Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе беседы стороны обсудили актуальные события на Ближнем Востоке и уделили особое внимание переговорам между Тегераном и Вашингтоном, которые недавно проходили в Исламабаде, передает РИА «Новости».

«Аракчи обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым последние события в регионе, а также переговоры Ирана и США в Исламабаде», – сообщил МИД Ирана.

На прошлой неделе Лавров и Аракчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

До этого министры провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер».