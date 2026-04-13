На востоке Москвы авто с пассажирами врезалось в отбойник и рухнуло в канаву

Tекст: Катерина Туманова

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло около дома №2 на улице Юности. Автомобиль наехал на препятствие, после чего оказался за пределами проезжей части. В момент аварии внутри находились пять человек, четверых из них осматривают врачи, обсуждается их возможная госпитализация, передает РИА «Новости».

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что транспортное средство сначала столкнулось с бетонным блоком, а затем упало в канаву с водой. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося.

В экстренных службах рассказали, что все пятеро пострадавших были извлечены из автомобиля. Спасатели приступили к подъему машины из воды.

