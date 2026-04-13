Лидер «Хезболлы» назвал три условия окончания конфликта с Израилем

Касем потребовал прекращения огня, вывода войск Израиля и освобождения пленных

Tекст: Вера Басилая

Касем назвал три главных условия прекращения конфликта в Ливане: прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории Ливана и освобождение ливанских пленных, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что эти требования были согласованы в соглашении о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, однако Израиль, по его словам, не выполняет их уже 15 месяцев.

Выступая с видеообращением, Касем указал, что «Хезболла» будет продолжать давать отпор Израилю, если тот продолжит атаки и оккупацию. Касем также отметил, что нынешнее противостояние – это по его словам «американо-израильская агрессия против Ливана».

Лидер движения заявил, что структура сопротивления восстановилась и при возможности будет брать в плен врага. Он также отверг возможность переговоров с Израилем, назвав их бессмысленными, и призвал к единству Ливана ради изменения ситуации.

Касем отдельно подчеркнул, что правительство страны не должно запрещать вооружённую деятельность «Хезболлы» и не должно сталкивать армию Ливана с движением. Он выразил уверенность, что «сопротивление и армия не могут находиться в состоянии конфликта».

Ранее представители «Хезболлы» заявили, что США пытались заставить Сирию открыть фронт против Ливана.

Военное руководство Ливана признало невозможным выполнение планов по изъятию арсеналов у членов «Хезболлы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается.

