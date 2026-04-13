Новый спикер парламента Словении Стеванович решил посетить Москву

Tекст: Денис Тельманов

Новый председатель Государственного собрания Словении Зоран Стеванович сообщил о намерении в ближайшее время посетить Москву, передает ТАСС.

Лидер партии «Правда» отметил, что уже запланированы визиты в Скопье и Копенгаген, однако среди приоритетных направлений значится и Россия.

«Я хотел бы наладить связи и плодотворно сотрудничать со всеми странами, несмотря на стену, которая была возведена между Западом и Востоком. Поэтому в ближайшее время я планирую посетить и Москву», – заявил Стеванович в эфире национального радио и телевидения.

Он подчеркнул, что для Словении важно поддерживать контакты с разными государствами, включая Россию, несмотря на сложную международную обстановку. По словам политика, его цель – развитие диалога между Востоком и Западом.

Партия премьер-министра Словении Роберта Голоба побеждает на выборах в нижнюю палату парламента, опережая оппозиционную партию Янеза Янши менее чем на 1%.