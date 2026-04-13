Следователи допросили сделавшую кальян на пасхальном куличе девушку

СК допросил сделавшую в московском баре кальян на пасхальном куличе девушку

Tекст: Вера Басилая

Девушку 1999 года рождения, сделавшую кальян на пасхальном куличе в баре на Сретенском бульваре, доставили в подразделение столичного Следственного комитета для допроса. Уголовное дело возбуждено по факту оскорбления религиозных чувств верующих по статье 148 УК РФ, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что по месту проживания подозреваемой был проведен обыск. Следователи изъяли ее мобильный телефон и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, девушка опубликовала видео с кальяном на куличе в социальной сети Instagram* (запрещен в РФ и признан экстремистским). В своем видеообращении она заявила: «Раскаиваюсь в своем поступке, что я сделала кальян на куличе и выложила в Instagram. Я не хотела задеть ничьи чувства и никого не хотела этим обидеть».

Она добавила, что очень раскаивается и обещает больше не совершать подобных поступков. По ее словам, все было сделано необдуманно.

Религиовед Роман Лункин объяснил, что подобные действия могут быть расценены как умышленное оскорбление чувств верующих и привести к уголовной ответственности.