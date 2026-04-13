Трамп оправдался за образ целителя на картинке

Трамп заявил, что изображение в соцсети показывало его в роли врача

Tекст: Вера Басилая

Президент США прокомментировал критику своей публикации в социальной сети Truth Social, где он был изображен в светлой одежде с красной накидкой, возлагающим руку на пациента на больничной койке, передает РИА «Новости». Эта публикация быстро привлекла внимание пользователей и СМИ, но вскоре была удалена.

«Я опубликовал это и подумал, что это я в образе врача... только фейковые СМИ могли до такого додуматься», – отметил американский лидер.

По его словам, идея заключалась в том, чтобы показать себя в роли доктора, а не в образе Иисуса Христа.

Он также отметил, что впервые услышал о трактовке изображения как религиозного символа только после появления публикаций в СМИ. Президент подчеркнул, что публикация задумывалась для демонстрации его заботы о людях и помощи в выздоровлении, а подобные интерпретации считает выдумкой журналистов.

Напомним, 11 апреля понтифик произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра, призвав прекратить поклоняться себе и деньгам, а также остановить войну. Глава Католической церкви возглавил молебен об установлении мира в базилике Святого Петра. В ходе утренней мессы Лев XIV осудил использование христианства для оправдания бомбардировок Ирана.

Американский президент опубликовал гневное сообщение с критикой понтифика в соцсети Truth Social.

Также американский лидер разместил в социальной сети сгенерированное нейросетью изображение себя в образе целителя.

Понтифик Лев XIV подчеркнул свое нежелание вступать в дискуссии с американским президентом. Понтифик пообещал продолжить выступать против войны.