  Число жертв взрыва во Владикавказе выросло до трех человек
    13 апреля 2026, 21:07 • Новости дня

    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадяра.

    Евросоюз требует от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки около 35 млрд евро, замороженных из-за разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет Financial Times.

    Издание уточняет, что из общей суммы около 18 млрд евро были заблокированы на фоне претензий к верховенству права и независимости судебной власти, а также из-за коррупционных рисков, еще более 17 млрд предназначались для оборонных кредитов под низкий процент. Заморозка средств также связана с отказом Венгрии проводить необходимые реформы. Кроме того, Венгрия продолжает выплачивать штраф в размере  одного млн евро в день за отказ исполнять решение суда ЕС по миграционной политике, общая сумма уже приблизилась к 900 млн.

    «Мы начнем работу с новым правительством как можно скорее, чтобы обеспечить быстрый и давно назревший прогресс в интересах венгерского народа», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув при этом, что Венгрии предстоит «еще многое сделать» для возвращения на европейский путь.

    По словам европейских чиновников, логика Брюсселя проста: «Если они выполнят условия – мы выполним свои обязательства». Для разблокировки средств Будапешту необходимо выполнить 27 условий, включая усиление антикоррупционного контроля, обеспечение независимости судов и пересмотр решений периода Орбана, включая решения в миграционной политике, связанные невыполнением общеевропейских правил по приему мигрантов.

    По данным Financial Times, Еврокомиссия уже вышла на контакт с Мадьяром после его победы на выборах. ЕС требует восстановить отношения с Украиной, начать реформы, провести изменения в судебной системе и службах безопасности, а также сменить руководство крупнейших госучреждений.

    В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти снимут вето на выделение Украине кредита на 90 млрд евро, одобрят 20-й пакет санкций против России и прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, от Венгрии ожидают согласия на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС. Подготовка к выделению средств Киеву уже началась, чтобы решение можно было принять сразу после вступления нового премьера в должность.

    По информации издания, Петер Мадьяр планирует в первую очередь посетить с визитами Варшаву и Вену, а затем Брюссель. Однако, как отмечают источники, он рассматривает возможность визита в Брюссель еще до официального вступления в должность, чтобы начать переговоры по разморозке средств.

    Мадьяр также заявил о готовности к компромиссам с Брюсселем. «Венгрия готова договариваться. У ЕС есть свои недостатки, мы будем спорить, но не ради самого спора», – сказал он, добавив, что страна станет «конструктивным партнером», учитывая продолжающийся конфликт рядом с ее границами. При этом он пообещал восстановить систему сдержек и противовесов, присоединить страну к Европейской прокуратуре и создать национальный антикоррупционный орган. «Венгрия вновь станет сильным союзником в ЕС и НАТО», – заявил он после победы.

    В Брюсселе подчеркивают, что в отличие от ситуации в Польше в 2023 году, когда средства были разблокированы достаточно быстро после смены власти, в случае Венгрии процесс будет более осторожным и поэтапным. Дополнительную неопределенность создает переходный период: по конституции президент страны имеет до 30 дней на формирование нового парламента, и в ЕС не исключают, что за это время команда Орбана может попытаться повлиять на будущие реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    13 апреля 2026, 02:17 • Новости дня
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 11:08 • Новости дня
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пост премьер-министра Венгрии занял Петер Мадьяр, который заявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    Петер Мадьяр одержал победу на исторических выборах в Венгрии, сменив Виктора Орбана, которого поддерживал Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

    Перед новым премьером стоит задача не только повысить уровень жизни венгров, но и восстановить верховенство закона, а также вернуть страну в европейское русло, открыв доступ к замороженным средствам Евросоюза.

    В приоритете у нового правительства – восстановление отношений с Евросоюзом и разблокировка более 20 млрд долларов, которые были приостановлены из-за коррупционных скандалов и претензий к судебной системе при Орбане.

    Мадьяр пообещал: «Мы быстро примем антикоррупционное законодательство, укрепим независимость судебной власти и обеспечим свободу СМИ и академической среды». Это необходимо, чтобы до конца августа предъявить Брюсселю отчеты по реализованным проектам и не потерять свыше 10 млрд евро грантов и кредитов.

    ЕС, в свою очередь, ожидает, что Будапешт одобрит 90 млрд евро кредита для Украины, заблокированного Орбаном. Мадьяр намерен выстроить новые отношения с Киевом и отказаться от конфронтационной политики Орбана, что может поспособствовать разблокировке финансовых потоков из Брюсселя. Первый зарубежный визит новый премьер совершит в Варшаву, а следом – в Вену и Брюссель.

    В экономике Мадьяру досталась страна с дефицитным бюджетом, высокими долгами и рейтингом, близким к «мусорному». Он намерен принять новый бюджет для стабилизации финансов и подготовить почву к переходу на евро, а также ввести налог на богатство и пересмотреть налоговые льготы для автомобильной и аккумуляторной промышленности. Будут сокращены траты на поддержку проправительственных СМИ и госзаказы, но вырастут инвестиции в здравоохранение, образование и транспорт.

    В политике основное внимание уделено демонтажу системы Орбана: Мадьяр призвал к отставке президента, судей и главного прокурора, воспользовавшись уверенной победой своей партии и возможностью получить большинство в парламенте. Это позволит принять новую конституцию, изменить избирательные правила и ограничить пребывание премьера в должности двумя сроками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший на выборах Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО.

    Для улучшения отношений с Брюсселем новый лидер решил разблокировать замороженный кредит на 90 млрд евро для Украины.

    При этом политик анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    На пресс-конференции для международной прессы он отметил, что в случае необходимости часть соглашений будет расторгнута, а финансовые условия по оставшимся договорам могут быть улучшены, передает РИА «Новости».

    «Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, касающиеся проекта АЭС «Пакш-2», при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», – заявил Мадьяр, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выбрала Росатом для строительства второй очереди АЭС «Пакш-2» благодаря признанию российских технологий лучшими в мире.

    В декабре Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2».

    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не планирует поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».

    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

    Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии
    @ Martin Fejer/estost.net/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих переговорах с Россией Венгрия не будет представлять интересы Украины, заявил глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр.

    «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан, который сейчас возглавляет кабмин Венгрии, согласился с тем, что его партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны, поскольку географическое положение России и Венгрии не изменится.

    13 апреля 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль отреагировал на результаты выборов в Венгрии

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах, передает ТАСС.

    В Кремле также заметили заявления из Будапешта о готовности к диалогу с Россией и считают, что такие контакты будут полезны обеим сторонам. По словам Пескова, Москва приветствует возможность поддерживать диалог с новым руководством Венгрии.

    Песков подчеркнул, что результаты выборов в Венгрии не окажут влияния на развитие ситуации вокруг конфликта на Украине. Представитель Кремля заявил, что не видит связи между внутренней политикой Венгрии и ходом спецоперации на Украине.

    Кроме того, Россия рассчитывает на сохранение и развитие прагматичных контактов с новым венгерским правительством. Песков выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами продолжится и после смены руководства в Будапеште.

    Ранее оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Мадьяр отверг идею создания проукраинского правительства в стране.

    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    13 апреля 2026, 10:05 • Новости дня
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиции на выборах в Венгрии открывает путь к разморозке кредита на 90 млрд евро для Украины, но ключевые разногласия в ЕС, где нужно единство, включая расширение Евросоюза, могут выйти на поверхность, сообщает The New York Times.

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызвало оживленную реакцию среди лидеров Евросоюза, которые видят в этом возможный поворотный момент после многолетних разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет The New York Times.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Сердце Европы сегодня бьется сильнее в Венгрии». Победа оппозиционной партии под руководством Петера Мадьяра может изменить подход Венгрии к ЕС и НАТО.

    Петер Мадьяр обозначил стремление к более тесным отношениям с Брюсселем, напомнив, что выборы прошли в годовщину референдума о вступлении Венгрии в ЕС. Новый лидер, по данным издания, намерен разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины, который ранее был заморожен из-за позиции Орбана. Эксперты отмечают, что это важный сдвиг для Европы, но напоминают, что многие проблемы сохраняются.

    Несмотря на более дружественный тон, партия Мадьяра остается скептичной по ряду европейских инициатив, в частности, по энергетике и миграции. Он подчеркивает, что Венгрия должна снизить зависимость от российских энергоносителей, но считает необходимым сохранить закупки из России. Кроме того, в ЕС остаются и другие спорные вопросы, требующие единогласия, такие как расширение блока.

    Правительство Орбана часто становилось препятствием для европейских решений – от санкций против России до ограничений прав ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в Венгрии. Венгерские власти также подвергались критике за утечки информации в Кремль. Эксперты отмечают, что сотрудничество с ЕС может стать для Венгрии шансом получить замороженное финансирование на сумму до 10 млрд евро и воспользоваться возможностями для модернизации армии.

    Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. И есть много областей, где Венгрия была лишь одним из тех голосов, которые «сеют раздор». Теперь же другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия, – включая расширение ЕС – могут выйти на поверхность.

    «Это упрощает ситуацию: нет систематического шантажа», – сказал Эрик Морис, политический аналитик Европейского политического центра, имея в виду частые препятствия, которые создавал Орбан. «Но это не упрощает ситуацию».

    В период избирательной кампании венгерские власти обвиняли ЕС во вмешательстве, но европейские чиновники такие обвинения отвергали. После победы Мадьяра лидеры ЕС выразили надежду на новую эпоху отношений с Венгрией, подчеркнув её важную роль в составе объединённой Европы.

    Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Издание Die Weltwoche писало, почему ЕС оказался в ловушке после победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.

    13 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

    Он подчеркнул, что Москва и Кремль, а также Пекин проявили уважение к выбору венгерских граждан, передает РИА «Новости».

    «Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география», – заявил Мадьяр на пресс-конференции.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 03:51 • Новости дня
    Маск заявил о захвате власти в Венгрии «организацией Сороса»
    @ Kim Shiflett/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал итоги парламентских выборов в Венгрии.

    «Организация Сороса захватила Венгрию», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра побеждает на парламентских выборах в Венгрии. Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО. Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Он заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    13 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    NYT: Мадьяр допустил сохранение импорта энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Петер Мадьяр, одержавший победу на выборах в Венгрии, заявил о необходимости диверсификации энергопоставок, но допустил сохранение импорта ресурсов из России.

    Петер Мадьяр допускает возможность сохранения импорта энергоресурсов из России, пишет The New York Times.

    Несмотря на призывы Евросоюза к сокращению энергетической зависимости от РФ, Мадьяр отметил, что Будапешту следует стремиться к меньшей зависимости, однако полностью отказываться от российских поставок не стоит.

    Победа Мадьяра на последних выборах рассматривается как возможный шаг к улучшению отношений между Венгрией и Евросоюзом. Новый премьер-министр обещает более тесное сотрудничество с Брюсселем и НАТО, а также намерен содействовать разблокировке многомиллиардных европейских фондов для Венгрии, замороженных при предыдущем правительстве Виктора Орбана.

    В то же время, по данным издания, Мадьяр скептически относится к ряду европейских инициатив, включая реформы миграционной политики. Ожидается, что с его приходом Венгрия прекратит блокировку 90-миллиардного еврокредита Украине, ранее заторможенного Орбаном.

    Отношения Венгрии с Россией и ее роль в энергетической политике Евросоюза останутся предметом обсуждения внутри блока, поскольку Мадьяр выступает за прагматичный подход и сохранение баланса между национальными интересами и общими целями ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и заявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    Петер Мадьяр пообещал укрепить демократию и восстановить участие Венгрии в европейских и трансатлантических структурах.

    Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», – приводит Bloomberg слова Мадьяра, передает «Интерфакс».

    Он также подчеркнул, что Будапешт готов обсуждать с другими странами Евросоюза вопрос о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

    Ранее Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Газета Politico писала, что победа Мадьяра сулит проблемы главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    12 апреля 2026, 22:58 • Новости дня
    Назван срок избрания премьера Венгрии

    Президент Венгрии Шуйок: Избрание премьера Венгрии состоится в течение месяца

    Tекст: Антон Антонов

    Первая сессия нового парламента Венгрии, на которой состоится избрание премьер-министра, запланирована в ближайшие 30 дней после парламентских выборов, сообщил президент Венгрии Тамаш Шуйок.

    Шуйок уточнил, что после оглашения итогов выборов он проведет консультации с лидерами всех партий, которые прошли в Государственное собрание. Президент отметил, что в соответствии с венгерской конституцией и политическими традициями будет внесено предложение о формировании правительства, передает ТАСС.

    Он особо подчеркнул, что прошедшие парламентские выборы прошли без нарушений, а явка избирателей оказалась рекордно высокой и достигла 77,8% к 18.30 по местному времени (19.30 мск).

    «Каким бы ни был результат выборов, он будет означать законные полномочия в выборе того курса, которым Венгрия будет двигаться в следующий период», – сказал Шуйок.

    По его словам, в воскресенье будут объявлены только предварительные результаты, а окончательные итоги голосования подведут позже. Согласно закону, подсчет голосов, присланных по почте, продолжится до 18 апреля.

    Венгерский избирательный офис, обработав данные 72,44% голосов, сообщил, что оппозиционная партия «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199. Правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 54 места, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Он поздравил главу венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой.

    12 апреля 2026, 23:59 • Новости дня
    Лукьянов: Поддержка Трампа не помогла Орбану

    @ Jonathan Ernst/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Результаты выборов в Венгрии демонстрируют, что попытка команды президента США Дональда Трампа поддержать премьер-министра Виктора Орбана не сработала, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «В очередной раз не сработала и попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана», – заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.

    Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс специально приехал в страну за несколько дней до голосования, чтобы усилить поддержку, но «ничего не вышло». «Навязчивые советы со стороны никому не нравятся», – отметил Лукьянов.

    По его словам, в Центральной Европе складывается новая политическая ситуация. Словацкий лидер Роберт Фицо остается практически в одиночестве как принципиальный противник поддержки Украины. Чешский премьер Андрей Бабиш также демонстрирует схожую позицию, но, вероятно, не готов пойти на вето по украинскому вопросу, как и сам Фицо.

    Лукьянов указывает, что ключевые геополитические проблемы Венгрии не исчезнут с уходом Орбана. Новому правительству, возглавленному командой Петера Мадьяра, еще только предстоит узнать, с какими вызовами им придется столкнуться. Кроме того, сейчас эта команда мало кому известна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. Вашингтон поддерживал Орбана, Брюссель – его оппонента Петера Мадьяра.

    Накануне парламентских выборов в Венгрии Трамп вновь выразил поддержку Орбану, указав, что отношения между США и Венгрией «достигли новых высот». Вэнс за несколько дней до выборов совершил визит в Будапешт, где публично поддержал Орбана. Это происходило на фоне конфликта между США и Ираном, в котором Вашингтон не смог одержать верх в результате месяца воздушных атаки и возобновил переговоры с Тегераном.

