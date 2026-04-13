Суд Австралии выдвинул 109 обвинений против тринадцатилетней девочки

Tекст: Денис Тельманов

Суд Австралии предъявил тринадцатилетней девочке 109 обвинений, сообщает ABC News. По данным портала, 30 марта подросток, предположительно, находилась за рулем угнанного автомобиля на юго-востоке Мельбурна и сбила 45-летнего мужчину. В других случаях она, как утверждается, выкрикивала антисемитские оскорбления в адрес прохожих.

«Тринадцатилетняя девочка, чье имя не раскрывается по юридическим причинам, в понедельник явилась в суд по делам несовершеннолетних с требованием выйти под залог. Ей предъявлено 109 обвинений», – говорится в сообщении.

Полиция изучила телефон подозреваемой и обнаружила поисковые запросы, связанные с наказаниями за наезд на человека и информацией о проживании евреев. По словам сотрудников, все действия девочки были целенаправленны, а сама она внимательно следила за количеством лайков, которые получают новости о ее предполагаемых преступлениях в социальных сетях.

Во время сопровождения в суд и всего заседания девочка смеялась и улыбалась. По информации ABC News, она заявила, что ничто не остановит ее от совершения новых преступлений. Прокурор отметил, что за 74 дня девочка совершала в среднем 1,45 преступления в день.

Суд отказал в освобождении под залог из-за высокой угрозы для общества. Следующее слушание назначено через три недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, учащейся седьмого класса в Красноярском крае предъявили обвинение в покушении на убийство после нападения на другую ученицу с ножом.

В США бывший сотрудник посольства в Буркина-Фасо приговорен к пожизненному заключению за надругательство над двумя девочками.

В Красноярском крае число жертв ДТП с грузовиком и микроавтобусом достигло шести человек.