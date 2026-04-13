Журналист сообщил о дате нового раунда американо-иранских переговоров

«Следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США состоится в Исламабаде в четверг, сообщает мне источник в Тегеране», – написал Азизи в соцсети Х.

Ранее в одном из постов журналист предположил, что после продления Вашингтоном срока для заключения сделки с Ираном до 27 апреля, возможно, наступит затяжная фаза «ни войны, ни мира» между странами как наиболее вероятный статус-кво.

Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.










