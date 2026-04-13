Суд Москвы приговорил экс-сенатора Савельева к десяти годам колонии

Савельева признали виновным в организации подготовки к убийству бизнесмена

Tекст: Денис Тельманов

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему сенатору Дмитрию Савельеву, назначив ему наказание в виде десяти лет колонии строгого режима, а также лишил его всех государственных наград, передает РИА «Новости».

В ходе судебного разбирательства коллегия присяжных заседателей единогласно признала Савельева виновным в покушении на убийство.

Второму фигуранту дела, Сергею Дюкову, суд назначил восемь лет колонии особого режима с учетом предыдущего приговора.

Следственный комитет сообщил, что в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому совершить убийство предпринимателя, с которым у него был личный конфликт.

Правоохранительные органы были проинформированы о готовящемся преступлении и организовали инсценировку убийства, чтобы установить причастных. После того как Савельев получил информацию о якобы осуществленном преступлении, он передал вознаграждение своему соучастнику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт бывшему члену Совета Федерации Дмитрию Савельеву. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев заплатил в десять раз больше суммы растраты, чтобы устранить своего бывшего партнера Сергея Ионова, который отбывал наказание в колонии.