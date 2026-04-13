Минобороны сообщило о перехвате 23 украинских БПЛА за шесть часов

Tекст: Денис Тельманов

В Минобороны России заявили: «13 апреля в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областей».

Оперативное реагирование позволило предотвратить нанесение возможного ущерба инфраструктуре и мирному населению указанных регионов. О потерях и разрушениях не сообщалось. Информация о типах сбитых аппаратов и конкретных районах их обнаружения не уточнялась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны сбили 67 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и Черным морем. За время пасхального перемирия Украина нарушила режим более 6,5 тыс. раз.

Вооруженные силы Украины нанесли 5844 удара квадрокоптерами, а также 694 раза обстреляли позиции российских войск из РСЗО и танков. Беспилотник ВСУ повредил автозаправочную станцию компании «Роснефть» во Льгове в Курской области.

Силами Минобороны России были сбиты тринадцать беспилотных летательных аппаратов на подлете к промышленной площадке города Череповец.