Правкомиссия одобрила запрет на ВНЖ семьям бойцов СВО за связь с экстремизмом

Tекст: Ольга Иванова

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о запрете выдачи вида на жительство (ВНЖ) членам семьи иностранных граждан, подписавших контракт с Минобороны России во время проведения спецоперации на Украине, если эти лица связаны с терроризмом или экстремизмом, передает РИА «Новости».

Согласно проекту поправок, ограничение будет действовать для тех, кто заключил контракт о военной службе на один год и при этом выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России или имеет связи с террористической либо экстремистской деятельностью.

В комиссии также сообщили, что если ВНЖ уже был выдан таким членам семьи, документ подлежит аннулированию в случае выявления соответствующих оснований.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов уточнил, что запрет будет применяться, если у компетентных органов появятся доказательства финансирования, организации или планирования террористических или экстремистских актов.