вводятся с 17.00 по московскому времени 13 апреля 2026 года и затрагивают иранские порты и прибрежные районы, включая акватории Персидского залива, Оманского залива и Аравийского моря к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС.

    В уведомлении подчеркивается, что ограничения распространяются без различия на все суда, вне зависимости от флага, которые взаимодействуют с иранскими портами, нефтяными терминалами или инфраструктурой на побережье. Вся иранская береговая линия включена в зону ограничений.

    UKMTO уточнил, что транзитный проход через Ормузский пролив к неиранским пунктам назначения или из них остается открытым, однако такие суда могут подвергаться досмотру. Для нейтральных судов, находящихся в иранских портах, предоставлен ограниченный льготный период для выхода из зоны ограничений.

    Накануне президент США объявил о блокаде Ормузского пролива. Он пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива.

    Комментарии (17)
    13 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    @ Армия обороны Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Роман Гофман, занимающий должность военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, утвержден новым директором разведслужбы «Моссад», сообщает канцелярия главы правительства Израиля.

    «Гофман... начнет свой пятилетний срок на посту директора «Моссада» 2 июня», – приводит РИА «Новости» сообщение Times of Israel.

    Консультативный комитет по назначениям на руководящие посты одобрил кандидатуру Гофмана в воскресенье вечером. После этого Нетаньяху подписал соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху объявил о назначении Гофмана на новую должность в декабре 2025 года. Гофман родился в 1976 году в городе Мозырь в Белоруссии. В 1990 году он вместе с родителями переехал в Израиль в возрасте тринадцати лет. Сейчас Гофман является верующим иудеем, несмотря на то что вырос в семье провинциальных советских интеллигентов.

    Комментарии (5)
    13 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом стал сигналом для Ближнего Востока о намерении Москвы поддерживать тесное стратегическое сотрудничество с Ираном, пишет Sohu.

    Владимир Путин продемонстрировал всему миру позицию России по Ближнему Востоку во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Sohu. В статье подчеркивается: «В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке».

    Авторы материала отмечают, что президент России ясно дал понять о намерении продолжать искать политические и дипломатические пути решения конфликта в регионе. Такой подход, как подчеркивается в Sohu, говорит о стремлении Москвы предотвратить дальнейшую эскалацию и содействовать миру.

    В заключение в статье указывается, что Путин продемонстрировал готовность России активно защищать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать стратегическую поддержку Тегерану, несмотря на усиление давления со стороны США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны отметили важность продолжения политико-дипломатических усилий для урегулирования конфликта в регионе.

    Комментарии (12)
    13 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    Tекст: Мария Иванова

    Понтифик Лев XIV подчеркнул свое нежелание вступать в дискуссии с американским президентом, пообещав продолжить выступать против войны.

    Глава Католической церкви прокомментировал выпады президента США, касающиеся американо-израильского конфликта в Иране, передает AP.

    В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Алжир понтифик отметил, что не боится американской администрации.

    «Ставить мое послание на один уровень с тем, что пытался сделать здесь президент, я думаю, значит не понимать, в чем заключается послание Евангелия», – заявил Лев XIV. Он добавил, что продолжит выполнять миссию Церкви, призывая к миру и осуждая «иллюзию всемогущества», разжигающую войны.

    Ранее глава Белого дома обрушился на первого в истории США папу американского происхождения с резкой критикой.

    В соцсетях президент США назвал понтифика «очень либеральным человеком», который слабо борется с преступностью и ужасен во внешней политике. Он также заявил, что не хочет видеть папу, одобряющего наличие ядерного оружия у Ирана, и посоветовал ему перестать потакать радикальным левым.

    Конфликт обострился после субботней молитвы в соборе Святого Петра, совпавшей с началом американо-иранских переговоров в Пакистане. Хотя Лев XIV не называл имен, его слова о недопустимости массовых ударов явно адресовались руководству США.

    Архиепископ Пол Кокли, возглавляющий Конференцию католических епископов США, выразил разочарование словами Трампа, напомнив, что папа не является политиком.

    Напомним, 11 апреля понтифик произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра, призвав прекратить поклоняться себе и деньгам, а также остановить войну. Глава Католической церкви возглавил молебен об установлении мира в базилике Святого Петра. В ходе утренней мессы Лев XIV осудил использование христианства для оправдания бомбардировок Ирана.

    Ранее в понедельник американский президент опубликовал гневное сообщение с критикой понтифика в соцсети Truth Social.

    Комментарии (8)
    13 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза Соединенных Штатов заблокировать Ормузский пролив после срыва переговоров с Ираном привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители.

    Американские военные намерены блокировать все морские перевозки, связанные с Ираном, начиная с 10.00 понедельника по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

    При этом судам, не заходящим в порты Ирана, будет разрешен транзит через Ормузский пролив. Напряженность возросла после провала переговоров в Пакистане между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом из-за разногласий по ядерной программе.

    «Если они не вернутся, я не против», – заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Ирана от переговоров.

    Он подчеркнул, что американские вооруженные силы уже выполнили свои цели, истощив возможности Тегерана по производству ракет и беспилотников. Ранее американский лидер пригрозил уничтожить любые иранские силы, которые попытаются атаковать суда.

    Ормузский пролив является важнейшим энергетическим узлом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне угроз блокады цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%, достигнув 104 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы выросли на 18%. Эксперты опасаются, что эскалация усилит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост.

    Иранские военные заявили, что приближение любых боевых кораблей к проливу будет расценено как нарушение перемирия, истекающего 22 апреля. Тегеран подчеркивает наличие у него рычагов противодействия блокаде. В то же время союзники США, включая Британию и Японию, пока отказываются участвовать в операции до полного прекращения боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Центральное командование американских вооруженных сил назначило старт военной операции на 13 апреля. На фоне этих событий мировые цены на нефть выросли почти на 8%.

    Комментарии (3)
    13 апреля 2026, 04:08 • Новости дня
    Страны Персидского залива начали искать замену поставкам вооружений из США

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Персидского залива ускоряют поиск альтернативных поставщиков вооружений из-за дефицита американских производственных мощностей, что угрожает позиции США на рынке, пишет Wall Street Journal.

    После заключения перемирия между США и Ираном союзники США в регионе инициировали срочное перевооружение и настаивают на максимально быстрой поставке техники, передает РЕН ТВ со ссылкой на Wall Street Journal.

    Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, начали активно искать новых поставщиков вооружений, помимо США. Причиной стали ограничения мощностей американской оборонной промышленности, которые не позволяют своевременно удовлетворять запросы клиентов. В числе потенциальных партнеров рассматриваются Южная Корея, Украина и Британия.

    Государства региона выразили готовность заключать контракты с любыми странами, способными быстро исполнить заказы. По данным издания, это создает существенные риски для американской оборонной отрасли, поскольку США могут лишиться значительной доли контрактов с богатыми монархиями региона, которые традиционно были крупными покупателями американского оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist указывал, что американские военные потратили в Иране значительную часть арсенала, это лишило США возможности поддерживать присутствие в ряде регионов в ближайшие годы. Союзники Вашингтона в Европе и Азии выразили опасения по поводу срыва поставок оплаченного оружия.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    11 комментариев

    Комментарии (2)
    13 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Трамп обрушился с критикой на папу римского
    @ Marco Iacobucci/LiveMedia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выразил резкое недовольство действиями первого родившегося в США понтифика, упрекнув его в излишнем либерализме и провальной внешней политике.

    Дональд Трамп опубликовал гневное сообщение в социальной сети Truth Social, передает Axios. «Он слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике», – заявил политик, добавив обвинения в потакании левым силам.

    Конфликт обострился после выступления понтифика на молитвенном бдении, где уроженец Чикаго осудил иллюзию всемогущества на фоне вооруженных столкновений.

    Американский деятель также выразил недовольство позицией католической церкви в период пандемии коронавируса и реакцией Ватикана на американскую операцию в Венесуэле. Папа римский Лев XIV выступил за сохранение суверенитета Венесуэлы.

    При этом брат священнослужителя Луи вызывает у республиканца гораздо больше симпатий из-за поддержки консервативного политического курса.

    Позднее в интернете появилось сгенерированное нейросетью изображение, на котором деятель предстал в образе исцеляющего людей мессии на фоне летящего орла и военных самолетов.

    До этого американский лидер опубликовал в социальной сети свое изображение в образе понтифика.

    Комментарии (7)
    13 апреля 2026, 13:33 • Новости дня
    Стармер не поддержал американскую блокаду Ормузского пролива
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что страна не будет поддерживать блокаду Ормузского пролива, несмотря на призывы со стороны США и Израиля.

    Как заявил Стармер в эфире BBC Radio, Британия не поддержит блокаду Ормузского пролива, объявленную президентом США Дональдом Трампом, передает Politico.

    Он подчеркнул, что его приоритет – восстановление свободного судоходства через этот важный маршрут. «Мы не поддерживаем блокаду», – отметил Стармер.

    Премьер отметил, что обеспокоен последствиями конфликта для жителей Британии, которые, по его словам, «очевидно, не причастны» к событиям и не должны «платить за это». Он также уточнил, что у Британии есть возможности по тралению мин, но отказался раскрывать детали операций.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, в онлайн-обращении не выразил прямого несогласия с блокадой, но подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке должен решаться дипломатическим путем. Он объявил о намерении организовать конференцию с участием стран, желающих поддержать «мирную многонациональную миссию» для восстановления свободы навигации в районе пролива.

    Трамп на своей платформе Truth Social объявил о намерении блокировать все суда, пытающиеся войти или покинуть Ормузский пролив, после провала первых переговоров США и Ирана на выходных. Стармер, отвечая на вопросы, отказался обвинять США в росте цен, заявив, что, по его мнению, основная причина подорожания для британских потребителей – действия Ирана по ограничению прохода судов через Персидский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о планах перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Представители Соединенных Штатов не достигли мирного соглашения с иранской стороной.

    Центральное командование американских вооруженных сил назначило начало морской блокады на 13 апреля.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 09:24 • Новости дня
    WSJ сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Белого дома Дональд Трамп может возобновить атаки на Иран, пишет Wall Street Journal.

    Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану, а также блокаду Ормузского пролива как одну из мер для выхода из тупика в мирных переговорах, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    В материале отмечается: «Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах».

    По данным издания, президент США рассматривал эти варианты спустя несколько часов после встречи делегаций Вашингтона и Тегерана в Пакистане. Американские военные могут начать бомбардировки, однако источник подчеркивает, что такой сценарий менее вероятен из-за нежелания Трампа участвовать в затяжных конфликтах.

    Накануне американский лидер объявил о блокаде Ормузского пролива. Он заявил, что вооруженные силы США будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться этим стратегически важным маршрутом.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что после переговоров на прошлых выходных серьезных подвижек по ключевым вопросам достичь не удалось. По его словам, встреча прошла в атмосфере недоверия, и заключения сделки никто не ожидал.

    Ранее стало известно, что обсуждались вопросы, связанные с Ормузским проливом, ядерной программой, репарациями, санкциями и завершением конфликта. По данным телеканала Press TV, Тегеран представил «разумные предложения», и теперь следующий шаг ожидается от Вашингтона. Место и дата нового раунда переговоров пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    Президент Соединенных Штатов заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Американский лидер подтвердил готовность возобновить военные удары по Ирану при провале мирных переговоров.

    Комментарии (2)
    13 апреля 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил поражение Орбана ставкой на США во время войны с Ираном

    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По электоральным позициям Виктора Орбана ударили сближение с главой Белого дома Дональдом Трампом на фоне критики из-за иранской кампании, а также визит в Будапешт вице-президента США Джей Ди Вэнса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах в Венгрии.

    «Ставка Орбана на демонстративное сближение с США во время активной фазы конфликта с Ираном была ошибочной. Доверие к администрации Трампа обвалилось. Агрессия против другого государства, смерти мирных жителей и детей вызвали отторжение европейцев. Венгерский премьер этого, судя по всему, не учел», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом контексте необходимо упомянуть также и визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт. На якорный электорат Орбана он никак не повлиял, но отвернул от «Фидес» так называемую серую зону избирателей – около 15-20%. Для них у вице-президента США не было никакого послания. Он приехал без повестки, хоть как-то учитывающей фактор Европы», – детализировал эксперт.

    Впрочем, напомнил аналитик, против «Фидес» сыграли также внутрипартийные скандалы и высокая инфляция в Венгрии в последние два года. «Кроме того, в стране есть запрос на смену поколений. С точки зрения молодежи, Орбан задержался у власти. Это также пошатнуло электоральные позиции премьера», – отметил собеседник.

    Напомним, в воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Явка составила 79,51% – рекордный показатель в истории страны. В голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,94% протоколов, оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство.

    Правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия получает 55 мандатов (38,43% голосов), а «Наша страна» – шесть (5,83%). Виктор Орбан, который занимал пост премьера с 2010 года, должен будет оставить должность. В ближайшие 30 дней пройдет заседание Национального собрания Венгрии, на котором изберут нового главу правительства.

    Орбан уже признал поражение. «Результат, хотя он еще не окончательный, уже понятен и болезнен. Ответственность управлять страной доверили не нам … Мы никогда, никогда, никогда, никогда не сдадимся. Эти дни, которые нас ждут, пока еще будут посвящены залечиванию ран, но потом работа начнется снова», – сказал политик во время выступления перед сторонниками в штабе «Фидеса».

    Он сообщил, что поздравил с победой лидера «Тисы» Петера Мадьяра. Последний на митинге после выборов заявил, что его партия смогла «сменить режим» Орбана. Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет «снова быть европейской страной», и анонсировал, что восстановит полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО.

    Лидер «Тисы» также выступил за переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Мадьяра, он не собирается контактировать с Москвой в дружеском ключе, но и не желает представлять интересы Киева в этом диалоге. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Все хотят провенгерского», – добавил политик.

    Говоря о первых шагах после победы «Тисы» на выборах, Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия). Он сообщил, что его первой поездкой в качестве премьер-министра страны станет визит в Польшу. В Варшаве, как и в ряде других европейских стран, результаты выборов восприняли с радостью. «Венгрия. Польша. Европа. Снова вместе!» – написал польский премьер-министр Дональд Туск.

    С победой партию «Тиса» поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. «Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее», – заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Сын Джорджа Сороса Александр написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что народ Венгрии «вернул себе свою страну». «Решительное неприятие укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства», – прокомментировал он предварительные итоги выборов. «Организация Сороса захватила власть в Венгрии», – ответил на его публикацию американский предприниматель Илон Маск.

    Отметим, администрация Дональда Трампа на выборах в венгерский парламент поддержала Орбана. «Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель, и он получил мое полное и полное одобрение на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    За пять дней до выборов Будапешт посетил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. «Я хочу оказать премьер-министру максимально возможную помощь в преддверии выборов… Я хотел послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе, которые сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на защиту венгерского народа», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 09:49 • Новости дня
    Пушков заявил о распаде Запада на две части после выборов в Венгрии
    @ Christian Ohde/imago-images/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Результаты выборов в Венгрии обострили разногласия между США и Евросоюзом, подчеркнув нарастающий разрыв в политических взглядах и стратегиях Запада, считает сенатор Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал итоги выборов в Венгрии. По его словам, поражение Виктора Орбана и партии «Фидес» стало результатом вмешательства Евросоюза, в то время как попытки президента США Дональда Трампа повлиять на ситуацию успехом не увенчались.

    «Пока Трамп неуспешно менял режим в Иране, ЕС успешно сменил режим в Венгрии», – написал Пушков, отметив, что приезд вице-президента Вэнса не помог Орбану и, возможно, даже усугубил положение из-за непопулярности Трампа в Европе.

    Пушков подчеркнул, что победа проевропейских сил в Венгрии усилила раскол между Европой и США. По его мнению, теперь Запад разделен на две части – США и Евросоюз, и политического единства уже не существует. Он отметил, что глубокие разногласия проявляются во взглядах на базовые ценности, поддержку Украины, взаимодействие с Россией, вопросах по Гренландии и отношении к правым партиям в Европе.

    Сенатор добавил, что все эти противоречия разрушили прежнее единство Запада, которое сохранялось почти 80 лет после окончания Второй мировой войны. По мнению Пушкова, сейчас наблюдается «конец истории Запада как единого геополитического феномена», несмотря на прежние прогнозы Фрэнсиса Фукуямы о завершении исторического развития.

    Ранее президент США заявил о готовности инвестировать в процветание Венгрии с Орбаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. Вашингтон поддерживал Орбана, Брюссель – его оппонента Петера Мадьяра.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    NYT: Американская блокада Ормузского пролива ударит по Китаю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Введение американской морской блокады Ормузского пролива, начавшейся после провалившихся переговоров с Ираном, может поставить Китай перед угрозой перебоев с поставками нефти.

    Американская блокада Ормузского пролива, которую анонсировал президент Дональд Трамп после неудачных переговоров с Ираном в Пакистане, может серьезно ударить по экономике Китая, передает The New York Times.

    Глава Белого дома заявил: «Соединённые Штаты начинают блокаду любых судов, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив». По его словам, цель операции – пресечь финансирование иранских военных за счет экспорта нефти.

    Блокада начнется в понедельник, сообщил Центральное командование США (CENTCOM). Американские военные подчеркнули, что не будут препятствовать судам, направляющимся в порты, не связанные с Ираном. Однако любые суда, пытающиеся войти в иранские порты или покинуть их, будут подвергаться досмотру.

    Эксперты отмечают, что блокада может нанести серьезный удар по экономике Ирана, лишив его нефтяных доходов, но также поставит в сложную ситуацию страны, зависящие от иранской нефти, прежде всего Китай. При этом Иран по-прежнему способен использовать мины, ракеты и дроны для сдерживания судоходства в регионе.

    По подсчетам, обычно через Ормузский пролив ежедневно проходят около 150 судов, однако в марте их было чуть более 150 за весь месяц из-за атак Ирана на коммерческие корабли. Аналитики полагают, что блокада может снизить мировые цены на нефть при восстановлении свободного судоходства, но сроки этого процесса остаются неопределёнными.

    Власти Ирана, однако, не демонстрируют тревоги. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, комментируя ситуацию, заявил: «Скоро вы будете скучать по нынешним ценам на бензин», намекая на возможный рост цен в случае эскалации. Эксперты также отмечают, что на практике США будет сложно полностью контролировать движение танкеров, поскольку судовладельцы пользуются разными способами обхода ограничений, включая фальсификацию данных о портах прибытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    Президент Дональд Трамп пообещал перехватывать платящие дань Тегерану суда.

    Американская делегация покинула переговоры в Исламабаде без достижения мирного соглашения.

    Комментарии (1070)
    13 апреля 2026, 11:37 • Новости дня
    Иран показал целый истребитель «Фантом»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В интернете появилась фотография уцелевшего истребителя F-4 Phantom вопреки заявлениям о полном уничтожении авиации иранских вооруженных сил.

    В Сети опубликовали фотографию целого иранского истребителя F-4 Phantom, что опровергает заявления о полном уничтожении боевой авиации Ирана, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Военного осведомителя» в Max.

    Ранее лидеры Израиля и США неоднократно заявляли об уничтожении всех боевых самолетов Ирана. До начала конфликта иранские ВВС располагали 68 истребителями McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Многие машины действительно пострадали от ракетных ударов по аэродромам на начальном этапе кампании.

    В начале марта президент США Дональд Трамп заявлял о фактическом уничтожении иранской авиации.

    Комментарии (0)
