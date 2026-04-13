Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления США о возможной блокаде Ормузского пролива, передает ТАСС. По его словам, «в то время, как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать». Медведев добавил: «Блокировка – равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, «война – это мир».

Цитата «война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила» взята из романа «1984» Джорджа Оруэлла. Этот лозунг отражает методы тоталитарной пропаганды, где истинные значения понятий подменяются для усиления контроля над населением и стабилизации власти через поддержание состояния войны.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряжённой на фоне разногласий между США и рядом стран региона. Ормузский пролив – стратегически важная точка для мировой торговли нефтью, и его потенциальная блокада может привести к серьёзным последствиям для мировой экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива. Президент США накануне объявил о блокаде Ормузского пролива.