Суд Москвы рассмотрит дело о доходе нелегальных банкиров

Tекст: Ольга Иванова

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении двух жителей Москвы, доход которых превысил 59,8 млн рублей, направлено в суд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Москвы.

По данным ведомства, обвиняемые, которым 52 и 53 года, действовали на улице Сущевский Вал, используя реквизиты десяти подконтрольных фиктивных юридических лиц. Они осуществляли банковские операции без соответствующей регистрации и лицензии, работая в составе организованной группы. Дело других участников группировки выделено в отдельное производство.

Следствие установило, что злоумышленники получали по 9% комиссии от средств, поступавших на счета подконтрольных компаний. Общая сумма незаконного дохода составила более 59,8 млн рублей.

В официальном сообщении ведомства отмечается: «Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу». Мужчины обвиняются по части 2 статьи 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой и сопряжённая с извлечением особо крупного дохода.