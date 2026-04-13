Бастрыкин запросил согласие ВККС на дело против судьи Ефименко о взятке

Tекст: Катерина Туманова

«В ВККС направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовного дела против судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко, которому вменяется получение взятки по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

В 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, через троих посредников передал судье первую часть взятки – 1 млн рублей.

Деньги предназначались за принятие нужного решения по делу. После передачи средств один из посредников был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Общая сумма предполагаемой взятки составляла 2 млн рублей. Из этой суммы судье и каждому из троих посредников предназначалось по 500 тыс. рублей, рассказали в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Токсовского городского поселения в Ленобласти арестован по делу о взятке. Суд арестовал за взятку ставшего неделю назад врио мэра Нововоронежа. Суд приговорил посредника по делу о взятках в Курской области к восьми годам.