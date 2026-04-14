В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Tекст: Катерина Туманова

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого усиления северо-восточного ветра, передает ТАСС.

«Действует предупреждение с 09.00 до 21.00 мск вторника, 14 апреля», – отметили в Гидрометцентре.

По данным ведомства, порывы ветра могут достигать 15 м/с, что по шкале Бофорта соответствует крепкому ветру в семь баллов из 12 возможных и называется «крепким ветром».

Желтый уровень относится к средней степени опасности, указывая на потенциально опасные погодные явления.

Температура воздуха в Москве днем будет держаться на уровне от +8...+10 градусов, в Подмосковье +7...+12 градусов. Ночью в регионе возможны слабые заморозки: в Москве до +3 градусов, в области –1...+4 градуса.

Метеоролог Татьяна Позднякова ранее не исключала первой в этом году грозы во вторник.

