Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поставил под сомнение профессиональную пригодность главы европейской дипломатии Каи Каллас после ее заявлений о роли СССР во Второй мировой войне, передает ТАСС. На заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом взаимодействию организации с ЕС, Небензя прокомментировал слова Каллас, прозвучавшие после выступления Владимира Путина на торжествах в Китае.

Дипломат привёл прямую речь Каллас: «Россия обращалась к Китаю и говорила: мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм», а также её реакцию: «Это что-то новенькое». Небензя отметил, что подобные слова вызывают вопросы у любого, кто знаком с историей, и выразил недоумение тем, что глава внешнеполитического ведомства ЕС не осведомлена о масштабных потерях и вкладе народов СССР в победу над нацизмом.

В завершение Небензя подчеркнул желание познакомиться с учителем истории Каи Каллас, намекнув на необходимость более глубокого понимания исторических событий со стороны европейских политиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Владимир Мединский назвал «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас «колоссальными» в области военной истории. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у эстонского политика.