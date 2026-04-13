Волонтер из-за травмы погиб при помощи пострадавшим от потопа в Дагестане

Tекст: Катерина Туманова

«Артем Михрабов из Геджуха, узнав о случившемся в Мамедкале, сразу отправился помогать людям и с первых дней поддерживал пострадавших. Во время своей волонтерской деятельности он получил тяжелую травму головы, был вертолетом госпитализирован в одну из больниц Махачкалы. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь молодого человека», – сообщает Telegram-канал администрации главы республики Сергея Меликова.

В администрации уточнили, что близких Михрабова навестит министр по делам молодежи республики Камил Саидов и, по поручению главы региона, семье погибшего волонтера окажут необходимую помощь.

Напомним, около 800 домохозяйств в Дербентском районе Дагестана эвакуировали из-за перелива реки и разрушения защитного сооружения. В Дербентском районе произошли частичные прорывы дамбы Геджухского водохранилища, при этом подтопило около 30 домов и всех жителей эвакуировали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС 7 апреля сообщал, что шесть человек погибли из-за стихии в Дагестане, спасены 200. «Единая Россия» направила дополнительные силы волонтеров в Дагестан. Российский Красный Крест развернул мобильные штабы помощи в Дагестане.